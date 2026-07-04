Khamenei Funeral News Updates: खामेनेई की अंतिम विदाई, ईरान में शुरू हुआ पूर्व सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार
Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों के दौरान मौत हो गई थी. अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेंगे.
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Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम शनिवार से तेहरान में शुरू हो गए. सरकार का दावा है कि छह दिनों तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में करोड़ों लोगों के शामिल होने की संभावना है. खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों के दौरान मौत हुई थी. युद्ध के कारण अंतिम संस्कार टाल दिया गया था. अब उनके पार्थिव शरीर को तेहरान के बाद इराक के नजफ और कर्बला ले जाया जाएगा तथा 9 जुलाई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रज़ा दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
भारत की ओर से दी गई श्रद्धांजलि
भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने तेहरान पहुंचकर अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिया. दोनों ने भारत सरकार और देश की जनता की ओर से खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई. विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस कार्यक्रम में भारत का उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंधों को दर्शाता है, जो द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूत नींव हैं.
ईरान में लाखों लोगों के जुटने का अनुमान
ईरानी प्रशासन के अनुसार केवल तेहरान में ही अगले तीन दिनों के दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. शुक्रवार रात से ही बड़ी संख्या में लोग ग्रैंड मोसल्ला परिसर के बाहर पहुंचने लगे थे. अंतिम संस्कार के कार्यक्रम तेहरान और कोम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम दफन 9 जुलाई को मशहद में होगा.
कई भारतीय प्रतिनिधि भी पहुंचे
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम में शामिल हुए. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि दी और उन्हें कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व करने वाला नेता बताया. इसके अलावा भारत से गए सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की.
युद्ध के बाद नाजुक संघर्षविराम के बीच आयोजन
अंतिम संस्कार ऐसे समय हो रहा है जब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच हालिया युद्ध के बाद संघर्षविराम लागू है. इस बीच खामेनेई के उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है, हालांकि उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई बड़ी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है.
Ali Khamenei Funeral Live: पाकिस्तान ने दी श्रद्धांजलि
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेता के प्रति सम्मान व्यक्त किया और उनकी स्मृति को नमन किया.
Senior officials of the brotherly and friendly country of 🇵🇰 #Pakistan, including Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief General Asim Munir, along with their delegation, paid their respects to the sacred body of the martyred leader of the Islamic Revolution and honored his… pic.twitter.com/9fmgNQAHY0— Embassy of Iran in Bulgaria (@IRANinBULGARIA) July 3, 2026
Ali Khamenei Funeral Live: महबूबा मुफ्ती ने दी श्रद्धांजलि
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. साथ ही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती और भारत से गए सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं ने भी दिवंगत ईरानी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की.महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में खामेनेई को एक ऐसे सम्मानित नेता के रूप में याद किया, जिन्होंने ‘‘विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया और उत्पीड़ितों के लिए संघर्ष किया.’’
Indian Political and Religious Dignitaries Pay Tribute to the Martyred Leader of the Islamic Republic of Iran, His Eminence Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/8dohLNwA6n— Iran in India (@Iran_in_India) July 3, 2026