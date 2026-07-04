Kal Ka Rashifal, 5 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है. कल दोपहर 01:31 तक पंचमी तिथि रहेगी और इसके बाद षष्ठी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल दोपहर 03:13 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में ही संचार करेंगे. विशेष बात यह है कि कुंभ राशि में पहले से ही राहु के उपस्थित होने के कारण कल पूरे दिन चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष निर्मित रहेगा, जो कुछ राशियों के लिए मानसिक अशांति और तनाव का कारण बन सकता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल रविवार का वीकेंड करियर और वित्तीय समृद्धि के लिहाज से कई राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग के साथ आयुष्मान योग का महासंयोग बन रहा है. इस पावन तिथि पर ग्रहों के इस अनूठे कॉम्बिनेशन से कई राशियों के लंबे समय से रुके हुए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स तेजी से गति पकड़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार जानते हैं कि कल रविवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: दोपहर 01:31 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी, इसके बाद षष्ठी तिथि.

दोपहर 01:31 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी, इसके बाद षष्ठी तिथि. नक्षत्र: दोपहर 03:13 तक शतभिषा, इसके बाद पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 03:13 तक शतभिषा, इसके बाद पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव).

चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे (ग्रहण दोष का प्रभाव). शुभ चौघड़िया (काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया).

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें).

दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ, मांगलिक या नया काम करने से बचें). शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको सामाजिक लोकप्रियता और मान-सम्मान प्राप्त होगा. बाजार के सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं, इसलिए कल व्यावसायिक स्तर पर लिया गया कोई भी सही डिसीजन आपको मार्केट में बड़ी बढ़त दिलाएगा.

बिजनेस: मार्केट में आपकी ईमानदारी और समय पर काम डिलीवर करने की आदत की लोग मिसाल देंगे; ग्राहकों का आपके ऊपर अटूट विश्वास बनेगा जिससे आपकी ब्रांड इमेज कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे निकल जाएगी. यदि आप कोई नई कमर्शियल प्रॉपर्टी या ऑफिस स्पेस (New Commercial Space Booking) बुक करने जा रहे हैं, तो सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे का समय सबसे शानदार है.

करियर: वर्कप्लेस पर कल काम का बोझ ज्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप संडे के दिन भी पूरे जोश के साथ हर काम को फटाफट निपटाते चले जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कल से तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा.

यूथ: राजनीति और समाजसेवा से जुड़े लोगों की कल कोई बड़ी और पुरानी दबी हुई इच्छा अचानक पूरी हो सकती है, जिससे मन उत्साह से भर जाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पुरानी मेहनत का कोई सुखद परिणाम या बड़ी खुशखबरी मिलेगी. घर में छोटी पार्टी का माहौल रहेगा.

शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आप अपने काम और डीलिंग में बेहद आकर्षक व प्रभावशाली नजर आएंगे. आयुष्मान योग बनने से कल व्यापारियों की विनम्रता और बेहतरीन स्किल्स के कारण न्यू कस्टमर्स आपके ब्रांड (New Customers Brand Value) के दीवाने हो जाएंगे; मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ेगी और पुराने छूटे हुए क्लाइंट्स भी दोबारा लौट आएंगे.

बिजनेस: संडे के दिन आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा और पिछले कई दिनों से सोचे हुए सभी पेंडिंग काम आसानी से पूरे होंगे. बाजार में पुराना अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा कल अचानक किसी माध्यम से वापस मिलने से आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चिंता दूर हो जाएगी.

करियर: बॉस कल आपके पिछले कामों और बड़ी अचीवमेंट्स की तारीफ सबके सामने सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं, जिससे वर्कप्लेस पर आपका कॉर्पोरेट कद और रुतबा बढ़ेगा. कल ऑफिस की तरफ से काम का दबाव बेहद कम रहेगा, जिससे आप संडे को पूरी तरह से एन्जॉय कर पाएंगे.

यूथ: छात्रों को कल कोई बड़ी अचीवमेंट, स्कॉलरशिप या नया एकेडमिक प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग हैं, आपकी कला की हर जगह तारीफ होगी. फैमिली के साथ संडे का दिन बहुत अच्छा और मनोरंजक बीतेगा; घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की रूपरेखा तय हो सकती है.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 8

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप काफी एक्टिव रहेंगे और कुछ अलग व रचनात्मक करेंगे. आपकी अनूठी वर्किंग स्टाइल को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट कल आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार या इंचार्ज (Appointed as Project Head) बनाने की घोषणा कर सकता है, जिससे साख मजबूत होगी.

बिजनेस: नए एग्रीमेंट्स और कमर्शियल डील्स पर साइन करने के लिए कल का दिन आपकी ग्रोथ को चार चांद लगाने वाला साबित होगा; इसके लिए कल सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. ग्राहकों के बीच आपकी मैच्योरिटी और नॉलेज की तारीफ होगी.

करियर: नौकरीपेशा लोग कल ऑफिस के काम को शांति से निपटाकर आने वाले हफ्ते की पूरी रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे. कल आप अपनी दैनिक कमाई का कुछ हिस्सा किसी धार्मिक या सामाजिक ट्रस्ट में भी दान कर सकते हैं, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा.

यूथ: जो युवा हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश जाने या देश के किसी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, कल उनके रास्ते आसानी से खुलेंगे. घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी गंभीर लेकिन सकारात्मक पारिवारिक विषय पर चर्चा होगी और उनका सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल स्वभाव में थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, संयम रखें. कल कुंभ राशि में बनने वाला चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपके लिए थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा सकता है; इसलिए कोई पुराना गुप्त डर या चिंता कल आपको थोड़ी परेशानी दे सकती है. अगर कहीं यात्रा का प्लान है, तो टाल दें.

बिजनेस: कल ग्रह गोचर आपके विपरीत दिशा में चल रहा है; इसलिए मार्केट में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन (Avoid New Contract Signing) करते समय कानूनी सलाह जरूर लें, अन्यथा कोई वेंडर आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है. ग्राहकों के सामने अपनी बात को पूरी स्पष्टता के साथ रखें ताकि उनका भरोसा ब्रांड पर कम न हो.

करियर: बाजार में आपकी किसी पुरानी बात या अधूरी डील को लेकर प्रतिद्वंद्वी (कॉम्पिटिटर्स) गलत अफवाह उड़ा सकते हैं, सजग रहें. कल सीनियर्स आपके किसी पुराने पेंडिंग कार्य को लेकर संडे के दिन भी आपकी क्लास लगा सकते हैं. अपनी पर्सनल लाइफ या ऑफिस की गुप्त बातें कल किसी भी कलीग के साथ शेयर करने से बचें.

सावधान: छात्रों के मन में कल थोड़े नेगेटिव थॉट्स हावी रह सकते हैं, जिससे पढ़ाई या कला में मन नहीं लगेगा; किसी मेंटर से बात करना ठीक रहेगा. लाइफ पार्टनर की सेहत खराब होने की वजह से अचानक भागदौड़ और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे घर का माहौल व्यस्त रहेगा.

शुभ रंग: वायलेट | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर आपसी इगो का टकराव होने की आशंका है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें. कल रविवार सूर्य का दिन होने के कारण आपका प्रभाव, तेज और आत्मसम्मान सातवें आसमान पर होगा; समाज में आपकी एक मजबूत और प्रखर नेता की छवि निखरकर सामने आएगी.

बिजनेस: कल व्यापारियों की दूरदर्शी सोच और दमदार प्रेजेंटेशन के कारण मार्केट के विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और बड़ी मुनाफेदार डील आसानी से लॉक हो जाएगी. संडे के दिन बिजनेस का रोटेशन इतना शानदार रहेगा कि आप अपने पुराने कर्ज या बाजार की उधारी को कुछ हद तक चुकता करने में पूरी तरह सफल होंगे.

करियर: कल बिजनेस या निवेश में लिया गया कोई भी कैलकुलेटेड रिस्क व्यापारियों को मार्केट का नया लीडर (Market Leader Strategy) बना सकता है और भविष्य में भारी मुनाफा कमाकर देगा. नौकरीपेशा लोग कल बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न तरीके से सारा काम समय से पहले निपटा लेंगे, जिससे कोई प्रेशर नहीं दिखेगा.

यूथ: कलाकारों और क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी कल पूरी तरह पीक पर होगी; आपकी किसी नई धुन, स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट को आज बड़ा प्लेटफार्म मिल सकता है. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध और अधिक मजबूत व रोमांटिक होंगे, शाम को कोई महंगा सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 5

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल भावुकता (इमोशनल होकर) में आकर कोई भी गलत या जल्दबाजी में डिसीजन लेने से पूरी तरह बचें. कल व्यापारियों की पारदर्शी नीतियां और पूरी तरह क्वालिटी ओरिएंटेड काम (Quality-Oriented Work Focus) लोगों के बीच आपके ब्रांड का भरोसा और ज्यादा मजबूत करेंगे, जिससे साख बढ़ेगी.

बिजनेस: नए वेंडर्स के साथ जुड़ने और लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कल सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 और दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे का समय आपके लिए बेहद मुनाफे वाला है. पूरी रिसर्च के साथ लिया गया रिस्क वित्तीय लाभ दिलाएगा. लोहे, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों को कल बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.

करियर: बॉस कल आपके ऊपर कुछ नए और बेहद कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मुख्य जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. आप अपने बेहतरीन टाइम-मैनेजमेंट के बल पर सारा पेंडिंग काम संडे को ही निपटाकर पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे; काम का कोई बोझ आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा.

यूथ: छात्र और कला जगत से जुड़े युवाओं के लिए कल का दिन कोई बड़ी सफलता या पुरस्कार दिलाने वाला साबित हो सकता है. परिवार की जिम्मेदारियों को कल आप बहुत ही परिपक्वता से निभाएंगे, जिससे जीवनसाथी का पूरा प्यार और इमोशनल सपोर्ट प्राप्त होगा.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 9

तुला राशि (Libra)

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल व्यावहारिक अनुभवों के बल पर छात्रों को करियर में सच्ची सफलता प्राप्त होगी. छुट्टी के दिन कल काम का कोई अतिरिक्त लोड नहीं रहेगा, जिससे आप संडे को पूरी तरह से एन्जॉय कर पाएंगे; अपनी टू-डू लिस्ट को आप समय से पहले खत्म करके खुद के लिए अच्छा क्वालिटी टाइम (Quality Time for Personal Life) निकाल सकेंगे.

बिजनेस: कल व्यापारियों द्वारा ठंडे दिमाग से बनाई गई अनूठी व्यावसायिक योजनाएं आपके पूरे बिजनेस मॉडल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए कल लिया गया आपका कोई भी सुरक्षित और नपा-तुला डिसीजन आपको भविष्य में बड़ा वित्तीय लाभ देगा.

करियर: अपने बिजनेस के फीडबैक सिस्टम और कस्टमर केयर में बड़ा सुधार करने से ग्राहकों का भरोसा आपके ब्रांड पर बढ़ेगा; लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे, जिससे नए बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे. आपके पुराने प्रोजेक्ट्स की सफलता को देखते हुए मैनेजमेंट वर्कप्लेस पर आपकी पोजीशन को और मजबूत कर सकता है.

यूथ: छात्रों की कल एकाग्रता (कंसंट्रेशन) बहुत शानदार रहेगी, जिससे कठिन से कठिन टॉपिक्स भी आसानी से समझ और याद हो जाएंगे. संतान और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत हंसता-खेलता समय बीतेगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. योग और मेडिटेशन की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अशुभ अंक: 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल भौतिक सुख-सुविधाओं और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अचानक कोई बड़ी रुकावट आ सकती है. कल कुंभ राशि का चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप या दोस्तों के साथ बातचीत में किसी भी तरह की गॉसिप से पूरी तरह दूरी (Avoid Office Gossip Alert) बनाकर रखें, वरना छवि खराब हो सकती है.

बिजनेस: कल ग्रह गोचर थोड़े गड़बड़ाए हुए हैं; इसलिए पेपर वर्क या लीगल डाक्यूमेंट्स साइन करते समय कोई बड़ी चूक या छिपी हुई शर्त होने की आशंका है, जो भविष्य में आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगी. सितारे विपरीत हैं, इसलिए कल लिया गया कोई भी बड़ा फाइनेंशियल रिस्क सीधे तौर पर नुकसान कराएगा. ग्राहकों से गुस्से में बात न करें.

करियर: छुट्टी का दिन होने के बावजूद कल ऑफिस या बॉस का कोई जरूरी काम या फोन आ सकता है, जिससे आपका वीकेंड का मूड थोड़ा खराब हो सकता है. कार्यस्थल पर कोई चालाक को-वर्कर आपकी किसी पुरानी बात का गलत बतंगड़ बनाकर सीनियर्स के कान भर सकता है, जिससे आपकी इमेज बिगड़ेगी; अलर्ट रहें.

सावधान: कलाकारों और क्रिएटर्स में कल एकाग्रता की कमी रहेगी और 'क्रिएटिव ब्लॉक' महसूस होगा; नया काम शुरू करने के बजाय पुराने काम को ही री-चेक करें. परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर माहौल गर्म हो सकता है, चुप रहकर विवाद को टालें. समाजसेवियों के लिए ग्रहों की स्थिति थोड़ी भारी है.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आप अपनी गजब की इच्छाशक्ति के बल पर कठिन से कठिन कार्यों को भी चुटकियों में पूरा कर लेंगे. कल आप काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि पूरी तरह एंजॉय करते हुए करेंगे; इसलिए शारीरिक या मानसिक थकान बिल्कुल नहीं होगी. मुश्किल प्रोजेक्ट्स को भी आप बहुत ही इनोवेटिव तरीके से पूरा (Innovative Project Management) कर लेंगे.

बिजनेस: स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग या टेक वेंचर्स का काम करने वालों के लिए कल का दिन कोई बहुत बड़ी फंडिंग या एंजेल इन्वेस्टर डील दिलाने वाला साबित हो सकता है. नए एग्रीमेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लोज करने के लिए कल सितारे पूरी तरह आपके पक्ष में हैं. सोशल मीडिया कैंपेन से नए कस्टमर्स जुड़ेंगे.

करियर: बिजनेस में कल पैसों की आवक बहुत तेज और मजबूत रहेगी, जिससे आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड आसानी से रिजर्व कर पाएंगे. वर्कप्लेस पर आपके द्वारा सुझाया गया कोई छोटा शॉर्ट-कट या इनोवेटिव आइडिया कंपनी का बड़ा समय और पैसा बचा सकता है, जिससे दफ्तर में आपकी धाक जमेगी.

यूथ: कलाकारों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कल का दिन कोई नया धमाका करने का है; आपकी कला या रील को अचानक वायरल होने का मौका मिल सकता है. दोस्तों, करीबियों और परिवार के सदस्यों के साथ कल बहुत ही खुशनुमा, हंसती-खेलती और यादगार शाम बीतेगी.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 2

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आर्थिक मामलों और निवेश के फैसलों में थोड़ा सा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आयुष्मान योग बनने से कल मार्केट में कैश की कोई कमी नहीं रहेगी, जिससे माल का रोटेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट (Smooth Supply Chain Management) बेहद स्मूथ और सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिससे बड़ी व्यावसायिक राहत मिलेगी.

बिजनेस: व्यापारियों के लिए कल बहुत सोच-समझकर किया गया कोई भी नया सुरक्षित निवेश भविष्य में बहुत बड़ा और पक्का रिटर्न दिलाएगा. कल सामाजिक दायरे में आपकी पूछ बहुत तेजी से बढ़ेगी और कोई पुराना अटका हुआ कमर्शियल काम कल किसी खास दोस्त की मदद से आसानी से पूरा हो जाएगा.

करियर: कल नौकरीपेशा लोगों के काम करने के अनूठे और एडवांस तरीके की सीनियर्स द्वारा जमकर सराहना होगी, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी में आपके अधिकार और पोजीशन बढ़ सकते हैं. काम और पर्सनल लाइफ के बीच बहुत ही बेहतरीन और संतुलित तालमेल बना रहेगा, जिससे तनाव छू भी नहीं पाएगा. पेंडिंग काम निपटाएंगे.

यूथ: कलाकारों की क्रिएटिविटी कल पूरी तरह चरम पर होगी; आपका कोई नया डिजाइन, स्क्रिप्ट या थॉट आज काफी सराहा जाएगा. लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए कल का दिन रोमांस से पूरी तरह भरपूर रहेगा; पार्टनर के साथ बाहर किसी खूबसूरत डिनर का शानदार प्लान बन सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 7

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आकर्षक व्यक्तित्व से आपका गजब का आत्मविश्वास खुद-ब-खुद झलकेगा. यदि आप पिछले काफी समय से किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर लेटर या ऑफिशियल ईमेल (Waiting for MNC Offer Letter) का इंतजार कर रहे थे, तो कल वो बड़ी खुशखबरी अचानक आपको मिल सकती है.

बिजनेस: नए एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने से कल आपके बिजनेस का दायरा और सालाना टर्नओवर दोनों बहुत तेजी से बढ़ेंगे. कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स की दुकानों को छोड़कर आपके पास आना पसंद करेंगे, जिससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल का ग्राफ हाई रहेगा. परिवार की इच्छाओं पर धन खर्च करेंगे.

करियर: वर्कप्लेस पर कल सारा काम बहुत ही सुचारू, व्यवस्थित और शांत रूप से चलेगा, जिससे मानसिक सुकून बना रहेगा. कल आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी या पैनिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा; संडे पूरी तरह शांत और प्रोग्रेसिव रहेगा.

यूथ: छात्रों और कलाकारों की इमेजिनेशन पावर कल बहुत शानदार रहेगी, जो आपको इंडस्ट्री में कोई बड़ा अवॉर्ड, पहचान या तारीफ दिला सकती है. परिवार में किसी सरप्राइज पार्टी या मेहमानों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा. समाजसेवियों की अंतरात्मा की आवाज मजबूत रहेगी; नकारात्मक विचार दूर होंगे.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल अचानक अत्यधिक खर्चों और विलासिता के कारण आपको अपना धन संचय (सेविंग्स) करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. कल कुंभ राशि का चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से ओवरकॉन्फिडेंस के कारण छात्रों से कल एग्जाम या प्रोजेक्ट में कोई बड़ी सिली मिस्टेक (Avoid Silly Mistakes in Projects) हो सकती है, इसलिए काम को री-चेक जरूर करें.

बिजनेस: व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे कल कोई भी नई बड़ी कमर्शियल डील फाइनल न करें और न ही कोई नया वेंचर शुरू करने का एग्रीमेंट करें. पेमेंट फंसने या मार्केट से कलेक्शन रुकने के कारण कल दैनिक बिजनेस चलाने के लिए किसी से शॉर्ट-टर्म उधार मांगना पड़ सकता है; पैसों की तंगी से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

करियर: किसी को-वर्कर की अचानक छुट्टी होने के कारण अनचाहे काम की अतिरिक्त जिम्मेदारी कल अचानक आपके सिर आ सकती है, जिससे संडे का सारा प्लान कैंसिल हो सकता है. ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचने के लिए कल दूसरों के विवादों में टांग अड़ाने की गलती बिल्कुल न करें; पूरी तरह न्यूट्रल रहें.

सावधान: घर के माहौल में सुख-शांति बनाए रखने के लिए कल आपको अपनी तरफ से थोड़ा झुकना होगा और बड़ों की कड़वी बातों को भी शांत रहकर सहन करना होगा. राजनीति से जुड़े लोगों की वाणी में कल थोड़ा तीखापन या कड़वाहट आ सकती है, जो बने-बनाए काम बिगाड़ देगी.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 6

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