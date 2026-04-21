भारत में शिव जी के कई ऐसे अनोखे मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी हैरान करते हैं उन्हीं में से एक हैं मध्यप्रदेश के मुरैना जिले का ककनमठ मंदिर. ये मंदिर सीमेंट, चूना या गारे से नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखे गए बड़े-बड़े पत्थर से बनाया गया है.