Amarnath Yatra 2026: यात्रा की शुरुआत के साथ ही भगवान शिव के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है. हर दिन हजारों श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां से वे बालटाल और पहलगाम मार्ग के जरिए पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर निकलते हैं.

लेकिन इस बार यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी जम्मू पहुंच रहे हैं जिन्होंने पहले से ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया. इसका परिणाम यह है कि ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं और कई श्रद्धालुओं को रात फुटपाथ पर बितानी पड़ रही है.

ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह से पहले लग रही कतारें:

जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बनाए गए ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर पिछले दो दिनों से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. कई लोग रातभर वहीं रुके रहते हैं ताकि सुबह काउंटर खुलते ही उन्हें पंजीकरण मिल सके.

श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर वे सुबह जल्दी लाइन में नहीं लगेंगे तो रजिस्ट्रेशन मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है. इसी वजह से कई परिवार खुले आसमान के नीचे और फुटपाथ पर रात बिताने को मजबूर हैं.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में देरी बनी बड़ी वजह:

हैदराबाद से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर साल अमरनाथ यात्रा करते हैं और अक्सर जम्मू पहुंचकर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. लेकिन इस बार भीड़ पहले की तुलना में काफी अधिक है.

यात्रियों के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उपलब्ध तिथियां काफी आगे की मिल रही थीं. ऐसे में उन्होंने सोचा कि जम्मू पहुंचकर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ताकि जल्दी दर्शन का अवसर मिल सके. लेकिन यहां पहुंचने पर भारी भीड़ ने उनकी परेशानी बढ़ा दी.

अयोध्या और कानपुर से आए श्रद्धालुओं ने बताई मुश्किल:

उत्तर प्रदेश के अयोध्या से पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वे पिछले एक दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है.

वहीं कानपुर से परिवार के साथ पहुंचे एक श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि वहां मिलने वाली दर्शन तिथि काफी बाद की थी. उनका कहना है कि अगर बहुत देर की तारीख मिलती, तो तब तक प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र हिम शिवलिंग अंतर्ध्यान होने लगता, जिससे यात्रा का उद्देश्य अधूरा रह जाता.

प्रशासन की चुनौती बनी बढ़ती भीड़:

प्रशासन ने गैर-पंजीकृत श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू में ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है. लेकिन सीमित दैनिक कोटा और लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के कारण व्यवस्था पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है.

रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन भीड़ अपेक्षा से अधिक होने के कारण इंतजार का समय लगातार बढ़ रहा है. अधिकारियों की कोशिश है कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से यात्रा के लिए अनुमति दी जा सके.

यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सलाह:-

अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन कराने की योजना बना रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें:

यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की उपलब्धता जरूर जांचें

अगर ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना हो तो सुबह से काफी पहले केंद्र पहुंचें

अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र रखें

मौसम और प्रशासन द्वारा जारी यात्रा सलाह का नियमित पालन करें

भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाएं

अमरनाथ यात्रा में आस्था के साथ धैर्य भी जरूरी:

अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और धैर्य की भी परीक्षा मानी जाती है. हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं. इस बार भी भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है.

लेकिन मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि यात्रा पर जाने से पहले समय पर पंजीकरण और सही योजना बनाना बेहद जरूरी है. इससे न केवल आपकी यात्रा आसान होगी, बल्कि अनावश्यक परेशानी और लंबी प्रतीक्षा से भी बचा जा सकेगा.

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