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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShiv Mandir: भारत का ये शिव मंदिर इंसान नहीं भूतों ने बनाया है ? क्या है रहस्य जान लें

Shiv Mandir: भारत का ये शिव मंदिर इंसान नहीं भूतों ने बनाया है ? क्या है रहस्य जान लें

Kakanmath Mandir: भूत-पिशाच ये शिव जी के गण होते हैं ये तो आपने सुना होगा लेकिन एमपी के मुरैना में एक ऐसा मंदिर भी है जो इंसानों नहीं बल्कि भूतों न ही बनाया है. क्या है इसका रहस्य जान लें

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 21 Apr 2026 07:20 AM (IST)
Kakanmath Mandir: भूत-पिशाच ये शिव जी के गण होते हैं ये तो आपने सुना होगा लेकिन एमपी के मुरैना में एक ऐसा मंदिर भी है जो इंसानों नहीं बल्कि भूतों न ही बनाया है. क्या है इसका रहस्य जान लें

ककनमठ मंदिर

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भारत में शिव जी के कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी हैरान करते हैं उन्हीं में से एक हैं मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का ककनमठ मंदिर. ये मंदिर सीमेंट, चूना या गारे से नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखे गए बड़े-बड़े पत्थर से बनाया गया है.
भारत में शिव जी के कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी हैरान करते हैं उन्हीं में से एक हैं मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का ककनमठ मंदिर. ये मंदिर सीमेंट, चूना या गारे से नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखे गए बड़े-बड़े पत्थर से बनाया गया है.
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स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है. कहते हैं कि एक रात में अलौकिक शक्तियों ने इसे बनाया लेकिन सुबह होते ही वो शक्तियां इसे अधूरा छोड़कर चली गईं.
स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है. कहते हैं कि एक रात में अलौकिक शक्तियों ने इसे बनाया लेकिन सुबह होते ही वो शक्तियां इसे अधूरा छोड़कर चली गईं.
Published at : 21 Apr 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Gwalior Shiv Mandir Murena Kanakmath Mandir Kakanmath Mandir

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