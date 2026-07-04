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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आया BCCI का पहला रिएक्शन, दूसरे टी20 से पहले कहा- कोच और कप्तान...

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आया BCCI का पहला रिएक्शन, दूसरे टी20 से पहले कहा- कोच और कप्तान...

BCCI Reaction Vaibhav Suryavanshi Debut: वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया डेब्यू को लेकर हो रही बहस के बीच BCCI ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. वैभव इंग्लैंड टूर पर भारतीय टीम का हिस्सा हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 03:24 PM (IST)
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15 साल के वैभव सूर्यवंशी कब टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे? खासतौर पर संजू सैमसन की नाकामी के कारण वैभव को डेब्यू का मौका देने की मांग ने जोर पकड़ा है. टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच BCCI ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

बता दें कि जबसे भारतीय टीम यूके टूर पर आई है, तबसे संजू सैमसन तीन पारियों में केवल 6 रन बना सके हैं. फिर भी टीम मैनेजमेंट ने अपने नियमित ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में भरोसा दिखाया है. हाल ही में गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का भी कहना था कि सही समय आने पर वैभव को मौका मिलेगा, लेकिन विफलताओं के बीच मैनेजमेंट का अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है.

टाइम्स नाउ के मुताबिक BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "यह हमने भी देखा है कि वह (वैभव) बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उसने IPL में अपनी प्रतिभा साबित भी करके दिखाई है. मैंने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ कही गई कुछ बातें सुनी हैं, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कोच और कप्तान अंतिम फैसला लेंगे. उन्हें जब परिस्थिति अनुकूल नजर आएगी, तब उसे डेब्यू का चांस जरूर मिलेगा."

अब तक सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत कई दिग्गज खिलाड़ी वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका देने की बात कह चुके हैं. मगर टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा दिखाना जारी रखा है. खासतौर पर सैमसन की जगह खतरे में पड़ती दिख रही है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में खेली गई लगातार तीन अर्धशतकीय पारियों के दम पर वो ज्यादा समय तक टीम में टिक नहीं पाएंगे. इसलिए सैमसन को जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में सुधार लाना होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Rajiv Shukla BCCI Vaibhav Suryavanshi
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