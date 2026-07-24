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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 24 July 2026: मीन राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि और भद्र योग से मिलेगी तरक्की, बढ़ेगा सोशल नेटवर्क

Meen Rashifal 24 July 2026: मीन राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि और भद्र योग से मिलेगी तरक्की, बढ़ेगा सोशल नेटवर्क

Pisces Horoscope 24 July 2026: आज मीन राशि वालों को सर्वार्थ सिद्धि व भद्र योग से मिलेगी तरक्की, बढ़ेगा सोशल नेटवर्क और दफ्तर में मिलेगी बड़ी सफलता. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय व संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal: 24 जुलाई 2026, शुक्रवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 09:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. इसके साथ ही आपकी राशि (मीन) के लिए भद्र योग का विशेष लाभ भी मिल रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य, धर्म व उच्च शिक्षा के स्थान में वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. 9वें भाव में चंद्रमा के रहने से आज आपका सोशल नेटवर्क (सामाजिक दायरा) काफी बढ़ेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लाभप्रद रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहने वाला है. सर्वार्थ सिद्धि योग और 9वें चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे. हालांकि, वित्तीय मामलों में बिजनेसमैन को एक विशेष सावधानी बरतनी होगी; आज केवल बहुत ही परिचित और भरोसेमंद लोगों को ही उधार दें, बाकी अनजान लोगों के साथ उधारी पर बिजनेस करने से पूरी तरह बचें. इसके साथ ही व्यापारियों को अपनी दुकान या गोदाम के स्टॉक (इन्वेंट्री) पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी, ताकि ऐन वक्त पर माल की कमी न हो.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलता और प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. भद्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपको ऑफिस में बड़ी सफलता प्राप्त होगी. एंप्लॉयड पर्सन को आज बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी. आज आपके कुछ नए और प्रभावशाली संपर्क बनेंगे, जो आगे जाकर आपके करियर में बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे. यदि आप वर्कप्लेस पर किसी समस्या से परेशान हैं, तो उसे किसी बाहरी व्यक्ति या तीसरे बंदे से शेयर करने के बजाय अपने पारिवारिक सदस्यों से साझा करें, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्ट्स राशिफल (Education, Sports & Arts)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन समय की कीमत को समझने का है. यदि स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स आज अपने समय का सही सदुपयोग (Time Management) करेंगे, तो भविष्य में इसके बहुत ही शानदार और सुखद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे; इसलिए आलस्य छोड़कर आज से ही अलर्ट हो जाएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सुख-सुविधाओं की बारिश होगी. नवम चंद्रमा के प्रभाव से सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. आज घर में सुख-सुविधा की वस्तुओं में वृद्धि होगी. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर मौज-मस्ती और मनोरंजन की गतिविधियों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा. मन की शांति और मानसिक मजबूती के लिए आज जाप और ध्यान (मेडिटेशन) करें, इससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

9वें भाव के चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित पूजा-पाठ और ध्यान करने से मन का तनाव पूरी तरह दूर रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें; इससे नवम चंद्रमा का भाग्यबल बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

FAQs 

Q1. 24 जुलाई 2026 को मीन राशि के व्यापारियों को उधारी के लेन-देन में क्या सलाह दी गई है?
Ans. आज केवल अत्यंत परिचित और खास लोगों को ही उधार दें, अनजान या नए ग्राहकों के साथ उधारी पर काम करने से बचें और स्टॉक पर नजर रखें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को अपनी दफ्तरी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. वर्कप्लेस की समस्याओं को किसी बाहरी व्यक्ति से साझा करने के बजाय अपने परिवार के सदस्यों से शेयर करें, वहां से आपको सही और बेहतर सलाह मिलेगी.

Q3. आज मीन राशि के खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए सफलता का क्या मूलमंत्र है?
Ans. आज स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट्स को समय का सही सदुपयोग करने की सलाह दी गई है; आज की गई मेहनत भविष्य में बड़े और सुखद परिणाम दिलाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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