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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 18 August 2026: मंगलवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और बिजनेस में बंपर धन लाभ के योग!

Kal Ka Rashifal 18 August 2026: मंगलवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और बिजनेस में बंपर धन लाभ के योग!

Kal Ka Rashifal 18 August 2026: Kal Ka Rashifal 18 August 2026: मंगलवार को षष्ठी तिथि और स्वाति नक्षत्र का महासंयोग! कर्क, तुला और मीन राशि वालों को होगा भारी धन लाभ, पढ़ें 12 राशियों का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 17 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 18 August 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बेहद खास रहने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:52 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही स्वाति नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक प्रभावी रहेगा. योग की बात करें तो शुक्ल योग देर रात 27:23:00 (तड़के 03:23 बजे) तक रहेगा.

मंगलवार का यह पावन दिन पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है. शुक्ल योग और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से कई राशियों के जातकों को करियर में प्रमोशन, नई बिजनेस डील और अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 18 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (18 अगस्त 2026, मंगलवार)

  • तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी (शाम 17:52:37 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी
  • नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक)
  • करण: तैतिल (शाम 17:52:37 बजे तक), तत्पश्चात गर
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
  • योग: शुक्ल योग (देर रात 27:23:00 बजे तक)
  • वार: मंगलवार (हनुमान जी का विशेष दिन)

मेष राशि (Aries)

करियर व पढ़ाई: स्टूडेंट्स के लिए दिन राहत भरा रहेगा और वे नया स्टडी शेड्यूल बनाएंगे. ऑफिस में फोन का उपयोग कम करके काम पर फोकस बनाए रखेंगे.

सावधानी व अध्यात्म: वित्तीय मामलों में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें. जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 8

वृष राशि (Taurus)

बिजनेस व कार्य: योजनाओं के अनुसार सारे काम समय पर पूरे होंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं.

पारिवारिक व सामाजिक: सामाजिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

मिथुन राशि (Gemini)

व्यापार विस्तार: बिजनेस बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे और किसी खास व्यक्ति के सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी.

दिनचर्या व काम: घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन के चलते शेड्यूल में बदलाव हो सकता है. पूर्व में शुरू किए गए अधिकांश कार्य पूरे होंगे.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 6

कर्क राशि (Cancer)

करियर में उछाल: किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने का शानदार अवसर मिल सकता है, जिससे करियर में बड़ी तरक्की होगी.

कार्यक्षेत्र रणनीति: ऑफिस में जरूरी विचार-विमर्श होगा; आपकी बनाई रणनीतियों से विरोधी पक्ष भी प्रभावित नजर आएंगे.

शुभ रंग: क्रीम / सफेद | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

समस्या समाधान: लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का उचित हल मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव करेंगे.

स्वास्थ्य सुधार: लंबे समय तक ऊर्जावान और फिट रहने के लिए खानपान और डाइट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

शुभ रंग: सुनहरा / नारंगी | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

बिजनेस व कर्ज मुक्ति: कारोबारी गतिविधियां सुचारू रहेंगी और जरूरी मीटिंग्स से विस्तार में मदद मिलेगी. पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने से मानसिक तनाव दूर होगा.

सामाजिक जीवन: राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहद अनुकूल और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा.

शुभ रंग: हरा / पर्पल | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 8

तुला राशि (Libra)

बड़ा धन लाभ: बिजनेस में भारी धन लाभ होगा. विशेषकर फर्नीचर कारोबारियों को किसी बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिल सकता है.

रचनात्मकता: राइटर वर्ग के लिए दिन उत्तम है; नई कहानी या रचना को लोगों द्वारा खूब सराहा जाएगा. विरोधी आपसे दूरी बनाए रखेंगे.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस ट्रिप: बिजनेस ट्रिप पर जाते समय घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, काम सफल होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के नए मौके मिलेंगे.

दांपत्य व परिवार: जीवनसाथी को करियर में बड़ी तरक्की मिलने से घर का वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 1

धनु राशि (Sagittarius)

पारिवारिक तालमेल: परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे और जीवनसाथी के साथ बातचीत से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे.

सफलता व मनोरंजन: किसी खास काम में बड़ी सफलता हाथ लगेगी. दोस्तों के साथ मूवी या आउटिंग की योजना बन सकती है.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 9

मकर राशि (Capricorn)

कार्य दक्षता: एकाग्र मन से किया गया हर काम फायदेमंद रहेगा. समय सीमा के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य व दिनचर्या: सेहत ठीक-ठाक रहेगी, जिससे कम से कम समय में सभी पेंडिंग काम निपटाने में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8 | अनलकी अंक: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

नया व्यवसाय व कौशल: दोस्तों के साथ मिलकर किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने का प्लान बन सकता है. नई स्किल सीखने से भविष्य में बड़ा फायदा होगा.

सामाजिक आनंद: मित्रों की बर्थडे पार्टी या किसी उत्सव में शामिल होकर मौज-मस्ती करने का अवसर मिलेगा.

शुभ रंग: आसमानी / नीला | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 8

मीन राशि (Pisces)

बड़ा कॉन्ट्रैक्ट: समाज में आपके अच्छे व्यवहार से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कांट्रैक्टर्स और बिल्डर्स को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने से तगड़ा धन लाभ होगा.

स्वास्थ्य सलाह: मौसमी फलों और संतुलित आहार का सेवन करें ताकि स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान बना रहे.

शुभ रंग: केसरिया / गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 7

FAQs

1. 18 अगस्त 2026 को किन राशियों को करियर और नौकरी में सबसे बड़ी तरक्की मिलेगी?

कर्क, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को नई कंपनी से ऑफर, प्रमोशन और महत्वपूर्ण कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं.

2. कल किन राशि वालों को बिजनेस में बंपर धन लाभ हो सकता है?

तुला, मीन, कन्या और वृष राशि के कारोबारियों को बड़े प्रोजेक्ट्स, साझेदारी और नई डील्स से जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा.

यह भी पढ़े- साप्ताहिक टैरो राशिफल 16 से 22 अगस्त 2026, इस हफ्ते वृषभ राशि को प्रॉपर्टी सौदों में बंपर लाभ, धनु को मिलेगी पुराने कर्ज से मुक्ति!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 17 Aug 2026 01:12 PM (IST)
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