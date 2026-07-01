इंद्रप्रस्थ में बैठे अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ऐसा सभा भवन बनाने का अनुरोध किया, जो अद्भुत और अनुपम हो. श्रीकृष्ण ने उनकी भावना को समझा और युधिष्ठिर से अनुमति लेने की सलाह दी. यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और पांडवों के गौरव का प्रतीक बनने वाला था.