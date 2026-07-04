वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर आया BCCI का पहला रिएक्शन, दूसरे टी20 से पहले कहा- कोच और कप्तान...

15 साल के वैभव सूर्यवंशी कब टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे? खासतौर पर संजू सैमसन की नाकामी के कारण वैभव को डेब्यू का मौका देने की मांग ने जोर पकड़ा है. टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन इन आलोचनाओं के बीच BCCI ने इस मामले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

बता दें कि जबसे भारतीय टीम यूके टूर पर आई है, तबसे संजू सैमसन तीन पारियों में केवल 6 रन बना सके हैं. फिर भी टीम मैनेजमेंट ने अपने नियमित ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में भरोसा दिखाया है. हाल ही में गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल का भी कहना था कि सही समय आने पर वैभव को मौका मिलेगा, लेकिन विफलताओं के बीच मैनेजमेंट का अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है.

टाइम्स नाउ के मुताबिक BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, "यह हमने भी देखा है कि वह (वैभव) बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उसने IPL में अपनी प्रतिभा साबित भी करके दिखाई है. मैंने टीम मैनेजमेंट के खिलाफ कही गई कुछ बातें सुनी हैं, लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कोच और कप्तान अंतिम फैसला लेंगे. उन्हें जब परिस्थिति अनुकूल नजर आएगी, तब उसे डेब्यू का चांस जरूर मिलेगा."

अब तक सुनील गावस्कर और कपिल देव समेत कई दिग्गज खिलाड़ी वैभव को प्लेइंग इलेवन में मौका देने की बात कह चुके हैं. मगर टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पर भरोसा दिखाना जारी रखा है. खासतौर पर सैमसन की जगह खतरे में पड़ती दिख रही है क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में खेली गई लगातार तीन अर्धशतकीय पारियों के दम पर वो ज्यादा समय तक टीम में टिक नहीं पाएंगे. इसलिए सैमसन को जल्द से जल्द अपनी फॉर्म में सुधार लाना होगा.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG 2nd T20: वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान

Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा