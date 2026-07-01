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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: जब श्रीकृष्ण ने पांडवों को सिखाया धर्म, कर्तव्य और रिश्तों का अमूल्य पाठ

Mahabharat: जब श्रीकृष्ण ने पांडवों को सिखाया धर्म, कर्तव्य और रिश्तों का अमूल्य पाठ

Mahabharat: इंद्रप्रस्थ से द्वारका तक श्रीकृष्ण की यह प्रेरक यात्रा सिखाती है कि धर्म, विनम्रता, परिवार का सम्मान और सच्चे रिश्ते ही जीवन में सफलता, यश और ईश्वर की कृपा का आधार बनते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 01 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: इंद्रप्रस्थ से द्वारका तक श्रीकृष्ण की यह प्रेरक यात्रा सिखाती है कि धर्म, विनम्रता, परिवार का सम्मान और सच्चे रिश्ते ही जीवन में सफलता, यश और ईश्वर की कृपा का आधार बनते हैं.

महाभारत कथा

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इंद्रप्रस्थ में बैठे अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ऐसा सभा भवन बनाने का अनुरोध किया, जो अद्भुत और अनुपम हो. श्रीकृष्ण ने उनकी भावना को समझा और युधिष्ठिर से अनुमति लेने की सलाह दी. यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और पांडवों के गौरव का प्रतीक बनने वाला था.
इंद्रप्रस्थ में बैठे अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ऐसा सभा भवन बनाने का अनुरोध किया, जो अद्भुत और अनुपम हो. श्रीकृष्ण ने उनकी भावना को समझा और युधिष्ठिर से अनुमति लेने की सलाह दी. यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और पांडवों के गौरव का प्रतीक बनने वाला था.
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श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से सभा भवन निर्माण की बात कही. युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर अनुमति दी. इसके बाद विश्वकर्मा ने शुभ मुहूर्त में दिव्य सभा के निर्माण का कार्य आरंभ किया. यह भवन अपनी सुंदरता, भव्यता और अद्भुत शिल्पकला के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने वाला था.
श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से सभा भवन निर्माण की बात कही. युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर अनुमति दी. इसके बाद विश्वकर्मा ने शुभ मुहूर्त में दिव्य सभा के निर्माण का कार्य आरंभ किया. यह भवन अपनी सुंदरता, भव्यता और अद्भुत शिल्पकला के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने वाला था.
Published at : 01 Jul 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Pandavas Mahabharat Shri Krishna

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