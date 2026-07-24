Aaj Ka Makar Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ और शक्तिशाली महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव) यानी लाभ, आय व मनोकामना पूर्ति के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 11वें भाव में चंद्रमा के होने से आज आप अपने काम के प्रति अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और आर्थिक रूप से दिन बहुत मजबूत रहेगा. शुभ कार्यों और नए निवेश के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए शानदार सफलताएं लेकर आया है. सर्वार्थ सिद्धि योग और शुक्ल योग बनने से बिजनेसमैन को व्यापार में भरपूर और बेहतर लाभ प्राप्त होगा, खासकर यदि आप किसी नई जगह निवेश (Investment) करने की सोच रहे हैं. बिजनेस में आज आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा; मित्रों, सगे-संबंधियों और घर के बुजुर्गों से बड़ा धन लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं. अपनी वित्तीय स्थिति (Financial Condition) को और बेहतर बनाने के लिए आप नए निवेश पर विचार करेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और आत्मविश्वास में वृद्धि का है. आज आपका लक (भाग्य) और करियर दोनों आपकी स्थिति को बेहद मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इस समय का पूरा फायदा उठाते हुए अपने काम की गुणवत्ता (Quality) पर अधिक ध्यान दें. वेतनभोगी लोग आज बिना किसी तनाव, चिंता या दफ्तर की प्रतिस्पर्धा (Rivalry) के पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम करेंगे. आज आप अपने बाहरी रूप (पर्सनालिटी) को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मददगार साबित होगा. इसके साथ ही दफ्तर में अपने कोवर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ सकारात्मक और मधुर संबंध बनाए रखें, इससे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन और बेहतर होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्ट्स राशिफल (Education, Sports & Arts)

विद्यार्थी वर्ग आज अपनी कड़ी मेहनत से मिली नई पहचान और सफलता से काफी संतुष्ट नजर आएंगे. वहीं, खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों (Sports Persons) और कलाकारों (Artists) को आज अपने-अपने फील्ड में परिवार का फुल सपोर्ट (पूरा सहयोग) मिलेगा; परिजनों के प्रोत्साहन से वे दुगुने उत्साह के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में जुट जाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन बेहद सुखद और गर्व से भरा रहेगा. जो लोग संयुक्त परिवार (Joint Family) में रहते हैं, उनका आपस में तालमेल बहुत शानदार रहेगा. आपके परिवार की एकता, आपसी प्यार और सामंजस्य आज समाज के अन्य लोगों के लिए एक मिसाल और बढ़िया उदाहरण साबित होगा. लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध मजबूत रहेंगे.

11वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आज बहुत बढ़िया रहेगा. शारीरिक रूप से ऊर्जावान और मानसिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे. आपकी अच्छी दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपको पूरे दिन तरोताजा रखेगी.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

रेड (लाल) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री का भोग लगाएं. इसके साथ ही लाल कपड़े में एक सिक्का रखकर तुलसी माता के पास रखें और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे 11वें चंद्रमा का लाभ आपके बैंक बैलेंस में बदल जाएगा.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या लाभ होगा?

Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नया निवेश करने पर बड़ा धन लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और रिश्तेदारों व बुजुर्गों से व्यापारिक लाभ के योग बनेंगे.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों का दफ्तर में दिन कैसा रहेगा?

Ans. आज करियर और भाग्य की मजबूती से कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आप बिना किसी तनाव के आत्मविश्वास से काम करेंगे और आपके काम की तारीफ होगी.

Q3. आज मकर राशि के खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. आज स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स को परिवार का पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे अपने लक्ष्य और टारगेट को हासिल करने में सफल होंगे.

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