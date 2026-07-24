Kumbh Rashifal 24 July 2026: कुंभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा बंपर लाभ, दूर होंगी बिजनेस की सभी बाधाएं
Aquarius Horoscope 24 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा सर्वव्यापी लाभ, पास हो सकता है बिजनेस लोन और जॉब में मिलेगा नया ऑफर. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ और मंगलकारी महासंयोग बन रहा है.
चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म, करियर व पिता के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपके अंदर काम करने का एक अलग ही जोश, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. शुभ कार्यों और बिजनेस लोन के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी उपलब्धियां और खुशखबरी लेकर आया है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस के कार्यों में लंबे समय से आ रही सभी रुकावटें और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी. आज आपको व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा; आज आपके लिए सर्वव्यापी लाभ (हर तरफ से मुनाफा) के प्रबल संकेत हैं. यदि बिजनेसमैन व्यापार के विस्तार के लिए बैंक से लोन (ऋण) लेने का विचार बना रहे हैं, तो आज का दिन लोन अप्लाई करने के लिए बेहद शुभ है; पूरी संभावना है कि आपका लोन पास हो जाएगा. कहते हैं कि "एक सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल समय में होती है", आज बुरे वक्त और व्यावसायिक चुनौतियों में कोई अपना ही आपका सच्चा हमदर्द बनकर साथ देगा, जिससे आप अपने सच्चे मित्रों की सही परख कर पाएंगे.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई दिशा और तरक्की मिलने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज जॉब चेंज करने या किसी नई कंपनी से बेहतरीन न्यू ऑफर मिल सकता है; इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि यही नया अवसर आपके करियर का मार्ग बदल सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज अपने मेहनत के positive (सकारात्मक) रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, वर्कप्लेस पर किसी अन्य सहयोगी की समस्या या गलती के कारण आपका काम थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें.
शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने का है. स्पोर्ट्स पर्सन आज खेल के मैदान या ट्रैक पर अपना 100 प्रतिशत देने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे उनकी प्रतिभा की हर तरफ तारीफ होगी. छात्र भी अपने स्टडी गोल्स पर पूरा ध्यान केंद्रित रख पाएंगे.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. आज अपने परिवार और समाज दोनों के साथ सही तालमेल बनाकर चलें. घर में आज आपके छोटे भाई-बहन की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार प्राप्त होने की मजबूत संभावना है, जिससे घर का माहौल उल्लासपूर्ण रहेगा. सांसारिक और पारिवारिक जीवन में आज आप सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे. अपने मन में परोपकार की भावना रखें और किसी भी प्रकार के पाप कर्म या अनैतिक काम से पूरी तरह दूर रहें.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
10वें भाव का चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाएंगे. आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर और तरोताजा महसूस करेंगे. बस अधिक उत्साह में आकर कोई जल्दबाजी न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
- भाग्यशाली अंक: 7
- अशुभ अंक: 9
- आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास देसी घी का दीपक जलाएं और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे बिजनेस लोन में सफलता मिलेगी और सर्वव्यापी लाभ के द्वार खुलेंगे.
FAQs
Q1. 24 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या लाभ होगा?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार की सभी बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ काम बनेगा, सर्वव्यापी लाभ होगा और बिजनेस लोन पास होने की पूरी संभावना है.
Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या नया अवसर मिल सकता है?
Ans. एंप्लॉयड पर्सन को आज नौकरी का नया और आकर्षक ऑफर मिल सकता है, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगा.
Q3. आज कुंभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में क्या खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. आज छोटे भाई-बहन की तरफ से कोई बेहद शुभ समाचार मिलने के योग हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशियां और उत्सव का माहौल रहेगा.
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