हाल ही में तेलुगु फिल्म 'नागबंधम' ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. आज ही मेकर्स ने इसकी एक्सक्लूसिव ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्रीमियर का ऐलान किया, जो फैंस के लिए सरप्राइज से कम नहीं हैं. थिएटर के बाद कई फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हालांकि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि फिल्म कब और कहां रिलीज हुई हैं.

कब और कहां देखें फिल्म?

फिल्म को कल यानी 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. ये एक भव्य पौराणिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जिसमें आपको प्राचीन कहानी, रहस्य और कई रोमांच से भरे खजाने की तलाश देखने को मिलने वाली हैं. इसे आप तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में आसानी से देख सकते है और अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं.

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फिल्म की कहानी

वहीं बात करें कहानी की, तो इसमें एक रुद्र नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसकी बहन की शादी में एक खजाना खोजने वाला आदमी हमला करता है. वो भारत के प्राचीन विष्णु मंदिर के नीचे छुपे नागबंधम अनुष्ठान की खोज करता है. पवित्र ब्रह्म कमल और एक प्राचीन पांडुलिपि की खोज में वो पीछे सब कुछ तबाह करता हुआ नजर आता है. इसी बीच रुद्र की मुलाकात एक साधु शिवा से होती है, जो उसे खतरनाक सफर पर ले जाते हैं.

फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म का निर्देशन अभिषेक नामा ने किया है, जबकि इसे NIK स्टूडियोज के बैनर तले किशोर अन्नापुरेड्डी और निशिता ने प्रोड्यूस किया है. वहीं इसमें विराट कर्णा, नभा नटेऐश्वर्या मेनन, जगपति बाबू, मुरली शर्मा, महेश मांजरेकर और ऋषभ साहनी जैसे शानदार कलाकार है, जो अपने अभिनय से सभी को स्क्रीन पर बांधे रखेंगे. फिल्म की अलग कहानी और विजुअल्स आपको अलग अनुभव देगा और रोमांचक सफर पर ले जायेगा.

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