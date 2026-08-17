नितिन नवीन की टीम में कितने मुस्लिम? ये बने अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है. इसमें दो मुस्लिम चेहरे भी शामिल हैं. कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है. तारिक मंसूर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, अब्दुल्ला कुट्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई है. जिन दो मुस्लिम चेहरों को नितिन नवीन की टीम में जगह मिली है, वो दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं. साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के नजरिए से पार्टी की इस रणनीति को अहम माना जा रहा है. खासतौर से तब, जब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दिया जा रहा है.

कौन हैं तारिक मंसूर?

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से आते हैं. उनकी गिनती पार्टी में प्रबुद्ध मुस्लिम चेहरे के तौर पर होती है. पासमांदा मुस्लिमों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए उनकी भूमिका अहम मानी जाती है. तारिक मंसूर मौजूदा समय में वह यूपी विधान परिषद के मेंबर हैं. इससे पहले वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति (2017-2023) रह चुके हैं.

पीएम मोदी ने साल 2023, 2024, 2025 और 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए पद्म पुरस्कार कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया था. वे इंडियन मेडिकल काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं. इसके अलावा, वे आईआईएम, लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के शासी निकाय और भारत सरकार की अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति के सदस्य भी रहे हैं.

कौन हैं कुंवर बासित अली?

कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं. बीजेपी ने उनको अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है. बासित अली इससे पहले यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बड़े अभियानों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं. नितिन नवीन के यूपी दौरे पर वह एक्टिव रहे थे. उन्होंने मुस्लिमों को जोड़ने के अभियान की अगुवाई की थी. नितिन नवीन की ओर से अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है.

यूपी के 8 चेहरों को मिली टीम में जगह

यूपी से इस बार कुल 8 चेहरों को बीजेपी टीम में शामिल किया गया है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13 हैं, जिसमें यूपी से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर शामिल हैं. स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है. राष्ट्रीय सचिव के तौर पर यूपी से भोला सिंह और संगीता यादव को मौका मिला है. ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कुंवर बासित अली को बनाया गया है.

नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, वसुंधरा-स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी | पूरी लिस्ट