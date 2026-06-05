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सिख धर्म में शादी से पहले क्यों नहीं देखते कुंडली, रोचक है वजह
Kundali Matching in Sikhism: हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली देखने का विधान है लेकिन सिख धर्म में विवाह में कुंडली नहीं देखते और इसके पीछे बेहद रोचक वजह है.
सिख धर्म कुंडली
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Published at : 05 Jun 2026 06:33 AM (IST)
ऐस्ट्रो
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion