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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBJP की नई टीम में होगा बड़ा उलटफेर? कुंडली में दिग्गजों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री का चौंकाने वाला संकेत

BJP की नई टीम में होगा बड़ा उलटफेर? कुंडली में दिग्गजों की छुट्टी और नए चेहरों की एंट्री का चौंकाने वाला संकेत

BJP New Team Prediction: नितिन नबीन की नई टीम कितनी सफल होगी? BJP की कुंडली में दिग्गजों की छुट्टी, युवा चेहरों और अंदरूनी विवाद के संकेत मिल रहे हैं. टीम की आज घोषणा हो सकती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की घड़ी आ गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम लगभग तैयार बताई जा रही है.

चर्चा है कि कई मौजूदा पदाधिकारियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि युवा, महिला और अब तक पर्दे के पीछे काम करने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

लेकिन यह नई टीम BJP को कितनी सफलता दिलाएगी? क्या संगठन पहले से अधिक मजबूत होगा या पदों का बंटवारा पार्टी के भीतर नई नाराजगी को जन्म देगा? BJP की कुंडली में इसके हैरान करने वाले संकेत मिल रहे हैं.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नई टीम में अधिकतम 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्री, 15 राष्ट्रीय मंत्री और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है.

38 राष्ट्रीय पदाधिकारियों में कम से कम 13 महिलाओं को शामिल किए जाने का प्रावधान भी चर्चा में है. इसके साथ ही संसदीय बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव संभव है. हालांकि पार्टी की आधिकारिक सूची आने तक संभावित नामों और पदों को अंतिम नहीं माना जा सकता.

दिग्गजों की छुट्टी या जिम्मेदारी में बदलाव?

BJP की कुंडली 6 अप्रैल 1980, सुबह 11:45 बजे और नई दिल्ली के समय पर आधारित है. इस कुंडली में मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि है. सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तीसरे भाव में बन रही है, जहां सिंह राशि में मंगल, गुरु, शनि और राहु एक साथ स्थित हैं.

तीसरा भाव संगठन, कार्यकर्ता, चुनाव अभियान, संचार, सोशल मीडिया और साहसिक राजनीतिक फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है. BJP की कुंडली में इसी भाव का बल सबसे अधिक 10.70 रूप है. यह बताता है कि पार्टी की वास्तविक शक्ति केवल शीर्ष नेताओं में नहीं, बल्कि उसके कार्यकर्ता नेटवर्क, प्रचार तंत्र और लगातार अभियान चलाने की क्षमता में है.

लेकिन मंगल, शनि और राहु का एक साथ होना सामान्य स्थिति नहीं है. यह योग संगठन को बेहद आक्रामक बनाता है, पर समय आने पर पुराने शक्ति-केंद्रों को तोड़ता भी है. इसलिए नई टीम में बदलाव केवल कुछ नए नाम जोड़ने तक सीमित नहीं रह सकता. कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं की जिम्मेदारी बदल सकती है. इनमें से कुछ को संगठन से सरकार, राज्य या किसी अन्य भूमिका में भेजा जा सकता है.

सबसे चौंकाने वाली संभावना यह है कि मीडिया में जिन नामों को लगभग तय माना जा रहा है, उनमें से कुछ अंतिम सूची से बाहर हो सकते हैं. इसके विपरीत किसी कम चर्चित लेकिन संगठन में लंबे समय से काम कर रहे नेता को बड़ा पद मिल सकता है.

17 अगस्त का सूर्य गोचर क्यों है खास?

17 अगस्त 2026 को सूर्य अपनी सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है. BJP की जन्मकुंडली में सिंह राशि के अंदर ही मंगल, गुरु, शनि और राहु मौजूद हैं. गोचर का केतु भी इस समय सिंह राशि को प्रभावित कर रहा है.

सूर्य सत्ता, शीर्ष नेतृत्व और अधिकार का कारक है. वहीं केतु अलगाव, पद से दूरी, अचानक कटौती और पुराने समीकरण समाप्त करने का संकेत देता है. सूर्य और केतु का BJP के जन्मकालीन ग्रह समूह को सक्रिय करना बड़े स्तर की संगठनात्मक 'सर्जरी' की ओर इशारा करता है.

इस ग्रहस्थिति में बनने वाली टीम में नेतृत्व का संदेश साफ हो सकता है, पद से ज्यादा प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा. लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को बदला जा सकता है. आने वाले चुनावों में उपयोगी साबित होने वाले युवा, महिला, दलित, आदिवासी और क्षेत्रीय चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है.

हाल की रिपोर्टों में भी अधिकतर महासचिवों के बदले जाने और युवा, महिला तथा पूर्व मंत्रियों को संगठन में लाए जाने की संभावना जताई गई है.

नई टीम सफल होगी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं

BJP की कुंडली में इस समय चंद्र महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है. इसके अंदर 30 जून से 20 अगस्त 2026 तक चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा है. यानी संभावित घोषणा के समय चंद्र-शुक्र-चंद्र का प्रभाव बना हुआ है.

चंद्रमा BJP की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में नीच राशि वृश्चिक में बैठा है. दूसरा भाव सामूहिक नेतृत्व, पार्टी की वाणी, संसाधन और विचारधारा का है. छठा भाव विपक्ष के साथ आंतरिक प्रतिस्पर्धा, विवाद और असंतोष भी दिखाता है.

इसका अर्थ है कि नई टीम बनाने का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार नहीं होगा. नेतृत्व पार्टी के भीतर मौजूद शिकायतों, क्षेत्रीय असंतुलन और आगामी चुनावों की चुनौतियों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा. लेकिन सभी वर्गों और नेताओं को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा.

घोषणा के बाद सबसे अधिक चर्चा उन नामों की हो सकती है, जिन्हें पद नहीं मिलेगा. कुछ प्रदेशों में कम प्रतिनिधित्व और कुछ नेताओं को अधिक महत्व दिए जाने पर सवाल उठ सकते हैं. हालांकि चंद्रमा का षड्बल आवश्यक स्तर से अधिक है, इसलिए असंतोष बड़ा संगठनात्मक संकट बनता नहीं दिखाई देता.

कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी आई सामने

BJP की कुंडली में सूर्य, शुक्र, शनि और गुरु पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन लग्नेश बुध का षड्बल अनुपात केवल 0.79 है. यह आवश्यक बल से कम है.

बुध पार्टी के आंतरिक संवाद, प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया रणनीति, सूचना तंत्र और केंद्र तथा प्रदेश संगठनों के बीच समन्वय का कारक है. इसलिए नई टीम की सबसे बड़ी चुनौती चुनावी क्षमता नहीं, बल्कि संवाद हो सकती है.

एक ही मुद्दे पर अलग-अलग बयान, प्रवक्ताओं की जल्दबाजी, प्रदेश नेतृत्व को समय पर स्पष्ट निर्देश न मिलना और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है. कमजोर बुध बताता है कि अच्छी रणनीति भी गलत भाषा या खराब संवाद के कारण विवाद में फंस सकती है.

यदि नितिन नबीन की टीम इस एक कमजोरी पर नियंत्रण कर लेती है, तो उसकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी.

महिलाओं और युवा नेताओं को क्यों मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी?

चंद्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 20 अक्टूबर 2027 तक चलेगी. शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर अपनी वृषभ राशि में स्थित है और उसका षड्बल अनुपात 1.42 है. पंचम भाव नई पीढ़ी, रणनीति, रचनात्मक प्रयोग और भविष्य के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है.

यही कारण है कि नई टीम में महिला और युवा नेताओं की भागीदारी केवल संख्या पूरी करने तक सीमित नहीं रह सकती. कुछ महिला नेताओं को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विभाग मिल सकते हैं. Gen-Z से जुड़ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोतरफा संवाद बढ़ाने और भविष्य का नेतृत्व तैयार करने पर विशेष जोर दिखाई दे सकता है.

कई मीडिया रिपोर्टों में इस बात के संकेत भी मिले हैं कि नई टीम में अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करने और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर मंथन हुआ है.

दशमांश कुंडली में छिपा है असली परिणाम

किसी संगठन की सफलता देखने के लिए दशमांश कुंडली महत्वपूर्ण मानी जाती है. BJP की दशमांश कुंडली में मकर लग्न है. बुध और गुरु दशम भाव में हैं, जबकि शुक्र मीन राशि में उच्च का है.

दशम भाव में बुध-गुरु का संबंध बताता है कि नई टीम रणनीति, चुनाव प्रबंधन और संगठनात्मक विस्तार में सक्षम हो सकती है. उच्च का शुक्र महिलाओं, युवा मतदाताओं, गठबंधन सहयोगियों और सार्वजनिक छवि के स्तर पर लाभ दे सकता है.

लेकिन दशमांश में मंगल अष्टम भाव में बैठा है. अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तन, गुप्त फैसले और स्थापित समीकरणों के टूटने का है. इसका स्पष्ट संकेत है कि टीम की अंतिम सूची घोषित होने तक कुछ नाम बदले जा सकते हैं. किसी दिग्गज नेता का पद जाना या अपेक्षाकृत नए चेहरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना इस बदलाव का सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार के लिए कैसा रहेगा 2027? भारत की कुंडली में Gen-Z आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत

16 अगस्त से 6 सितंबर तक सबसे संवेदनशील समय

BJP के 2026-27 के वर्षफल में मुंथा प्रथम भाव में है. यह संगठन के लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और स्वतंत्र फैसलों का सकारात्मक संकेत है. लेकिन 16 अगस्त से 6 सितंबर तक मंगल की मुद्दा दशा चल रही है और वर्षफल का मंगल बारहवें भाव में स्थित है.

बारहवें भाव का मंगल पर्दे के पीछे संघर्ष, पद त्याग, खर्च और असंतोष दिखाता है. इसलिए टीम घोषित होने के बाद लगभग तीन सप्ताह तक नाराज नेताओं को मनाने, जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने और राज्यों की शिकायत दूर करने की कोशिश चल सकती है.

20 अगस्त के बाद चंद्र-शुक्र-मंगल प्रत्यंतर भी प्रारंभ होगा. इससे पार्टी की राजनीतिक आक्रामकता बढ़ेगी. नई टीम को तुरंत किसी अभियान, विपक्ष के खिलाफ रणनीति अथवा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगाया जा सकता है.

सितंबर के बाद बदलेगी तस्वीर

6 सितंबर से वर्षफल में राहु की मुद्दा दशा शुरू होगी. राहु वर्षफल में लाभ भाव से जुड़ा है. यह नेटवर्क विस्तार, नए सहयोगियों, बड़े राजनीतिक अभियान और विरोधियों पर रणनीतिक बढ़त का संकेत देता है.

इसलिए नई टीम का आरंभ विवादों से हो सकता है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच उसकी चुनावी उपयोगिता दिखाई देने लगेगी. उत्तर प्रदेश सहित आगामी चुनाव वाले राज्यों में जातीय समीकरण, कार्यकर्ताओं का मनोबल और बूथ नेटवर्क इसकी पहली परीक्षा बनेंगे. नितिन नबीन की उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ हाल की बैठकों में भी जमीनी स्थिति और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जोर दिए जाने की खबर है.

क्या कैबिनेट में भी होगा अगला बड़ा बदलाव?

जन्मकुंडली के तीसरे भाव पर सूर्य-केतु का प्रभाव और दशमांश के अष्टम भाव में मंगल यह संकेत देता है कि संगठनात्मक बदलाव अकेला नहीं रह सकता. नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के बाद प्रदेश संगठनों, चुनावी प्रभारियों या केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव की भूमिका बन सकती है.

हालांकि कुंडली किसी व्यक्ति का नाम निश्चित नहीं करती, लेकिन ग्रहों का संकेत बताता है कि आने वाले महीनों में संगठन और सरकार के बीच नेताओं की अदला-बदली संभव है. कुछ पूर्व मंत्रियों को पार्टी में और कुछ संगठनात्मक चेहरों को भविष्य में सरकार से जुड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

BJP की नई टीम शुरुआत में सर्वसम्मति नहीं, बल्कि विवाद और सरप्राइज पैदा कर सकती है. बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बदलने, कम चर्चित चेहरों के उभरने और महिलाओं तथा युवाओं को वास्तविक शक्ति मिलने के संकेत मजबूत हैं.

कुंडली के अनुसार यह टीम प्रचार, चुनाव प्रबंधन और संगठन विस्तार में प्रभावी हो सकती है. लेकिन कमजोर बुध बताता है कि गलत बयान, आंतरिक संवाद की कमी और राज्यों की नाराजगी इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी.

सीधे शब्दों में कहें तो नई टीम तुरंत लोकप्रिय होने के बजाय धीरे-धीरे चुनावी उपयोगिता साबित कर सकती है. 20 अगस्त तक प्रतिक्रिया, 6 सितंबर तक अंदरूनी खींचतान और उसके बाद अक्टूबर तक नई टीम की असली शक्ति सामने आने के संकेत हैं.

यह भी पढ़ें- भारत की नई कुंडली में 'राहु' का दबदबा, गठबंधन से Gen-Z तक बढ़ेगी हलचल

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 17 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
BJP New Team Nitin Nabin Breaking News BJP India Prediction 2026
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