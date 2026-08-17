Chitra Nakshatra 17 August 2026: 17 अगस्त 2026 को सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग बन रहा है. इसी दिन सुबह से चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वैदिक ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं.

इसलिए यह नक्षत्र व्यक्ति के साहस, ऊर्जा, क्रोध, भूमि, संपत्ति, तकनीकी क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को सक्रिय कर सकता है. लेकिन इसका वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में मंगल किस भाव और राशि में स्थित है.

पंचांग के अनुसार दिल्ली में चित्रा नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह लगभग 3 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर 18 अगस्त को सुबह 4 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. शहर बदलने पर समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है. दिन में चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

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चित्रा नक्षत्र को क्यों माना जाता है खास?

चित्रा 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है. इसका विस्तार कन्या और तुला राशियों में होता है. इसका प्रतीक चमकता हुआ रत्न या मोती माना गया है, जबकि इसके अधिदेवता विश्वकर्मा अर्थात त्वष्टा हैं. धार्मिक मान्यता में विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार कहा गया है.

यही कारण है कि चित्रा नक्षत्र को निर्माण, डिजाइन, वास्तुकला, सौंदर्य, तकनीक और किसी चीज को नया रूप देने की क्षमता से जोड़ा जाता है. इस नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग केवल सपने देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने विचार को आकार देने का प्रयास भी करते हैं.

चित्रा का एक भाग बुध की राशि कन्या और दूसरा भाग शुक्र की राशि तुला में आता है. इसलिए इसमें बुद्धि, बारीकी, कला, आकर्षण और संतुलन के साथ मंगल की तीव्र ऊर्जा का मेल दिखाई देता है.

मंगल और चित्रा नक्षत्र का क्या है संबंध?

मंगल को ज्योतिष में पराक्रम, साहस, भूमि, रक्त, अग्नि, भाई, प्रतिस्पर्धा, सेना, पुलिस, खेल और तकनीकी कार्यों का कारक माना जाता है. चित्रा नक्षत्र का स्वामी होने के कारण मंगल इसकी कार्यशैली को गति और दृढ़ता देता है.

17 अगस्त को चित्रा नक्षत्र के दौरान मन में किसी अधूरे काम को पूरा करने, घर या ऑफिस की व्यवस्था बदलने अथवा कोई ठोस निर्णय लेने की इच्छा बढ़ सकती है. इंजीनियरिंग, डिजाइन, मीडिया, मशीनरी, रियल एस्टेट, चिकित्सा, सेना और खेल से जुड़े लोगों के लिए यह ऊर्जा विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है.

हालांकि मंगल कमजोर या पीड़ित होने पर यही ऊर्जा क्रोध, जल्दबाजी, विवाद और बिना सोचे जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है. इसलिए इस दिन केवल उत्साह के आधार पर बड़ा आर्थिक फैसला करना उचित नहीं होगा.

आपकी कुंडली से मंगल का कनेक्शन कैसे पहचानें?

केवल जन्म राशि देखकर चित्रा नक्षत्र का पूरा परिणाम नहीं बताया जा सकता. इसके लिए कुंडली में मंगल की राशि, भाव, दृष्टि, युति, दशा और नक्षत्र देखना आवश्यक है.

कुंडली में मंगल मजबूत हो तो

यदि मंगल अपनी राशि मेष या वृश्चिक में, उच्च राशि मकर में अथवा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा साहस और कार्यक्षमता बढ़ा सकती है. ऐसे व्यक्ति अटके काम को आगे बढ़ाने, प्रतियोगिता में उतरने या अपनी योजना पर काम शुरू करने का फैसला ले सकते हैं.

मंगल कमजोर या पीड़ित हो तो

यदि मंगल नीच राशि कर्क में हो, राहु-केतु या शनि से अधिक प्रभावित हो अथवा कुंडली के संवेदनशील भावों में अशुभ स्थिति बना रहा हो तो व्यक्ति को गुस्सा, बेचैनी, चोट, पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी तनाव से सावधान रहना चाहिए. वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचना विशेष रूप से जरूरी होगा.

जन्म कुंडली के अलग-अलग भावों में मंगल का संकेत

पहले भाव में मंगल: आत्मविश्वास और नेतृत्व बढ़ाता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है.

दूसरे भाव में मंगल: वाणी तीखी हो सकती है. परिवार और धन से जुड़े मामलों में संयम रखें.

तीसरे भाव में मंगल: साहस, संचार और छोटे भाई-बहनों से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं.

चौथे भाव में मंगल: घर, भूमि, वाहन और माता से संबंधित विषय सामने आ सकते हैं.

पांचवें भाव में मंगल: पढ़ाई, प्रेम और संतान के मामलों में जल्दबाजी से बचें.

छठे भाव में मंगल: प्रतियोगिता और शत्रुओं पर विजय की क्षमता बढ़ सकती है.

सातवें भाव में मंगल: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से मतभेद संभव हैं.

आठवें भाव में मंगल: दुर्घटना, चोट और अचानक होने वाले बदलावों को लेकर सावधानी रखें.

नौवें भाव में मंगल: लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा या पिता से जुड़े निर्णय हो सकते हैं.

दसवें भाव में मंगल: करियर, पद और नेतृत्व के लिए सक्रिय समय रह सकता है.

ग्यारहवें भाव में मंगल: लाभ, नेटवर्किंग और महत्वाकांक्षाओं को गति मिल सकती है.

बारहवें भाव में मंगल: खर्च, विदेश, नींद और मानसिक बेचैनी पर ध्यान देना होगा.

किन लोगों पर अधिक दिखाई दे सकता है प्रभाव?

जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा में है अथवा वर्तमान में मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वे इस नक्षत्र की ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक अनुभव कर सकते हैं.

मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इन राशियों के लोगों में कार्य करने की बेचैनी या निर्णय लेने का साहस बढ़ सकता है. कन्या और तुला राशि के जातकों पर चंद्रमा का गोचर सीधे मानसिक और व्यक्तिगत स्तर पर असर डाल सकता है. हालांकि शुभ-अशुभ परिणाम का अंतिम निर्णय व्यक्तिगत कुंडली से ही होगा.

चित्रा नक्षत्र में कौन से काम करना शुभ माना जाता है?

चित्रा को निर्माण और रचनात्मकता से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. इसलिए इस दौरान निम्न कार्यों की योजना बनाई जा सकती है:

घर या ऑफिस की सजावट और मरम्मत

डिजाइन, कला और रचनात्मक प्रोजेक्ट

मशीनरी अथवा तकनीकी काम

वास्तु और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच

व्यायाम या अनुशासित दिनचर्या की शुरुआत

लंबे समय से अटके कार्य को व्यवस्थित करना

नई संपत्ति खरीदने, सर्जरी कराने या बहुत बड़ा निवेश करने से पहले केवल नक्षत्र नहीं, बल्कि मुहूर्त और व्यक्तिगत कुंडली भी देखनी चाहिए.

मंगल को संतुलित करने के सरल उपाय

17 अगस्त को सोमवार और नाग पंचमी भी है. इसलिए शिव उपासना के साथ मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय किए जा सकते हैं.

प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जा सकता है. हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मंगल से जुड़े पारंपरिक उपायों में शामिल है.

इस दिन मजदूर, कारीगर या जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर अथवा भोजन देना शुभ माना जाता है. सबसे व्यावहारिक उपाय यह होगा कि क्रोध में उत्तर न दें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

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चित्रा नक्षत्र का संदेश

चित्रा नक्षत्र केवल बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि जीवन को नए ढंग से गढ़ने का प्रतीक है. इसके स्वामी मंगल बताते हैं कि कोई भी सुंदर रचना केवल कल्पना से नहीं बनती; उसके पीछे साहस, अनुशासन और लगातार किया गया प्रयास भी जरूरी होता है.

17 अगस्त का चित्रा नक्षत्र अपनी क्षमताओं को पहचानने, अधूरे काम को आकार देने और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अवसर दे सकता है. लेकिन मंगल की शक्ति तभी लाभ देती है, जब उसके साथ धैर्य और विवेक भी जुड़ा हो.

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