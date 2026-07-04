Groundnut Farming Tips: आज के समय में अगर आप खेती से वाकई अमीर बनना चाहते हैं, तो पारंपरिक फसलों को छोड़ कर अब वक्त है कुछ नया ट्राय करने का. हम बात कर रहे हैं मूंगफली की खेती की जो आज के दौर में किसानों के लिए तगड़े मुनाफे का जरिया बनती जा रही है. अगर आप सही तरीके से इसे शुरू करते हैं.

तो महज 4 महीने के अंदर आपकी पूरी लागत वसूल हो जाएगी और रिटर्न 12 गुना तक मिल सकता है. बाजार में मूंगफली और इसके तेल की डिमांड बारह महीने बनी रहती है. जिससे इसके दाम कभी मंदे नहीं होते. यह एक ऐसी शॉर्ट-टर्म कमर्शियल क्रॉप है. जो कम पानी और कम देखरेख में भी किसानों की किस्मत चमकाने का दम रखती है.

मूंगफली की खेती शुरू करने का सही तरीका

मूंगफली की फसल से बंपर पैदावार लेने के लिए सबसे जरूरी है मौसम और मिट्टी का सही तालमेल. इसकी बुवाई के लिए जून और जुलाई का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि मानसून की शुरुआती बारिश इसके पौधों के लिए अमृत का काम करती है. अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए एकदम परफेक्ट है. जिससे जमीन के अंदर मूंगफली के दानों की ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से होती है.

खेत तैयार करते समय अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाना चाहिए. जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए. बीजों को बोने से पहले उन्हें फंगीसाइड से उपचारित करना बेहद जरूरी है. जिससे शुरुआती दौर में पौधों को किसी भी तरह की बीमारी या फंगस से बचाया जा सके.

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कम लागत में 12 गुना तक बंपर मुनाफा

इस खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सालों-साल इंतजार नहीं करना पड़ता. मात्र 120 दिनों के अंदर फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है. एक एकड़ खेत में मूंगफली उगाने की लागत बेहद कम आती है.

लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो मुनाफे का ग्राफ सीधे आसमान छूने लगता है. बाजार में अच्छी क्वालिटी की मूंगफली बहुत ऊंचे दामों पर बिकती है. और अगर आप इसे सीधे बेचने के बजाय इसका तेल निकालकर या वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं तो आपकी कमाई 12 गुना तक बढ़ जाती है.

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