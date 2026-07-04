Aaj Ka Rashifal, 4 July 2026: आज शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. आज का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है. आज शनि देव की पूजा का भी दिन है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज प्रीति योग शाम 17:00:56 तक रहेगा, यह 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है जो प्रेम, मित्रता, सहयोग और आपसी तालमेल के लिए विशेष फलदायी माना जाता है. आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 13:44:39 तक रहेगा जो मंगल का नक्षत्र है और साहस, धन तथा ऊर्जा का प्रतीक है. इसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा जो राहु का नक्षत्र है और रहस्य तथा चिकित्सा से जुड़ा है.

आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यह शनि देव की राशि है. शनिवार और कुंभ राशि में चंद्रमा, यह दोनों मिलकर आज के दिन को कर्म, अनुशासन और न्याय का दिन बनाते हैं. आज मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. राहु काल आज सुबह 08:56:29 से 10:40:54 तक है, इस दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ न करें. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

आज का पंचांग, 4 जुलाई 2026

तिथि - कृष्ण चतुर्थी (12:42:43 तक), फिर पंचमी

नक्षत्र - धनिष्ठा (13:44:39 तक), फिर शतभिषा

योग - प्रीति (17:00:56 तक)

करण - बालव - कौलव

पक्ष - कृष्ण

वार - शनिवार

चंद्र राशि - कुंभ

सूर्योदय - 05:27:37

सूर्यास्त - 19:23:02

राहु काल - 08:56:29 से 10:40:54

अभिजीत मुहूर्त - 11:57:29 से 12:53:11

यमगण्ड - 14:09:46 से 15:54:11

दुष्टमुहूर्त - 05:27:37 से 07:19:01

दिशाशूल - पूर्व

चंद्रबल - मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ

विशेष ध्यान: आज अभिजीत मुहूर्त (11:57:29 से 12:53:11) और कंटक काल एक ही समय पर हैं, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग सावधानी से करें. बड़े शुभ कार्यों के लिए प्रीति योग की समाप्ति के बाद शाम 5 बजे से रात का समय आज का सर्वश्रेष्ठ Window है.

मेष राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में शिखर, सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्म की शक्ति से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है, अटके हुए धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों का सहयोग आज विशेष रूप से मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएगा. आज प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा जो प्रेम, मित्रता और सहयोग के लिए विशेष अनुकूल है. आज शनिवार होने से चतुर्थी का व्रत रखना आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मान-सम्मान और नए अवसरों का है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. प्रीति योग के प्रभाव से सहकर्मियों और टीम के साथ सहयोग और तालमेल असाधारण रूप से मजबूत रहेगा. आज राहु काल सुबह 08:56:29 से 10:40:54 तक है, इस दौरान कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त और कंटक एक साथ हैं, इसलिए 11:57 से 12:53 के बजाय दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई नया कार्य न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने और अटके हुए धन को वसूलने का है. प्रीति योग के प्रभाव से ग्राहकों के साथ संबंध मधुर और प्रगाढ़ होंगे. एकादश चंद्रमा व्यापार में आर्थिक उछाल के संकेत दे रहा है. शनिवार को शनि देव का प्रभाव अनुशासित और सुनियोजित व्यावसायिक निर्णयों को विशेष सफलता दिलाएगा. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में व्यावसायिक यात्रा न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा और द्वितीय मंगल का संयोग निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में आज अच्छे अवसर हैं. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54), यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) और अभिजीत-कंटक overlap (11:57 से 12:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे प्रीति योग समाप्ति के बाद लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. प्रीति योग के प्रभाव से परिवार में प्रेम, सहयोग और मित्रता का असाधारण वातावरण बनेगा. एकादश चंद्रमा मित्रों और सामाजिक संपर्कों से विशेष सहयोग दिलाएगा. आज चतुर्थी पर परिवार के साथ मिलकर गणपति पूजा करें, इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश चंद्रमा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से आपको सक्रिय बनाए रखेगा. चतुर्थी का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलेगी. शनिवार को काले तिल, उड़द दाल और सरसों के तेल का सेवन शनि देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 9, 1 - लकी कलर: केसरिया, पीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर सुबह स्नान के बाद गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शनि देव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें.

वृषभ राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में शिखर प्रदर्शन, सामाजिक मान-सम्मान और दशम भाव की विशेष ऊर्जा से जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाई का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल बना हुआ है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. आज प्रीति योग 17:00:56 तक है. शनिवार को शनि देव का विशेष प्रभाव और चतुर्थी की गणपति कृपा, यह दोनों मिलकर आज आपके करियर को असाधारण ऊंचाई पर ले जाएंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक हो सकता है. दशम भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग बन सकते हैं. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध असाधारण रूप से मधुर रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत और कंटक के overlap (11:57 से 12:53) को देखते हुए दोपहर 1 बजे के बाद कोई बड़ा निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में भी सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. दशम चंद्रमा बाजार में आपकी साख को प्रभावशाली बनाएगा. प्रीति योग के प्रभाव से ग्राहकों के साथ संबंध मधुर होंगे. शनिवार को शनि देव के अनुशासन का पालन करते हुए सुनियोजित व्यावसायिक निर्णय लें. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और लग्न मंगल का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54), यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) और कंटक-अभिजीत overlap (11:57 से 12:53) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज प्रीति योग के प्रभाव से असाधारण मधुरता और प्रेम का वातावरण रहेगा. दशम चंद्रमा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. दशम चंद्रमा और लग्न मंगल शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे. संकष्टी व्रत रखने से शरीर को शुद्धि और मन को शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 6, 2 - लकी कलर: सफेद, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को मोदक, दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

मिथुन राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्योदय, उच्च शिक्षा, दार्शनिक चिंतन और दूर के संपर्कों से अचानक लाभ का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का विशेष सहयोग मिलेगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में मिथुन शामिल नहीं है, लेकिन नवम का चंद्रमा भाग्य की ओर से मार्ग प्रशस्त करेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. आज प्रीति योग 17:00:56 तक है. शनिवार और चतुर्थी के संयोग में गणपति की पूजा और शनि देव का ध्यान करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग और दूरदर्शी सोच का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ का मार्गदर्शन मिल सकता है. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत-कंटक overlap (11:57 से 12:53) को देखते हुए दोपहर 1 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूर के संपर्कों से नए व्यावसायिक अवसर और भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग पाने का है. बारहवें मंगल के कारण अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखें. प्रीति योग में ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करें. शाम 5 बजे के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम चंद्रमा के भाग्य सहयोग के बावजूद बारहवें मंगल और आज के अशुभ कालों, राहु काल (08:56:29 से 10:40:54), यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11), को देखते हुए नया बड़ा निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन प्रीति योग के प्रभाव से सुखद रहेगा. नवम चंद्रमा पिता और गुरु से आशीर्वाद दिलाएगा. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करने से पारिवारिक एकता और सुख बढ़ेगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. नवम चंद्रमा मानसिक शांति प्रदान करेगा. संकष्टी व्रत रखने से मानसिक शुद्धि होगी. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 5, 3 - लकी कलर: हल्का हरा, पीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को 21 दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

कर्क राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन परिवर्तन, गुप्त रणनीतियों और अप्रत्याशित धन प्राप्ति के अवसरों का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, मानसिक उतार-चढ़ाव और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में मंगल अचानक धन लाभ के द्वार खोल सकता है. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए चतुर्थी का दिन विशेष महत्व रखता है. प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और गुप्त कार्यों का है. अष्टम चंद्रमा के कारण कोई अप्रत्याशित समस्या आ सकती है. लाभ भाव का मंगल एकादश स्थान से आपको कोई अचानक आर्थिक या करियर संबंधी लाभ दिला सकता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. अभिजीत-कंटक overlap (11:57 से 12:53) को देखते हुए दोपहर 1 बजे के बाद निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें. प्रीति योग की समाप्ति के बाद शाम 5 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. लाभ भाव में मंगल के कारण किसी पुराने अटके व्यावसायिक धन की वापसी हो सकती है. शाम 5 बजे के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और आज के अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज नया निवेश न करें. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी ला सकता है. प्रीति योग के प्रभाव से परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनेगा. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव, पेट की समस्या या किसी पुरानी बीमारी के लक्षण उभर सकते हैं. संकष्टी व्रत रखने से मन और शरीर दोनों को शुद्धि मिलेगी. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 2, 7 - लकी कलर: सफेद, चांदी

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को सफेद पुष्प, दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

सिंह राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में सफलता, वैवाहिक जीवन में प्रीति योग का असाधारण प्रभाव और व्यावसायिक संबंधों में मधुरता का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. प्रीति योग और सप्तम चंद्रमा का आज का यह संयोग वैवाहिक और साझेदारी के मामलों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन साबित हो सकता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. दशम मंगल करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर लेकर आएगा. सिंह के लग्नेश सूर्य के दिन, रविवार, से ठीक एक दिन पहले आज का प्रीति योग और सप्तम चंद्रमा का संयोग आपके जीवन में असाधारण खुशियां लाएगा. आज चतुर्थी पर गणपति पूजा करने से करियर और प्रेम जीवन दोनों में नई ऊर्जा आएगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सहयोग और साझेदारी का है. सप्तम चंद्रमा दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को असाधारण रूप से मधुर बनाएगा. दशम मंगल के कारण करियर में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण टास्क मिल सकता है. प्रीति योग के प्रभाव से टीम वर्क और तालमेल आज शिखर पर रहेगा. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता और मधुर व्यावसायिक संबंधों का है. प्रीति योग के प्रभाव से ग्राहकों के साथ संबंध असाधारण रूप से प्रगाढ़ होंगे. सप्तम चंद्रमा किसी नए व्यावसायिक साझेदार से मिलाने के योग बना रहा है. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव का अनुकूल चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54), अभिजीत-कंटक overlap (11:57 से 12:53) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. प्रीति योग और सप्तम चंद्रमा का संयोग जीवनसाथी के साथ प्रेम, विश्वास और मधुरता को असाधारण गहराई देगा. आज चतुर्थी पर जीवनसाथी के साथ मिलकर गणपति पूजा करें, यह दाम्पत्य जीवन में अपार सुख और स्थिरता लाएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान और सुखद रहेगा. सप्तम चंद्रमा और प्रीति योग मानसिक प्रसन्नता बनाए रखेंगे. संकष्टी व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 1, 5 - लकी कलर: सुनहरा, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर सुबह गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और गुड़ अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या काले तिल का दान करें.

कन्या राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव के चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में विजय, स्वास्थ्य सुधार और धन वसूली का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, शत्रुओं पर विजय, पुरानी बीमारियों से राहत और प्रतियोगिता में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. भाग्य भाव में मंगल अचानक भाग्य का सहयोग दिलाएगा. आज प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा. शनिवार और चतुर्थी का संयोग आपके लिए विशेष शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर विजय और करियर में आगे बढ़ने का है. षष्ठ चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. नवम मंगल के भाग्य सहयोग से कोई बड़ा अवसर अचानक मिल सकता है. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुराने अटके धन को वसूलने का है. नवम मंगल से भाग्य का अचानक सहयोग मिल सकता है. प्रीति योग में ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करें. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव का अनुकूल चंद्रमा और नवम मंगल हेल्थकेयर, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज प्रीति योग के प्रभाव से सुखद वातावरण रहेगा. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें. षष्ठ चंद्रमा पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएगा. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुधार का है. षष्ठ चंद्रमा पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा. संकष्टी व्रत रखने से शरीर को शुद्धि मिलेगी. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 3, 8 - लकी कलर: हल्का हरा, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को 21 दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द दाल या हरे वस्त्र का दान करें.

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तुला राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव के प्रभाव से रचनात्मकता, बौद्धिक उत्कर्ष और प्रेम जीवन में प्रीति योग का असाधारण प्रभाव का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा का प्रीति योग के साथ संयोग आपकी रचनात्मक प्रतिभा और प्रेम जीवन को असाधारण रूप से समृद्ध बनाएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में तुला शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. अष्टम मंगल गुप्त चुनौतियां ला सकता है. शनिवार को शनि देव का अनुशासन आपको इन चुनौतियों से बुद्धिमानी से निपटने में मदद करेगा. प्रीति योग 17:00:56 तक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और नवाचार का है. पंचम चंद्रमा और प्रीति योग का संयोग कला, संगीत, लेखन और डिजाइन क्षेत्र में असाधारण सफलता दिलाएगा. अष्टम मंगल के कारण किसी गुप्त कार्यालयीय चुनौती से सावधान रहें. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और कला से जुड़े व्यापार में सफलता का है. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें. प्रीति योग में ग्राहकों के साथ संबंध प्रगाढ़ करें. शाम 5 बजे के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा और प्रीति योग का संयोग क्रिएटिव और मीडिया सेक्टर में निवेश के संकेत देता है लेकिन अष्टम मंगल के कारण आज बड़ा जोखिम न लें. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन प्रीति योग और पंचम चंद्रमा के संयोग से अत्यंत रोमांटिक और मधुर है. जीवनसाथी को कोई विशेष उपहार दें. चतुर्थी पर गणपति पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक प्रसन्नता और रचनात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. संकष्टी व्रत रखने से मन को शांति मिलेगी. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 2, 7 - लकी कलर: क्रीम, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को सफेद पुष्प, दूर्वा और मोदक अर्पित करें. माता लक्ष्मी को भी सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें. शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें.

वृश्चिक राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव से घरेलू सुख, माता का आशीर्वाद और शनि की राशि कुंभ में चंद्रमा के गोचर से कर्मनिष्ठा का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम मंगल साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा लाएगा. प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा. आज चतुर्थी पर गणपति की कृपा से घरेलू बाधाएं दूर होंगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन संयम और सावधानी का है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में बेचैनी हो सकती है. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. सप्तम मंगल की ऊर्जा से आप आज कठिन कार्यों को भी पूरा कर सकेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन घरेलू और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापार में ध्यान देने का है. प्रीति योग के प्रभाव से ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे. सप्तम मंगल के कारण साझेदारी में ऊर्जा रहेगी. शाम 5 बजे के बाद नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ चंद्रमा रियल एस्टेट में निवेश के संकेत देता है लेकिन आज के अशुभ कालों, राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11), के कारण नया बड़ा निवेश शाम 5 बजे के बाद ही करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. चतुर्थ चंद्रमा माता की सेवा का विशेष अवसर दे रहा है, माता का आशीर्वाद लें. प्रीति योग के प्रभाव से परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनेगा. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से छाती या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. संकष्टी व्रत से मन और शरीर को शुद्धि मिलेगी. माता की सेवा और गणपति ध्यान से मानसिक शांति आएगी.

लकी नंबर: 1, 9 - लकी कलर: गहरा लाल, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. माता का आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द दाल का दान करें.

धनु राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव के प्रभाव से साहस, पराक्रम, भाई-बहनों का सहयोग और लेखन-संचार क्षेत्र में सफलता का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है, साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ मंगल शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा. आज प्रीति योग 17:00:56 तक है. शनिवार को गुरुवार के लग्नेश बृहस्पति और शनि देव दोनों की कृपा पाने के लिए गणपति संकष्टी पूजा विशेष फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी संवाद कुशलता और साहस का है. तृतीय चंद्रमा और प्रीति योग का संयोग दफ्तर में रिश्तों को मजबूत और संचार को प्रभावशाली बनाएगा. षष्ठ मंगल के कारण विरोधी तत्व शांत रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग और संचार से जुड़े व्यापार में सफलता का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के सहयोग से व्यापार में बड़ी उपलब्धि दिलाएगा. प्रीति योग में ग्राहकों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग टेलीकॉम, मीडिया और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन प्रीति योग और तृतीय चंद्रमा के संयोग से उत्साहवर्धक है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक शक्ति और साहस बनाए रखेगा. संकष्टी व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 9 - लकी कलर: पीला, नीला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर गणपति बप्पा को पीले पुष्प, दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें.

मकर राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि की अपनी राशि कुंभ का संयोग, साथ ही शनिवार का दिन, यह सब मिलकर आज मकर राशि के जातकों के लिए विशेष संयोग बनाते हैं. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम मंगल आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देगा. मकर राशि के स्वामी शनि देव के दिन आज चतुर्थी का व्रत रखना विशेष फलदायी है. प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी पर संयम और बौद्धिक कार्यों में उत्कर्ष का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण वाणी पर नियंत्रण जरूरी है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा किसी जटिल समस्या का रचनात्मक समाधान निकालने में मदद करेगी. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए सुनियोजित व्यावसायिक कदम उठाने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण धन के लेन-देन में सावधानी रखें. प्रीति योग में ग्राहकों के साथ प्रेमपूर्ण और विनम्र व्यवहार करें. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के मामलों में सावधानी मांगता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश स्थिर रहेंगे, उनकी समीक्षा करें. शाम 5 बजे के बाद किसी सुरक्षित निवेश पर विचार करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए प्रीति योग की मधुरता का अनुभव करने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ धन से जुड़े विषयों पर शांति से चर्चा करें. चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें, शनि देव और गणपति बप्पा की एक साथ कृपा पाएं. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज गले, दांत या मुख से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. संकष्टी व्रत रखने से मन और शरीर को शुद्धि मिलेगी. शनिवार को काले तिल और उड़द दाल का सेवन शनि देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 4, 8 - लकी कलर: गहरा नीला, काला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर सुबह गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और नीले पुष्प अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करें.

कुंभ राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिवार को आपके स्वामी शनि देव का दिन भी है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ मंगल भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं में नई ऊर्जा लाएगा. शनिवार को लग्नेश शनि देव का दिन और लग्न में चंद्रमा, यह दोनों मिलकर आज कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष का एक विशेष दिन बनाते हैं. प्रीति योग 17:00:56 तक है और चतुर्थी का गणपति कृपा भी आज आप पर विशेष है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है. लग्न में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख, व्यक्तित्व और प्रभाव को असाधारण रूप से बढ़ाएगा. शनिवार को लग्नेश शनि देव का विशेष आशीर्वाद आपके कर्म और अनुशासन को पुरस्कृत करेगा. प्रीति योग के प्रभाव से सहकर्मियों के साथ संबंध असाधारण रूप से मधुर रहेंगे. चतुर्थ मंगल की ऊर्जा आपको किसी जटिल कार्य को अपने घर या एकांत में बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करेगी. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. लग्न में चंद्रमा बाजार में आपकी साख को प्रभावशाली बनाएगा. शनिवार को शनि देव के अनुशासन और कर्मनिष्ठा का पालन करते हुए व्यावसायिक निर्णय लें. चतुर्थ मंगल के कारण रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यावसायिक कार्यों में आज विशेष ऊर्जा रहेगी. शाम 5 बजे के बाद नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54), अभिजीत-कंटक overlap (11:57 से 12:53) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. शाम 5 बजे के बाद प्रीति योग की समाप्ति पर लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन असाधारण सुखद और उत्साहवर्धक है. लग्न में चंद्रमा और प्रीति योग का संयोग आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण और मधुरता लाएगा, वह जीवनसाथी और प्रियजनों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. शनिवार को लग्नेश शनि देव की कृपा और चतुर्थी पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद, यह दोनों मिलकर आज आपके परिवार में असीम सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बेहद ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखेगा. शनिवार को संकष्टी व्रत रखने से शरीर और मन को असाधारण शुद्धि और ऊर्जा मिलेगी. काले तिल और उड़द दाल का सेवन शनि देव की कृपा दिलाएगा.

लकी नंबर: 4, 8 - लकी कलर: गहरा नीला, काला

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर सुबह स्नान के बाद नीले या काले वस्त्र धारण करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और नीले पुष्प अर्पित करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र या सरसों के तेल का दान करना आपके जीवन में लग्नेश शनि देव की असीम कृपा और गणपति बप्पा का आशीर्वाद दिलाएगा.

मीन राशिफल आज, 4 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बारहवें भाव के चंद्रमा से एकांत चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति और शनिवार पर गणपति पूजा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. शनिवार, 4 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दोपहर 12:42:43 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कुंभ राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में गोचर कर रहे हैं. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है, खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक बेचैनी की आशंका है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय मंगल आपके साहस और संचार कौशल को बल देगा. मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति की कृपा के साथ आज चतुर्थी पर गणपति पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी. प्रीति योग 17:00:56 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है लेकिन परिणाम देर से दिखेंगे. तृतीय मंगल की संचार शक्ति आपकी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाएगी. प्रीति योग के कारण सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) में नया आधिकारिक कार्य न करें. दोपहर 1 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में सावधानी रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक व्यय से बचने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. तृतीय मंगल से संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में विशेष ऊर्जा रहेगी. शाम 5 बजे के बाद दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और आज के अशुभ कालों को देखते हुए शेयर बाजार में आज नया निवेश न करें. राहु काल (08:56:29 से 10:40:54) और यमगण्ड (14:09:46 से 15:54:11) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की समीक्षा करें और उनमें बने रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. बारहवें चंद्रमा के कारण मन में एकांत की इच्छा या उदासी हो सकती है. प्रीति योग के प्रभाव से परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनेगा. आज चतुर्थी पर परिवार के साथ गणपति पूजा करें, इससे पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख-शांति आएगी. पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी हो सकती है. संकष्टी व्रत रखने से मन और शरीर को शुद्धि मिलेगी. तृतीय मंगल की ऊर्जा से शारीरिक शक्ति बनी रहेगी. खानपान हल्का और सात्विक रखें.

लकी नंबर: 1, 3 - लकी कलर: हल्का पीला, सफेद

अचूक उपाय: आज चतुर्थी पर सुबह स्नान के बाद गणपति बप्पा को 21 दूर्वा, मोदक और पीले पुष्प अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जाप करें. शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, छाता या पीले वस्त्र का दान करना आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर गणपति बप्पा और शनि देव की असीम कृपा दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ, 4 जुलाई 2026, राशिफल

Q: 4 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12:42:43 तक है, उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी.

Q: आज कौन सा नक्षत्र है?

आज दोपहर 13:44:39 तक धनिष्ठा नक्षत्र है और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. शनिवार होने से मकर और कुंभ राशि के जातकों पर शनि देव की विशेष कृपा रहेगी.

Q: आज राहु काल कितने बजे से है?

आज राहु काल सुबह 08:56:29 से 10:40:54 तक रहेगा.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

आज अभिजीत मुहूर्त (11:57:29 से 12:53:11) और कंटक काल एक साथ हैं, इसलिए आज अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा. बड़े शुभ कार्यों के लिए शाम 5 बजे के बाद का समय श्रेष्ठ है.

Q: प्रीति योग कब तक है और इसका क्या महत्व है?

प्रीति योग आज शाम 17:00:56 तक है. यह 27 योगों में से एक शुभ योग है जो प्रेम, मित्रता, सहयोग और आपसी तालमेल के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

Q: 4 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

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