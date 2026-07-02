अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें उपहार और दक्षिणा अर्पित की. इसके साथ ही काशी से पधारे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया.