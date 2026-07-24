INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी

ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी

Nagabandham OTT Release: विराट कर्णा और नभा नटेश की फिल्म 'नागबंधम' ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाली हैं. अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी ये फिल्म आपको रहस्यमयी खजाने, मंदिरों और रोमांचक सफर पर ले जायेगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में तेलुगु फिल्म 'नागबंधम' ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. आज ही मेकर्स ने इसकी एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया, जो फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं हैं. थिएटर के बाद कई फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि फिल्म कब और कहां रिलीज हुई हैं.

कब और कहां देखें फिल्म?

फिल्म को कल यानी 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. ये एक भव्य पौराणिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें आपको प्राचीन कहानी, रहस्य और कई रोमांच से भरे खजाने की तलाश देखने को मिलने वाली हैं. इसे आप तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में आसानी से देख सकते है और अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: 'सोनम बस हो गया, बढ़ाओ मत', सलमान खान ने की प्रोटेस्ट बंद करने की अपील, बोले- स्टूडेंट्स अब घर जाओ

फिल्म की कहानी 

वहीं बात करें कहानी की, तो इसमें एक रुद्र नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी बहन की शादी में एक खजाना खोजने वाला आदमी हमला करता है. वो भारत के प्राचीन विष्णु मंदिर के नीचे छुपे नागबंधम अनुष्ठान की खोज करता है. पवित्र ब्रह्म कमल और एक प्राचीन पांडुलिपि की खोज में वो पीछे सब कुछ तबाह करता हुआ नजर आता है. इसी बीच रुद्र की मुलाकात एक साधु शिवा से होती है, जो उसे खतरनाक सफर पर ले जाते हैं. 

फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है, जबकि इसे NIK स्टूडियोज के बैनर तले किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता ने प्रोड्यूस किया है. वहीं इसमें विराट कर्णा, नभा नटेऐश्वर्या मेनन, जगपति बाबू, मुरली शर्मा, महेश मांजरेकर और ऋषभ साहनी जैसे शानदार कलाकार है, जो अपने अभिनय से सभी को स्क्रीन पर बांधे रखेंगे. फिल्म की अलग कहानी और विजुअल्स आपको अलग अनुभव देगा और रोमांचक सफर पर ले जायेगा.

ये भी पढ़ें: 'ये जेन जी अलग है...', सीजेपी प्रोटेस्ट पर राघव जुयाल ने दिया बड़ा बयान, छात्रों को किया सपोर्ट

और पढ़ें
Published at : 24 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
OTT Release Nagabandham: The Secret Treasure
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
ओटीटी पर होगी विराट कर्णा-नभा नटेश की 'नागबंधम' की एंट्री, जानें- कब और कहां देखें ये फैंटेसी कहानी
ओटीटी
'मेरे पसीने छूट गए...', 'अलायंस' में पहली बार सोहेल खान ने टच किया कीबोर्ड, बोले- मुझे चलाना नहीं आता
'मेरे पसीने छूट गए...', 'अलायंस' में पहली बार सोहेल खान ने टच किया कीबोर्ड, बोले- मुझे चलाना नहीं आता
ओटीटी
'लॉक अप 2' में अपूर्वा माखीजा की एंट्री से मचा बवाल, राम से श्रेया कालरा तक सभी पर साधा निशाना
'लॉक अप 2' में अपूर्वा माखीजा की एंट्री से मचा बवाल, राम से श्रेया कालरा तक सभी पर साधा निशाना
ओटीटी
Lock Upp 2: शिल्पा शिंदे ने हर्षद-शिवांगी को कहा 'लव बर्ड्स', आधी रात लॉक अप में मच गया बवाल, देखें वीडियो
शिल्पा शिंदे ने हर्षद-शिवांगी को कहा 'लव बर्ड्स', आधी रात लॉक अप में मच गया बवाल, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा पाकिस्तान कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने लिया ये एक्शन, लोगों से की अपील
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
बिहार
Mumbai News: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
मुंबई: दादर में हिरासत में लिए गए छात्र का दावा, ' पुलिस ने कहा तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम ड्रग्स...'
क्रिकेट
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
भारतीय टीम की नई टी20 सीरीज का जल्द हो सकता है एलान, इस पड़ोसी देश से होगी टक्कर
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
इंडिया
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
'हम लड़ते रहेंगे', सुसाइड करने वाले NEET अभ्यर्थियों को राहुल गांधी-विपक्षी नेताओं की श्रद्धांजलि
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget