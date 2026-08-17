लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर

सावन का तीसरा सोमवार हादसों का दिन रहा है. आज देश के अलग-अलग राज्यों में कई हादसे हुए हैं. जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है. पश्चिम बंगाल के तारापीठ, लखीसराय से लेकर उज्जैन तक कई जगहों पर भीड़ की वजह से अफरा-तफरी हो गई है. आइए आपको बताते हैं कब कहां कौन-सा हादसा हुआ है.

लखीसराय में 8 की मौत

बिहार के लखीसराय जिले में मंदिर के बाहर भगदड़ से कम से कम 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 12 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं. घटना अशोक धाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई. सावन के तीसरे सोमवार पर अशोक धाम मंदिर में पूजा-अर्चना और अनुष्ठान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जमा हुए थे. रात में इस रास्ते पर बिजली का पोल तार समेत गिर गया था. श्रद्धालुओं के बीच यह अफवाह फैल गई कि एक खंभे में बिजली का करंट आ गया है. इससे लोग घबरा गए और बचने की कोशिश में अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे. भगदड़ मच गई और श्रद्धालु फंस गए. एक-दूसरे के नीचे दब गए.





उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़

उज्जैन के महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित श्रीनागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लगी कतार में सोमवार को हरसिद्धि मंदिर चौराहे के समीप अफरा-तफरी मच गई. बैरिकेडिंग के अंदर डीपी के समीप करंट फैलने की अफवाह फैल गई थी. जिसके बाद दर्शन के लिए कतार में खड़े लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए.





होटल में लगी भीषण आग

पश्चिम बंगाल के तारापीठ के एक होटल में भीषण आग लग गए. आग से झुलसकर कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं कुछ लोग घायल हुए हैं. आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है. आग सबसे पहले होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते चार मंजिला इमारत में फैल गई. ये होटल तारापीठ मंदिर के बहुत पास था. इस वजह से श्रद्धालु रात को यहां रुके थे. वो सावन के तीसरे सोमवार को मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले थे.





पालघर की फैक्ट्री में ब्लास्ट

पालघर के बोईसर एमआईडीसी स्थित विराज प्रोफाइल कंपनी में यह ब्लास्ट हुआ. उत्पादन शुरू रहने के दौरान ब्लास्ट हुआ. ब्लास्ट सुबह करीब 11 बजे हुआ. कारखाने में भीषण विस्फोट की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. इस दौरान आसमान में एक बड़ा धुंए का गुबार देखने को मिला. बताया जा रहा है कि कंपनी के अंदर काम कर रहे मजदूर झुलस गए हैं.





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