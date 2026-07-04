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हिंदी न्यूज़शिक्षाभारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा

भारत के तटीय सफर में बना नया रिकॉर्ड, श्रेयांश मित्तल ने अकेले बाइक से तय की ईस्ट-टू-वेस्ट यात्रा

ओडिशा से गुजरात तक तटीय मार्ग पर रिकॉर्ड समय में बाइक अभियान पूरा करने वाले श्रेयांश मित्तल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है.इ

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 04 Jul 2026 02:18 PM (IST)
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देश के युवा बाइक राइडर श्रेयांश मित्तल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी है. श्रेयांश ने भारत के पूर्वी तट (East Coast) से पश्चिमी तट (West Coast) तक अकेले मोटरसाइकिल से सबसे तेज यात्रा पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है. इस उपलब्धि के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है.

रिकॉर्ड के अनुसार, श्रेयांश मित्तल ने 30 मार्च 2026 को सुबह 5:45 बजे ओडिशा के दीघा, पुरी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पुडुचेरी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कोच्चि जैसे प्रमुख तटीय शहरों से गुजरते हुए अपनी यात्रा शुरू की. उन्होंने पूरे सफर के दौरान भारत के समुद्री तट के किनारे स्थित प्रमुख मार्गों पर लगातार मोटरसाइकिल चलाई.

लगातार कई दिनों तक चले इस अभियान के बाद श्रेयांश 5 अप्रैल 2026 को शाम 6:35 बजे गुजरात के कोटेश्वर (पश्चिमी तट) पहुंचे और अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की. इस दौरान उन्होंने कुल 6,616.6 किलोमीटर की दूरी तय की. यह पूरा सफर उन्होंने 6 दिन, 12 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है.

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार, यह उपलब्धि भारत के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक अकेले मोटरसाइकिल से सबसे तेज अभियान (Fastest Individual to Complete a Solo Motorcycle Expedition from East Coast to West Coast of India) के रूप में दर्ज की गई है. रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि 14 मई 2026 को की गई, जबकि प्रमाण पत्र 12 जून 2026 को जारी किया गया.

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चुनौतियों का करना पड़ा सामना 

श्रेयांश मित्तल का यह अभियान केवल एक रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं था. हजारों किलोमीटर की इस यात्रा में उन्हें अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों, मौसम और सड़क मार्गों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद उन्होंने निर्धारित समय के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की.

एडवेंचर प्रेमियों के बीच चर्चा

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र में इस उपलब्धि का खास उल्लेख किया गया है और इसे आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है. इस सम्मान के बाद श्रेयांश मित्तल की उपलब्धि बाइकिंग समुदाय और एडवेंचर प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
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