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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDharmpuri Maharaj: धर्मपुरी महाराज की अनोखी नर्मदा परिक्रमा बनी आस्था और संकल्प की मिसाल

Dharmpuri Maharaj: धर्मपुरी महाराज की अनोखी नर्मदा परिक्रमा बनी आस्था और संकल्प की मिसाल

Dharmpuri Maharaj: एक संत की अनोखी तपस्या इन दिनों चर्चा में है. आस्था, संकल्प और आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ी यह यात्रा आखिर क्यों बन रही है लोगों के आकर्षण का केंद्र? जानिए पूरी कहानी.

Written By : विजय तिवारी, डिंडोरी |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Jul 2026 12:30 PM (IST)
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Dharmpuri Maharaj: भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में नर्मदा परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है. हर साल हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा की परिक्रमा पैदल, दंडवत या अन्य पारंपरिक तरीकों से करते हैं. लेकिन इन दिनों एक संत अपनी अनोखी साधना की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. 

धर्मपुरी महाराज ने ऐसी कठिन तपस्या का संकल्प लिया है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है. वे सिर के बल और हाथों के सहारे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं. यह केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अटूट आस्था, गुरु भक्ति और विश्व शांति के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक संकल्प है.

विजयदशमी से शुरू हुई अनोखी तपस्या:

धर्मपुरी महाराज ने अपनी इस कठिन यात्रा की शुरुआत विजयदशमी के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से की, जिसे मां नर्मदा का उद्गम स्थल माना जाता है. अमरकंटक से आरंभ हुई यह परिक्रमा सामान्य यात्राओं से बिल्कुल अलग है.

महाराज सिर के बल शरीर को संतुलित रखते हुए और हाथों के सहारे आगे बढ़ते हैं. यह प्रक्रिया बेहद कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण मानी जाती है. इसके बावजूद वे रोजाना लगभग तीन किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. उनकी इस साधना को देखने के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं.

क्या है इस कठिन परिक्रमा का उद्देश्य?

धर्मपुरी महाराज के अनुसार उन्होंने यह कठिन तपस्या विश्व शांति और अपने गुरु के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से शुरू की है. उनका मानना है कि जब श्रद्धा और संकल्प पूरी निष्ठा के साथ जुड़ जाते हैं, तब कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है.

उनकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि विश्वास, अनुशासन और समर्पण से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. यही कारण है कि उनकी अनोखी नर्मदा परिक्रमा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

नर्मदा परिक्रमा का धार्मिक महत्व:

भारतीय सनातन परंपरा में मां नर्मदा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है. नर्मदा के दर्शन मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है. विशेष बात यह है कि विश्व की नदियों में नर्मदा को ऐसी नदी माना जाता है जिसकी परिक्रमा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

नर्मदा परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि संयम, तप, त्याग और आत्मअनुशासन का भी प्रतीक मानी जाती है. परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु नदी के दोनों तटों का निर्धारित नियमों के अनुसार भ्रमण करते हैं और पूरी यात्रा को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं.

कितनी लंबी होती है नर्मदा परिक्रमा?

परंपरागत रूप से नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत अमरकंटक से होती है. इसके बाद श्रद्धालु मां नर्मदा के प्रवाह के साथ चलते हुए खंभात की खाड़ी तक पहुंचते हैं और फिर दूसरे तट से वापस अमरकंटक लौटते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संपूर्ण यात्रा को पैदल पूरा करने में लगभग तीन साल, तीन महीने और तेरह दिन का समय लग सकता है. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे कठिन आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है.

लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं धर्मपुरी महाराज:

धर्मपुरी महाराज की तपस्या यह दिखाती है कि आध्यात्मिक साधना केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें धैर्य, अनुशासन और अटूट विश्वास की भी आवश्यकता होती है. उनकी अनोखी यात्रा सोशल मीडिया और श्रद्धालुओं के बीच तेजी से चर्चा में है. कई लोग इसे गुरु भक्ति, आत्मसंयम और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल बता रहे हैं.

इतनी कठिन साधना हर इंसान के लिए संभव नहीं होती, लेकिन धर्मपुरी महाराज का संदेश साफ है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था हो, तो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले युवा श्रद्धालु, 70 हजार सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में शुरू हुई यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 04 Jul 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Amarkantak Narmada Parikrama MADHYA PRADESH Dharmpuri Maharaj
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