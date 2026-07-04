राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा ओपन लेटर, कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस को खुला पत्र लिखा.

पत्र में भाजपा नेताओं के बढ़ते अहंकार पर चिंता जताई.

विधायक साटम की असंवेदनशीलता पर फडणवीस की चुप्पी पर सवाल.

ठाकरे ने साटम से इस्तीफ़ा मांगने की सलाह दी.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक्स पर एक ओपन लेटर लिखा है. इस लेटर में उन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है और सत्ता पक्ष के नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाएं हैं. उन्होंने अपने लेटर में कहा है कि केंद्र की सत्ता में बैठे बीजेपी के नेता का अहंकार बढ़ गया है और यह बात पूरा देश खुलकर कह रहा है. अब इसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है.

राज ठाकरे ने फडणवीस को घेरते हुए कहा कि पूरे देश से अलग महाराष्ट्र के नेताओं की समझदारी, शालीनता और राजनीतिक संस्कृति की हमेशा सराहना की जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने भी कुछ पिछड़े सोच वाले उत्तर के राज्यों की राजनीति का रास्ता अपना लिया है. उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम से जुड़े विवाद पर लिखा कि देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है.

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राज ठाकरे ने कहा- अब हमारे राज्य में भी फैल गई है

राज ठाकर ने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल दागे और लिखा, 'सेंट्रल लीडर अपनी मनमानी कर रहा है और इसके खिलाफ गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह बीमारी अब हमारे राज्य में भी फैल गई है? और आप इसे फैलने दे रहे हैं? पिछले कुछ सालों में, यह बहुत दुख की बात है कि आप उत्तर के उन पिछड़ी सोच वाले राज्यों के बराबर आने लगे हैं!'

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम से जुड़े विवाद पर कटाक्ष कर उन्होंने लिखा, आपके एक विधायक और ऑफिस के सहयोगी लोगों की मौत पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है.' ठाकरे ने एक कहावत का उदाहरण देते हुए लिखा कि 'सत्ता इंसान को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है', वर्तमान में बीजेपी के नेता इसके बेहतरीन उदाहरण हैं.

प्रति

श्री. देवेंद्र फडणवीस,

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रातील लोकांना सत्तेचा माज आला आहे, हे पूर्व , पश्चिम , उत्तर , दक्षिण भारतातील लोकं सर्रास बोलत आहेत. केंद्रातील लोकं वाट्टेल तसे वागत आहेत याचा राग लोकांच्या मनात होता आणि आहेच. पण हा संसर्ग आता आपल्या राज्यापर्यंत पसरला… — Raj Thackeray (@RajThackeray) July 4, 2026

राज ठाकरे ने कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है

बता दें कि मुंबई में मानसून के कहर के कारण दो लोगों की अलग-अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है. इसपर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और विधायक अमित साटम का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मौत पर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. वीडियो में मौत पर साटम मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, “कल एक पेड़ की वजह से था, आज एक मैनहोल है.”

इस संवेदनहीनता पर साटम विवादों में है, लेकिन इसपर फडणवीस की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इसपर ठाकरे ने कहा कि इस तरह की संवेदनहीनता पर किसी को कोई पछतावा नहीं है, किसी को कोई शर्म नहीं है. सबसे दुख की बात तो ये है कि आपने भी इसपर कुछ नहीं कहा. आपकी इसी चुप्पी ने सबको बेशर्म बना दिया है.

ठाकरे ने कहा- देवेंद्र फडणवीस को समझता था सभ्य और संवेदनशील

राज ठाकरे अपने लेटर में कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस को सभी की तरह एक सभ्य और संवेदनशील मुख्यमंत्री मानते थे, लेकिन साटम की हरकत के बावजूद आपने इसपर कोई दुख नहीं जताया न अफसोस. इससे फडणवीस की संवेदनशीलता पर कई सवाल उठते हैं. राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने अपने 37 सालों के राजनीतिक करियर में कभी ऐसा नहीं देखा जब बालासाहेब, पवार साहेब या प्रमोदजी जैसे महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता ने किसी नेता की गलती का बचाव किया हो. इसी कारण महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की पूरे देश में अलग दिखाई देती है.

'अपनों को बचाकर महाराष्ट्र की छवि खराब कर रहे'

उन्होंने कहा कि आज देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अपनों को बचा रहे हैं उससे महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है. अगर देवेंद्र फडणवीस ने आवाज उठाई होती तो उनके नेता की इस तरह की हिम्मत नहीं होती. राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को साटम जैसे नेताओं से इस्तीफा मांगने की सलाह दी और थोड़ी सख्ती दिखाने को कहा जिससे इस तरह के असवेंदनशील नेता लाइन पर आ जाएंगे. राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को हमेशा अपने मुख्यमंत्री से सही दिशा और स्पष्ट संदेश की उम्मीद रहती है, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, आप उस उम्मीद को न तोड़ें.

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