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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAnant Ambani: धीरेंद्र शास्त्री के जन्मदिन से पहले बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी, देखें तस्वीरें

Anant Ambani: धीरेंद्र शास्त्री के जन्मदिन से पहले बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी, देखें तस्वीरें

Anant Ambani: आस्था और आध्यात्मिकता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, यहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कर उन्होंने पूजा की.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Anant Ambani: आस्था और आध्यात्मिकता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, यहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कर उन्होंने पूजा की.

अनंत अंबानी

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4 जुलाई 2026 को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जन्मदिन है. उससे पहले अनंत अंबानी उनसे मिलने छत्तरपुर पहुंचे. यहां बागेश्वर धाम में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की.
4 जुलाई 2026 को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जन्मदिन है. उससे पहले अनंत अंबानी उनसे मिलने छत्तरपुर पहुंचे. यहां बागेश्वर धाम में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की.
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अनंत अंबानी ने बागेश्वर धाम पहुंचकर सबसे पहले श्री बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के समक्ष श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की. फिर यज्ञशाला में आयोजित वैदिक हवन में भाग लिया.
अनंत अंबानी ने बागेश्वर धाम पहुंचकर सबसे पहले श्री बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा और प्रेतराज सरकार के समक्ष श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की. फिर यज्ञशाला में आयोजित वैदिक हवन में भाग लिया.
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वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुए इस अनुष्ठान में उन्होंने राष्ट्र की समृद्धि, सनातन धर्म की उन्नति और समस्त मानव समाज के कल्याण की प्रार्थना की.
वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुए इस अनुष्ठान में उन्होंने राष्ट्र की समृद्धि, सनातन धर्म की उन्नति और समस्त मानव समाज के कल्याण की प्रार्थना की.
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अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें उपहार और दक्षिणा अर्पित की. इसके साथ ही काशी से पधारे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया.
अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें उपहार और दक्षिणा अर्पित की. इसके साथ ही काशी से पधारे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया.
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बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले अनंत अंबानी आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और परंपरा के अनुसार अपने केश दान किए थे.
बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले अनंत अंबानी आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और परंपरा के अनुसार अपने केश दान किए थे.
Published at : 02 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Anant Ambani Chhatarpur Bageshwar Dham Dhirendra Shatri

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