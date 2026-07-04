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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा

पारंपरिक फसलों को छोड़ें, इस खेती में लगाएं पैसा और महज 4 महीने के अंदर कमाएं 12 गुना तक का बंपर मुनाफा

Groundnut Farming Tips: पारंपरिक खेती छोड़ मूंगफली उगाएं जो सिर्फ 4 महीने में आपकी लागत वसूल कर 12 गुना तक बंपर मुनाफा दे सकती है. जान लें कैसे होती है इससे मोटी कमाई.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 03:04 PM (IST)
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Groundnut Farming Tips: आज के समय में अगर आप खेती से वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो पारंपरिक फसलों को छोड़ कर अब वक्त है कुछ नया ट्राय करने का. हम बात कर रहे हैं मूंगफली की खेती की जो आज के दौर में किसानों के लिए तगड़े मुनाफे का जरिया बनती जा रही है. अगर आप सही तरीके से इसे शुरू करते हैं. 

तो महज 4 महीने के अंदर आपकी पूरी लागत वसूल हो जाएगी और रिटर्न 12 गुना तक मिल सकता है. बाजार में मूंगफली और इसके तेल की डिमांड बारह महीने बनी रहती है. जिससे इसके दाम कभी मंदे नहीं होते. यह एक ऐसी शॉर्ट-टर्म कमर्शियल क्रॉप है. जो कम पानी और कम देखरेख में भी किसानों की किस्मत चमकाने का दम रखती है.

मूंगफली की खेती शुरू करने का सही तरीका 

मूंगफली की फसल से बंपर पैदावार लेने के लिए सबसे जरूरी है मौसम और मिट्टी का सही तालमेल. इसकी बुवाई के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि मानसून की शुरुआती बारिश इसके पौधों के लिए अमृत का काम करती है. अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम परफेक्ट है. जिससे जमीन के अंदर मूंगफली के दानों की ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से होती है. 

खेत तैयार करते समय अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाना चाहिए. जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए. बीजों को बोने से पहले उन्हें फंगीसाइड से उपचारित करना बेहद जरूरी है. जिससे शुरुआती दौर में पौधों को किसी भी तरह की बीमारी या फंगस से बचाया जा सके.

यह भी पढ़ें: क्या है अमर धान, बाढ़ के पानी में भी 20 दिन तक क्यों नहीं सड़ती चावल की यह फसल?

कम लागत में 12 गुना तक बंपर मुनाफा 

इस खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सालों-साल इंतजार नहीं करना पड़ता. मात्र 120 दिनों के अंदर फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है. एक एकड़ खेत में मूंगफली उगाने की लागत बेहद कम आती है.

लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो मुनाफे का ग्राफ सीधे आसमान छूने लगता है. बाजार में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है.  और अगर आप इसे सीधे बेचने के बजाय इसका तेल निकालकर या वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं तो आपकी कमाई 12 गुना तक बढ़ जाती है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Groundnut Groundnut Cultivation Farming News
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