ना फिल्मों से नाता, लाइमलाइट से हैं दूर, फिर भी कैसे 77000 करोड़ की मालकिन हैं राम चरण की वाइफ?

राम चरण इन दिनों फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर चुकी है और इसने महज तीन दिनों में इंडिया ही नहीं बल्कि, तेलुगु में भी 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, फिल्म वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है. राम चरण की वाइफ उपासना ने फिल्म सफलता पर केक काटकर जश्न मनाया. ऐसे में आपको उनके बारे में बता रहे हैं. वो लाइमलाइट से दूर होकर भी करोड़ों की मालकिन हैं.

राम चरण की वाइफ लाइमलाइट रहती हूं दूर

राम चरण की वाइफ उपासना कोनिडेला लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़ी फोटोज और पोस्ट शेयर करती रहती हैं. वहीं, एक्टर की सफलता को सेलिब्रेट करने का मौका नहीं छोड़ती हैं. हालांकि, उनका फिल्मों से कोई नाता नहीं है और वो इससे दूर रहती हैं.

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फिल्मों से दूर कैसे करती हैं कमाई?

इसके साथ ही राम चरण की वाइफ उपासना कोनिडेला की कमाई के बारे में बात की जाए तो वो फिल्मों और लाइमलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों की मालकिन हैं. भले ही उनका फिल्म इंडस्ट्री से नाता नहीं है लेकिन उनका जलवा किसी स्टार से कम नहीं है. वो एक सुपर बिजनेस वूमन हैं. वो देश की फार्मा एंड हेल्थकेयर कंपनी में निर्णायक पद संभालती हैं. इतना ही नहीं, वो मां शोभना कामिनेनी अपोलो हेल्थकेयर की मुखिया और अपोलो हॉस्पिटल में सीएसआर विंग की वाइस चेयरपर्सन भी हैं. इसके साथ ही राम चरण की वाइफ उपासना एफएचपीएल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को भी संभालती हैं.

77000 करोड़ की मालकिन हैं उपासना

रिपोर्ट्स की मानें तो उपासना कोनिडेला फिल्मों से दूर होकर भी कमाई और प्रॉपर्टी के मामले में पति राम चरण को भी टक्कर देती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो वो 77000 करोड़ के मेगा बिजनेस एंपायर की उत्तराधिकारी हैं.

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राम चरण या उपसना, किसकी नेटवर्थ है ज्यादा?

बहरहाल, अब अगर राम चरण और उपासना कोनिडेला की नेटवर्थ के बारे में भी बात किया जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों की नेटवर्थ करीब 2500 करोड़ है. इसमें राम चरण की 1370 करोड़ और उपासना की करीब 1130 करोड़ नेटवर्थ है. गौरतलब है कि उपासना कामिनेनी के पिता अनिल कामिनेनी मां शोबना हैं. यही नहीं, वो अपोलो हॉस्पिटल के संस्थापक डॉ प्रताप रेड्डी की नातिन भी हैं.

उपासना कोनिडेला की पढ़ाई-लिखाई

इसके साथ ही उपासना कोनिडेला की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो उन्होंने लंदन के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी और हॉवर्ड्स बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की है. राम चरण और उपसना फिल्म इंडस्ट्री सबसे अमीर कपल्स में से एक हैं.