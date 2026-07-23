दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को सुबह 7:30 बजे से सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे. बंद रहने वाले स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान शामिल हैं. डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा पाबंदियों और 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से 23 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. इसके कारण यात्रियों को घंटों जाम से जूझना पड़ा और घूमकर लंबे रास्तों से जाने के चलते कैब व ऑटो के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ा.

23 जुलाई को भी बंद रहे 17 मेट्रो स्टेशन

राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, खान मार्केट और सुप्रीम कोर्ट सहित 17 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन 23 जुलाई को यात्रियों के लिए बंद रहे. मेट्रो सेवाएं बंद रहने से परिवहन के अन्य साधनों पर दबाव बढ़ गया. बसों में भारी भीड़ देखने को मिली और ऑटो और कैब चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की भी शिकायतें आईं. शाम को दफ्तरों की छुट्टी के समय यातायात की स्थिति और अधिक बिगड़ गई.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार (23 जुलाई 2026) को जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में 12 बजे रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं. मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि सेक्रेटरी इस बात से संतुष्ट हैं कि जन-व्यवस्था बनाए रखने और किसी अपराध को करने के लिए उकसावे को रोकने के हित में ऐसा करना जरूरी है.

सीजेपी ने किया देशव्यापी आंदोलन का आह्वान

इससे पहले, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 24 घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ बातचीत के लिए चार औपचारिक प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन उन्होंने सरकार की इस पहल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही कोई बातचीत की है. नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सीजेपी ने 24 जून को देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है.

दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिगड़ते हालात को देखते हुए 22 जुलाई को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए. इस संबंध में नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव की ओर से एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया गया. एडवाइजरी के अनुसार, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टेलीफोन पर दिए गए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है.