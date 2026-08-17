पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें तुरंत कराची के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. वहां डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की है और लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं. रिपोर्ट की मानें तो वह अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे. एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया से दिल की तंग या बंद धमनियों को चौड़ा किया जाता है. इसमें एक पतली ट्यूब (कैथेटर) और गुब्बारे का उपयोग करके धमनी में जमे कोलेस्ट्रॉल को दबाया जाता है और रक्त प्रवाह को सामान्य करने के लिए अक्सर 'स्टेंट' (Stent) नामक छोटी जाली डाली जाती है.

बासित अली को सीने में दर्द और बेचैनी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. बासित अली की अस्पताल से फोटो भी सामने आई है, जिसमें वह बेड पर लेटे हुए हैं. पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. वह पूर्व क्रिकेटर की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं.

Our beloved Basit ali is going through angioplasty we wish him successful procedure and speedy recovery…please keep him in your thoughts and prayers 🙏 pic.twitter.com/vkUoaTF8Sh — Najeeb ul Hasnain (@ImNajeebH) August 17, 2026

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55 वर्षीय बासित अली पहली बार जब इंटरनेशनल खेलने आए थे, उनकी उम्र 22 साल थी. उनकी तुलना जावेद मियांदाद से की जाती थी. वह तेज गेंदबाजों के खिलाफ निडरता से शॉट मारते थे. हालांकि उनके ऊपर भी मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था.

बासित अली ने पाकिस्तान के लिए 19 टेस्ट मैचों की 33 पारियों में 858 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक रहे. 50 वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 1265 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाए.

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