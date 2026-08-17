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हिंदी न्यूज़शिक्षाNSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  

NSP Scholarship 2026: स्कॉलरशिप के लिए NSP पर आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई  

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 2026-27 के लिए आवेदन शुरू हो गए. एलिजिबल छात्र अपनी योग्यता के अनुसार नई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं पुराने छात्र छात्रवृत्ति को रिन्यू करा सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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NSP Scholarship 2026: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  के जरिए 2026-27 के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. एलिजिबल छात्र अपनी योग्यता के अनुसार नई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पुराने छात्र पहले से मिल रही छात्रवृत्ति को रिन्यू करा सकते हैं. ज्यादातर पोस्ट, मैट्रिक और हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन के अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. एनएसपी के जरिए प्री-मैट्रिक से लेकर पोस्ट-मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रैजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और पीएचडी तक के पात्र छात्रों के लिए अलग-अलग योजना उपलब्ध है. 

पहले करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन

एनएसपी पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने से पहले छात्रों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके लिए आधार और चालू मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. आधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए भी ओटीआर किया जा सकता है. ओटीआर के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी. ओटीआर पूरा होने के बाद छात्र पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी पर्सनल, एजुकेशनल और बैंक से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं. इसके बाद संबंधित स्कॉलरशिप योजना का चयन करके जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और आवेदन सबमिट करना होगा. 

इन कक्षाओं और कोर्स के लिए कर सकते हैं आवेदन 

एनएसपी पर स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के तक के छात्रों के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप की योजना है. 10वीं तक पढ़ने वाले छात्र प्री मैट्रिक और 11वीं-12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र पोस्ट-मैट्रिक के लिए पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन के अलग-अलग कोर्स के छात्रों के लिए भी योजना उपलब्ध है. इनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, बीटेक, बीएससी, एलएलबी, बीबीए के साथ एमए, एमएससी, एमबीए, एमकोम, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एलएलएम और एमएड जैसे कोर्स शामिल है. डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी कर रहे एलिजिबल स्टूडेंट भी संबंधित योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

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आवेदन के लिए से डॉक्यूमेंट जरूरी 

फॉर्म भरने से पहले छात्रों को अपनी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड समेत जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे. पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों से बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है. स्कॉलरशिप की राशि बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए छात्र का बैंक अकाउंट आधार से लिंक और एनपीसीआई में मैप होना चाहिए 

31 अक्टूबर तक आवेदन का मौका 

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनएसपी पोर्टल 1 जून 2026 को खोला गया था. ज्यादातर पोस्ट मैट्रिक और हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. प्री-मैट्रिक्स स्कॉलरशिप के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निश्चित है. आवेदन के बाद संस्थान स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक और जिला-राज्य स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक किया जाना है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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