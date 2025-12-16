हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास का समय धार्मिक और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जिस अवधि तक वहीं रहते हैं, उसे खरमास कहा जाता है. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए काम की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. साल 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से होने जा रही है.