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Mahabharat: जब श्रीकृष्ण ने राजसूय यज्ञ में सिखाया धर्म, विनम्रता और सही मार्गदर्शन

Mahabharat: धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन और मयसभा के निर्माण की यह प्रेरक कथा सिखाती है कि धर्म, विनम्रता, सदाचार ही जीवन में सम्मान, और स्थायी समृद्धि का आधार हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 02 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ, श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन और मयसभा के निर्माण की यह प्रेरक कथा सिखाती है कि धर्म, विनम्रता, सदाचार ही जीवन में सम्मान, और स्थायी समृद्धि का आधार हैं.

महाभारत कथा

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धर्मराज युधिष्ठिर सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे. वे अपनी प्रजा के साथ पिता समान व्यवहार करते थे. उनके राज्य में सभी सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थे. उनकी लोकप्रियता दूर-दूर तक फैल चुकी थी और हर कोई उनके आदर्श शासन की सराहना करता था.
धर्मराज युधिष्ठिर सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे. वे अपनी प्रजा के साथ पिता समान व्यवहार करते थे. उनके राज्य में सभी सुखी, सुरक्षित और संतुष्ट थे. उनकी लोकप्रियता दूर-दूर तक फैल चुकी थी और हर कोई उनके आदर्श शासन की सराहना करता था.
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युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार अपने भाइयों और मंत्रियों के सामने रखा. सभी ने इसे महान कार्य बताया, लेकिन यह भी कहा कि इस यज्ञ से पहले श्रीकृष्ण की सलाह लेना आवश्यक है. सभी ने एकमत होकर उनका मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया.
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार अपने भाइयों और मंत्रियों के सामने रखा. सभी ने इसे महान कार्य बताया, लेकिन यह भी कहा कि इस यज्ञ से पहले श्रीकृष्ण की सलाह लेना आवश्यक है. सभी ने एकमत होकर उनका मार्गदर्शन लेने का निर्णय किया.
Published at : 02 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

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