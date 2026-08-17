धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChitra Nakshatra 17 August 2026: चित्रा नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव, कुंडली से जानें कनेक्शन

Chitra Nakshatra 17 August 2026: चित्रा नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव, कुंडली से जानें कनेक्शन

Chitra Nakshatra 17 August 2026: चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं. जानें कुंडली के 12 भावों में मंगल की स्थिति करियर, धन, रिश्तों और सफलता को कैसे प्रभावित करती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Aug 2026 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

Chitra Nakshatra 17 August 2026: 17 अगस्त 2026 को सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग बन रहा है. इसी दिन सुबह से चित्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वैदिक ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं.

इसलिए यह नक्षत्र व्यक्ति के साहस, ऊर्जा, क्रोध, भूमि, संपत्ति, तकनीकी क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को सक्रिय कर सकता है. लेकिन इसका वास्तविक परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्म कुंडली में मंगल किस भाव और राशि में स्थित है.

पंचांग के अनुसार दिल्ली में चित्रा नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह लगभग 3 बजकर 50 मिनट से शुरू होकर 18 अगस्त को सुबह 4 बजकर 58 मिनट तक रहेगा. शहर बदलने पर समय में कुछ मिनटों का अंतर संभव है. दिन में चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

यह भी पढ़ें- एक शर्त, एक छल और जन्मों की दुश्मनी! जानें गरुड़ और नागों के बैर की पूरी कहानी

चित्रा नक्षत्र को क्यों माना जाता है खास?

चित्रा 27 नक्षत्रों में 14वां नक्षत्र है. इसका विस्तार कन्या और तुला राशियों में होता है. इसका प्रतीक चमकता हुआ रत्न या मोती माना गया है, जबकि इसके अधिदेवता विश्वकर्मा अर्थात त्वष्टा हैं. धार्मिक मान्यता में विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार कहा गया है.

यही कारण है कि चित्रा नक्षत्र को निर्माण, डिजाइन, वास्तुकला, सौंदर्य, तकनीक और किसी चीज को नया रूप देने की क्षमता से जोड़ा जाता है. इस नक्षत्र के प्रभाव वाले लोग केवल सपने देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने विचार को आकार देने का प्रयास भी करते हैं.

चित्रा का एक भाग बुध की राशि कन्या और दूसरा भाग शुक्र की राशि तुला में आता है. इसलिए इसमें बुद्धि, बारीकी, कला, आकर्षण और संतुलन के साथ मंगल की तीव्र ऊर्जा का मेल दिखाई देता है.

मंगल और चित्रा नक्षत्र का क्या है संबंध?

मंगल को ज्योतिष में पराक्रम, साहस, भूमि, रक्त, अग्नि, भाई, प्रतिस्पर्धा, सेना, पुलिस, खेल और तकनीकी कार्यों का कारक माना जाता है. चित्रा नक्षत्र का स्वामी होने के कारण मंगल इसकी कार्यशैली को गति और दृढ़ता देता है.

17 अगस्त को चित्रा नक्षत्र के दौरान मन में किसी अधूरे काम को पूरा करने, घर या ऑफिस की व्यवस्था बदलने अथवा कोई ठोस निर्णय लेने की इच्छा बढ़ सकती है. इंजीनियरिंग, डिजाइन, मीडिया, मशीनरी, रियल एस्टेट, चिकित्सा, सेना और खेल से जुड़े लोगों के लिए यह ऊर्जा विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है.

हालांकि मंगल कमजोर या पीड़ित होने पर यही ऊर्जा क्रोध, जल्दबाजी, विवाद और बिना सोचे जोखिम लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है. इसलिए इस दिन केवल उत्साह के आधार पर बड़ा आर्थिक फैसला करना उचित नहीं होगा.

आपकी कुंडली से मंगल का कनेक्शन कैसे पहचानें?

केवल जन्म राशि देखकर चित्रा नक्षत्र का पूरा परिणाम नहीं बताया जा सकता. इसके लिए कुंडली में मंगल की राशि, भाव, दृष्टि, युति, दशा और नक्षत्र देखना आवश्यक है.

कुंडली में मंगल मजबूत हो तो

यदि मंगल अपनी राशि मेष या वृश्चिक में, उच्च राशि मकर में अथवा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा साहस और कार्यक्षमता बढ़ा सकती है. ऐसे व्यक्ति अटके काम को आगे बढ़ाने, प्रतियोगिता में उतरने या अपनी योजना पर काम शुरू करने का फैसला ले सकते हैं.

मंगल कमजोर या पीड़ित हो तो

यदि मंगल नीच राशि कर्क में हो, राहु-केतु या शनि से अधिक प्रभावित हो अथवा कुंडली के संवेदनशील भावों में अशुभ स्थिति बना रहा हो तो व्यक्ति को गुस्सा, बेचैनी, चोट, पारिवारिक विवाद या संपत्ति संबंधी तनाव से सावधान रहना चाहिए. वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचना विशेष रूप से जरूरी होगा.

जन्म कुंडली के अलग-अलग भावों में मंगल का संकेत

पहले भाव में मंगल: आत्मविश्वास और नेतृत्व बढ़ाता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है.
दूसरे भाव में मंगल: वाणी तीखी हो सकती है. परिवार और धन से जुड़े मामलों में संयम रखें.
तीसरे भाव में मंगल: साहस, संचार और छोटे भाई-बहनों से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं.
चौथे भाव में मंगल: घर, भूमि, वाहन और माता से संबंधित विषय सामने आ सकते हैं.
पांचवें भाव में मंगल: पढ़ाई, प्रेम और संतान के मामलों में जल्दबाजी से बचें.
छठे भाव में मंगल: प्रतियोगिता और शत्रुओं पर विजय की क्षमता बढ़ सकती है.
सातवें भाव में मंगल: जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर से मतभेद संभव हैं.
आठवें भाव में मंगल: दुर्घटना, चोट और अचानक होने वाले बदलावों को लेकर सावधानी रखें.
नौवें भाव में मंगल: लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा या पिता से जुड़े निर्णय हो सकते हैं.
दसवें भाव में मंगल: करियर, पद और नेतृत्व के लिए सक्रिय समय रह सकता है.
ग्यारहवें भाव में मंगल: लाभ, नेटवर्किंग और महत्वाकांक्षाओं को गति मिल सकती है.
बारहवें भाव में मंगल: खर्च, विदेश, नींद और मानसिक बेचैनी पर ध्यान देना होगा.

किन लोगों पर अधिक दिखाई दे सकता है प्रभाव?

जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चित्रा में है अथवा वर्तमान में मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वे इस नक्षत्र की ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक अनुभव कर सकते हैं.

मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इन राशियों के लोगों में कार्य करने की बेचैनी या निर्णय लेने का साहस बढ़ सकता है. कन्या और तुला राशि के जातकों पर चंद्रमा का गोचर सीधे मानसिक और व्यक्तिगत स्तर पर असर डाल सकता है. हालांकि शुभ-अशुभ परिणाम का अंतिम निर्णय व्यक्तिगत कुंडली से ही होगा.

चित्रा नक्षत्र में कौन से काम करना शुभ माना जाता है?

चित्रा को निर्माण और रचनात्मकता से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है. इसलिए इस दौरान निम्न कार्यों की योजना बनाई जा सकती है:

  • घर या ऑफिस की सजावट और मरम्मत
  • डिजाइन, कला और रचनात्मक प्रोजेक्ट
  • मशीनरी अथवा तकनीकी काम
  • वास्तु और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच
  • व्यायाम या अनुशासित दिनचर्या की शुरुआत
  • लंबे समय से अटके कार्य को व्यवस्थित करना

नई संपत्ति खरीदने, सर्जरी कराने या बहुत बड़ा निवेश करने से पहले केवल नक्षत्र नहीं, बल्कि मुहूर्त और व्यक्तिगत कुंडली भी देखनी चाहिए.

मंगल को संतुलित करने के सरल उपाय

17 अगस्त को सोमवार और नाग पंचमी भी है. इसलिए शिव उपासना के साथ मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के उपाय किए जा सकते हैं.

प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 11 या 21 बार जाप किया जा सकता है. हनुमान चालीसा का पाठ करना भी मंगल से जुड़े पारंपरिक उपायों में शामिल है.

इस दिन मजदूर, कारीगर या जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर अथवा भोजन देना शुभ माना जाता है. सबसे व्यावहारिक उपाय यह होगा कि क्रोध में उत्तर न दें और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन 3 राशियों पर धन हानि, दुर्घटना का खतरा, सूर्य-केतु बना रहे खतरनाक योग

चित्रा नक्षत्र का संदेश

चित्रा नक्षत्र केवल बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि जीवन को नए ढंग से गढ़ने का प्रतीक है. इसके स्वामी मंगल बताते हैं कि कोई भी सुंदर रचना केवल कल्पना से नहीं बनती; उसके पीछे साहस, अनुशासन और लगातार किया गया प्रयास भी जरूरी होता है.

17 अगस्त का चित्रा नक्षत्र अपनी क्षमताओं को पहचानने, अधूरे काम को आकार देने और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का अवसर दे सकता है. लेकिन मंगल की शक्ति तभी लाभ देती है, जब उसके साथ धैर्य और विवेक भी जुड़ा हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Mangal Chitra Nakshatra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Chitra Nakshatra 17 August 2026: चित्रा नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव, कुंडली से जानें कनेक्शन
Chitra Nakshatra 17 August 2026: चित्रा नक्षत्र पर मंगल का प्रभाव, आपकी कुंडली में छिपा है सफलता और संघर्ष का राज
राशिफल
Kal Ka Rashifal 18 August 2026: मंगलवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और बिजनेस में बंपर धन लाभ के योग!
Kal Ka Rashifal 18 August 2026: मंगलवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और बिजनेस में बंपर धन लाभ के योग!
ऐस्ट्रो
BJP की नई टीम में होगा बड़ा उलटफेर? कुंडली में दिग्गजों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री का चौंकाने वाला संकेत
BJP की नई टीम में होगा बड़ा उलटफेर? कुंडली में दिग्गजों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री का चौंकाने वाला संकेत
ऐस्ट्रो
Surya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव
सूर्य के सिंह राशि में आते ही कुंडली का कौन-सा भाव हो जाता है महत्वपूर्ण? नौकरी से पिता तक इन मामलों पर पड़ता है प्रभाव
Advertisement

वीडियोज

Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय
नितिन नवीन की नई टीम में कौन शामिल? विनोद तावड़े समेत ये 3 नाम तय
झारखंड
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
स्पोर्ट्स
क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी
क्रिकेट में 10000 रन और 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में एक पाकिस्तानी
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ट्रेंडिंग
Viral Old Man Dance Video: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget