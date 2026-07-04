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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वAli Khamenei Funeral: मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें

Ali Khamenei Funeral: मोज्तबा खामेनेई नहीं तो क्या राष्ट्रपति पेजेश्कियान करेंगे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की नमाज को लीड? जानें

Ali Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं.सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा और क्या नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई इस समारोह में शामिल होंगे. अली खामेनेई के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नई जिम्मेदारी दी गई है. सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे.

पिछले हफ्ते अंतिम संस्कार आयोजन समिति के सचिव अली अकबर पोरजमशीदियन ने कहा था कि मोज्तबा खामेनेई की मौजूदगी को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बारे में आधिकारिक घोषणा आर्म्ड फोर्स के कमांडर-इन-चीफ और सुप्रीम लीडर के कार्यालय की ओर से की जाएगी. एक और बड़ा सवाल जनाजे की नमाज को लेकर है. शिया परंपरा में जनाजे की नमाज पढ़ाना सिर्फ धार्मिक जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा माना जाता है. इसलिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है

ये भी पढ़ें: Ali Khamenei Funeral: अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ 14 महीने की पोती की भी आखिरी विदाई, सुप्रीम लीडर के साथ रखे फैमिली के ताबूत

रूहोल्लाह खुमैनी के निधन पर किसने जनाजे की नमाज अदा की थी?

इतिहास पर नजर डालें तो 1989 में जब रूहोल्लाह खुमैनी का निधन हुआ था, तब उनके उत्तराधिकारी ने जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई थी. उस समय शिया धर्मगुरु मोहम्मद रजा गोलपायगानी ने यह जिम्मेदारी निभाई थी. इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी किसी बड़े शिया धर्मगुरु यानी ग्रैंड अयतुल्ला द्वारा जनाजे की नमाज पढ़ाई जा सकती है. फिलहाल पूरे ईरान में अंतिम संस्कार से जुड़ी तैयारियां जारी हैं और लोगों की नजरें आने वाले आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: खामेनेई के अंतिम संस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, कहा- 'हमने ईरान को एक हफ्ते की मोहलत दी क्योंकि...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Mojtaba Khamenei WORLD NEWS IN HINDI IRAN Khamenei Funeral
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