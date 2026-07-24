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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 24 July 2026: कुंभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा बंपर लाभ, दूर होंगी बिजनेस की सभी बाधाएं

Kumbh Rashifal 24 July 2026: कुंभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा बंपर लाभ, दूर होंगी बिजनेस की सभी बाधाएं

Aquarius Horoscope 24 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि योग से मिलेगा सर्वव्यापी लाभ, पास हो सकता है बिजनेस लोन और जॉब में मिलेगा नया ऑफर. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बहुत ही शुभ और मंगलकारी महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म, करियर व पिता के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपके अंदर काम करने का एक अलग ही जोश, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी. शुभ कार्यों और बिजनेस लोन के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी उपलब्धियां और खुशखबरी लेकर आया है. शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस के कार्यों में लंबे समय से आ रही सभी रुकावटें और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी. आज आपको व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा; आज आपके लिए सर्वव्यापी लाभ (हर तरफ से मुनाफा) के प्रबल संकेत हैं. यदि बिजनेसमैन व्यापार के विस्तार के लिए बैंक से लोन (ऋण) लेने का विचार बना रहे हैं, तो आज का दिन लोन अप्लाई करने के लिए बेहद शुभ है; पूरी संभावना है कि आपका लोन पास हो जाएगा. कहते हैं कि "एक सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल समय में होती है", आज बुरे वक्त और व्यावसायिक चुनौतियों में कोई अपना ही आपका सच्चा हमदर्द बनकर साथ देगा, जिससे आप अपने सच्चे मित्रों की सही परख कर पाएंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई दिशा और तरक्की मिलने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज जॉब चेंज करने या किसी नई कंपनी से बेहतरीन न्यू ऑफर मिल सकता है; इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि यही नया अवसर आपके करियर का मार्ग बदल सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज अपने मेहनत के positive (सकारात्मक) रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है. हालांकि, वर्कप्लेस पर किसी अन्य सहयोगी की समस्या या गलती के कारण आपका काम थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने का है. स्पोर्ट्स पर्सन आज खेल के मैदान या ट्रैक पर अपना 100 प्रतिशत देने में पूरी तरह सफल होंगे, जिससे उनकी प्रतिभा की हर तरफ तारीफ होगी. छात्र भी अपने स्टडी गोल्स पर पूरा ध्यान केंद्रित रख पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. आज अपने परिवार और समाज दोनों के साथ सही तालमेल बनाकर चलें. घर में आज आपके छोटे भाई-बहन की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार प्राप्त होने की मजबूत संभावना है, जिससे घर का माहौल उल्लासपूर्ण रहेगा. सांसारिक और पारिवारिक जीवन में आज आप सच्चे आनंद का अनुभव करेंगे. अपने मन में परोपकार की भावना रखें और किसी भी प्रकार के पाप कर्म या अनैतिक काम से पूरी तरह दूर रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

10वें भाव का चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाएंगे. आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर और तरोताजा महसूस करेंगे. बस अधिक उत्साह में आकर कोई जल्दबाजी न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास देसी घी का दीपक जलाएं और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे बिजनेस लोन में सफलता मिलेगी और सर्वव्यापी लाभ के द्वार खुलेंगे.

FAQs

Q1. 24 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग से क्या लाभ होगा?
Ans. सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार की सभी बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ काम बनेगा, सर्वव्यापी लाभ होगा और बिजनेस लोन पास होने की पूरी संभावना है.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या नया अवसर मिल सकता है?
Ans. एंप्लॉयड पर्सन को आज नौकरी का नया और आकर्षक ऑफर मिल सकता है, जो उनके करियर को एक नई दिशा देगा.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में क्या खुशखबरी मिल सकती है?
Ans. आज छोटे भाई-बहन की तरफ से कोई बेहद शुभ समाचार मिलने के योग हैं, जिससे पूरे परिवार में खुशियां और उत्सव का माहौल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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