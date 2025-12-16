हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKharmaas 2025: खरमास 2025 में इन चार राशियों को क्यों रहना होगा विशेष सतर्क?

Kharmaas 2025: खरमास 2025 में सूर्य गोचर के कारण चार राशियों पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है. करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी जरूरी होगी, जल्दबाजी और बड़े फैसलों से बचना लाभदायक रहेगा.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 16 Dec 2025 04:15 PM (IST)
खरमास 2025,

हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास का समय धार्मिक और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जिस अवधि तक वहीं रहते हैं, उसे खरमास कहा जाता है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. साल 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से होने जा रही है.
खरमास का समय मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है. लेकिन शास्त्रों में इस दौरान पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक साधना के लिए यह अवधि बहुत शुभ मानी जाती है. इस दौरान भगवान विष्णु, सूर्य देव और दान कर्म का विशेष महत्व होता है. माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल देते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 04:15 PM (IST)
