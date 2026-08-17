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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़दीपक महस्के कौन हैं? अमित मालवीय की जगह मिली IT सेल की कमान

दीपक महस्के कौन हैं? अमित मालवीय की जगह मिली IT सेल की कमान

Deepak Mhaskey News: बीजेपी की नई टीम में छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले दीपक महस्के को आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 04:36 PM (IST)
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बीजेपी की नई टीम की घोषणा के साथ ही दीपक महस्के (Deepak Mhaskey) का नाम सुर्खियों में आ गया है. उन्हें अमित मालवीय (Amit Malviya) की जगह बीजेपी आईटी सेल (BJP IT Cell) की जिम्मेदारी दी गई है. महस्के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं. बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं.

दीपक महस्के की टीम में कौन-कौन?

दीपक महस्के की टीम में महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव बतौर सोशल मीडिया सह संयोजक होंगे. 

छत्तीसगढ़ के सीएम ने दी बधाई

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा, "छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के जी को भाजपा के सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "आपकी संगठनात्मक क्षमता, सक्रियता और तकनीक के प्रभावी उपयोग से भाजपा के विचारों एवं जनकल्याणकारी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के महाअभियान को नई ऊर्जा मिलेगी. हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन का डिजिटल संवाद और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा."

छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, "भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) के अध्यक्ष दीपक महस्के जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाये जाने पर हार्दिक बधाई. आपको नवीन दायित्व हेतु अनंत शुभकामनायें."

छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला- मंत्री केदार कश्यप

राज्य के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, "भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है. प्रदेश की मती रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया संयोजक नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. निश्चित ही दोनों पदाधिकारी अपने अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त करेंगे."

AAP से BJP में आए संदीप पाठक को मिली अहम जिम्मेदारी

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 17 Aug 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Amit Malviya BJP New Team Deepak Mhaskey
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