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Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति कब? इस दिन से नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है बेहद सक्रिय, न करें ये काम
Kark Sankranti 2026: कर्क संक्रांति 22 जुलाई 2026 को है. इसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं. नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. कर्क संक्रांति 22 जुलाई को है.
कर्क संक्रांति 2026
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Published at : 27 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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