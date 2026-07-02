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Anant Ambani: धीरेंद्र शास्त्री के जन्मदिन से पहले बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी, देखें तस्वीरें
Anant Ambani: आस्था और आध्यात्मिकता की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, यहीं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कर उन्होंने पूजा की.
अनंत अंबानी
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Published at : 02 Jul 2026 11:07 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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