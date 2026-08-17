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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

आज का दिन हादसों के नाम रहा है. देश में सुबह से अभी तक चार जगह दुर्घटना हो चुकी है. जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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सावन का तीसरा सोमवार हादसों का दिन रहा है. आज देश के अलग-अलग राज्यों में कई हादसे हुए हैं. जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. पश्चिम बंगाल के तारापीठ, लखीसराय से लेकर उज्जैन तक कई जगहों पर भीड़ की वजह से अफरा-तफरी हो गई है. आइए आपको बताते हैं कब कहां कौन-सा हादसा हुआ है.

लखीसराय में 8 की मौत
बिहार के लखीसराय जिले में मंदिर के बाहर भगदड़ से कम से कम 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 12 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं. घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई. सावन के तीसरे सोमवार पर अशोक धाम मंदिर में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जमा हुए थे. रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल तार समेत गिर गया था. श्रद्धालुओं के बीच यह अफवाह फैल गई कि एक खंभे में बिजली का करंट आ गया है. इससे लोग घबरा गए और बचने की कोशिश में अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे. भगदड़ मच गई और श्रद्धालु फंस गए. एक-दूसरे के नीचे दब गए.


लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ 
उज्जैन के महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित श्रीनागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लगी कतार में सोमवार को हरसिद्धि मंदिर चौराहे के समीप अफरा-तफरी मच गई. बैरिकेडिंग के अंदर डीपी के समीप करंट फैलने की अफवाह फैल गई थी. जिसके बाद दर्शन के लिए कतार में खड़े लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए.


लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

होटल में लगी भीषण आग
पश्चिम बंगाल के तारापीठ के एक होटल में भीषण आग लग गए. आग से झुलसकर कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं.  आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है. आग सबसे पहले होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते चार मंजिला इमारत में फैल गई. ये होटल तारापीठ मंदिर के बहुत पास था. इस वजह से श्रद्धालु रात को यहां रुके थे. वो सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले थे.


लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

पालघर की फैक्ट्री में ब्लास्ट

पालघर के बोईसर एमआईडीसी स्थित विराज प्रोफाइल कंपनी में यह ब्लास्ट हुआ.  उत्पादन शुरू रहने के दौरान ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट सुबह करीब 11 बजे हुआ. कारखाने में भीषण विस्फोट की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इस दौरान आसमान में एक बड़ा धुंए का गुबार देखने को मिला. बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर काम कर रहे मजदूर झुलस गए हैं.


लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

ये भी पढ़ें: ट्रंप ने की पाक, सऊदी और तुर्किए की जमकर तारीफ, मुस्लिम नाटो पर क्या कहा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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