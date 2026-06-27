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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति कब? इस दिन से नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है बेहद सक्रिय, न करें ये काम

Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति कब? इस दिन से नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है बेहद सक्रिय, न करें ये काम

Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति 22 जुलाई 2026 को है. इसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं. नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. कर्क संक्रांति 22 जुलाई को है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 27 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति 22 जुलाई 2026 को है. इसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं. नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. कर्क संक्रांति 22 जुलाई को है.

कर्क संक्रांति 2026

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कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2026 को है. इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क संक्रान्ति से ही छह माह की अवधि वाला दक्षिणायन प्रारम्भ होता है. संक्रांति का दिन सूर्य पूजा, पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म के लिए शुभ माना जाता है.
कर्क संक्रांति 16 जुलाई 2026 को है. इस दिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. कर्क संक्रान्ति से ही छह माह की अवधि वाला दक्षिणायन प्रारम्भ होता है. संक्रांति का दिन सूर्य पूजा, पितृ तर्पण, श्राद्ध कर्म के लिए शुभ माना जाता है.
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कर्क संक्रांति ज्योतिष और खगोलीय नजरिए से बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं, धर्म के नजरिए से देखें तो कर्क संक्रांति से देवताओं की रात शुरू हो जाती है, कुछ दिन बाद देव सो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है.
कर्क संक्रांति ज्योतिष और खगोलीय नजरिए से बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं, धर्म के नजरिए से देखें तो कर्क संक्रांति से देवताओं की रात शुरू हो जाती है, कुछ दिन बाद देव सो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है.
Published at : 27 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Kark Sankranti 2026 Surya Dakshinayana

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