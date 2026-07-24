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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण

फास्ट चार्जर से भी स्लो चार्ज हो रहा है पावर बैंक? ये हो सकते हैं कारण

Power Bank Charging Issue: पावर बैंक आपके फोन और दूसरे गैजेट को चुटकियों में चार्ज कर सकता है, लेकिन कई बार पावर बैंक की चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 06:52 AM (IST)
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  • चार्ज करते समय उपयोग या खराब पोर्ट गति धीमा करे।

Power Bank Charging Issue: पावर बैंक एक ऐसी एक्सेसरी है, जो आपको मुश्किल में फंसने से बचा सकती है. पावर बैंक से आप उस जगह अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, जहां पावर का कोई सोर्स नहीं होता. अगर आपके पास पावर बैंक है तो आप फोन को बंद होने से पहले ही चार्ज कर पाएंगे. हालांकि, कई बार पावर बैंक को चार्ज करने में दिक्कत आने लगती है. फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर भी चार्जिंग स्पीड काफी स्लो रहती है. आज हम आपको इसके कारण बताने जा रहे हैं.

क्यों धीरे चार्ज होता है पावर बैंक?

चार्जर का कंपेटिबल न होना- ज्यादातर लोग कम से कम 10,000mAh की कैपेसिटी वाला पावर बैंक तो रखते ही हैं. कई लोग 20,000mAh और इससे भी ज्यादा की कैपेसिटी वाला पावर बैंक कैरी करते हैं. अगर आप इन्हें फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे तो यह कुछ ही पलों में चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप फोन के साथ आने वाले 5-10W चार्जर यूज करेंगे तो इनकी बैटरी पूरी तरह चार्ज होने में काफी समय लेगी.

गलत USB केबल को यूज करना- अगर आप फास्ट चार्जर यूजर कर रहे हैं और फिर भी पावर बैंक स्लो चार्ज हो रहा है तो USB केबल में कुछ गड़बड़ हो सकती है. अगर आप कम वॉट वाली केबल यूज करेंगे तो भी यह चार्जिंग स्पीड को स्लो कर देगी. इसलिए USB-C to USB-C केबल का यूज करना चाहिए जो 100W तक ट्रांसमिट कर सकती है. बाजार में आपको आसानी से ये केबल कम दामों में मिल जाएगी.

चार्जिंग के दौरान यूज करना- अगर आप पावर बैंक को चार्ज करने के साथ-साथ डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी इससे फोन या कोई दूसरा डिवाइस चार्ज कर रहे हैं तो भी स्पीड स्लो हो सकती है. हालांकि, मॉडर्न पावर बैंक में पास-थ्रू टेक्नोलॉजी आती है, जिससे आप चार्जिंग के साथ-साथ इससे दूसरे डिवाइस भी सुरक्षित तरीके से चार्ज कर सकते हैं. इन पावर बैंक में इसके लिए अलग से सर्किट लगे होते हैं, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को अलग-अलग कर देते हैं.

चार्जिंग पोर्ट में खराबी- बाकी सारी चीजें ठीक होने के बाद भी चार्जिंग स्पीड बढ़ नहीं रही है तो पावर बैंक के चार्जिंग पोर्ट में कोई गड़बड़ हो सकती है. कई बार USB साफ न करने पर इनमें कचरा जमा हो जाता है. उमस और पसीने से भी पोर्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो केबल को पोर्ट से ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं होने देते. इसलिए पोर्ट को साफ कर आप चार्जिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- एक SMS और अकाउंट खाली, भारत में 146 प्रतिशत बढ़े स्कैम, 22,000 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Power Bank Tips And Tricks TECH NEWS
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