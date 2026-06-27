कर्क संक्रांति ज्योतिष और खगोलीय नजरिए से बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं, धर्म के नजरिए से देखें तो कर्क संक्रांति से देवताओं की रात शुरू हो जाती है, कुछ दिन बाद देव सो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है.