Kal Ka Rashifal, 7 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. कल सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद शतभिषा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी. चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां राहु के साथ उनकी युति होने से चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी लगेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और लक्ष्मी-नारायण योग का प्रभाव रहेगा. इसके अलावा, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को रूचक व हंस योग का साथ मिलेगा, जबकि मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए भद्र राजयोग का सीधा असर रहेगा.

आइए, प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार जानते हैं कि कल रविवार को मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में करियर, बिजनेस, लव लाइफ और सेहत के मामले में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं.

कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:

तिथि: कल पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी.

नक्षत्र: सुबह 07:56 तक धनिष्ठा, इसके बाद पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा की स्थिति: चंद्रमा कल पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे.

विशेष अलर्ट (अशुभ समय): कल के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी.

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक (इस समय कोई भी नया काम शुरू न करें).

शुभ यात्रा दिशा: कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से कल आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए. शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम करने वाले व्यापारी स्वतंत्र बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं.

बिजनेस: सही जगह पर पैसों का निवेश (Investment) करने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी. इकोनॉमिक प्रगति होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर प्रकार की समस्या को आसानी से हल कर पाएंगे.

करियर: लक्ष्मी-नारायण योग के प्रभाव से वर्कप्लेस पर स्मार्ट वर्क के जरिए आप सीनियर्स और बॉस को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे. जिन लोगों ने नई नौकरी के लिए पहले अप्लाई किया था, उन्हें कल बड़ा जॉब ऑफर आ सकता है.

फैमिली व छात्र: परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. सोशल लेवल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आने पर स्टूडेंट्स को मनचाहे फील्ड में सक्सेस मिलेगी.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 5

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्रमा के दसवें भाव में होने से कल आपको जॉब प्रोफाइल में बदलाव से बड़ा लाभ हो सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों का फैसला आपके पक्ष में आने से बिजनेस की ग्रोथ में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.

बिजनेस: यदि बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो सूर्य-गुरु के संबंध के कारण पार्टनर के साथ कारोबार की हर छोटी-बड़ी बात शेयर करें. पूरी खोजबीन के बाद ही आगे बढ़ें, अन्यथा जो चल रहा है उसे वैसा ही रहने दें. बिजनेसमैन अपने खर्चों और व्यवहार पर नियंत्रण रखने में कामयाब होंगे.

करियर: शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से बेरोजगार लोगों की जॉब सर्चिंग कल पूरी हो जाएगी. वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स के सहयोग से आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, इसलिए अकेले काम करने में समय बर्बाद न करें. कल आप अपनी वाणी के माध्यम से बिगड़े काम बना लेंगे.

सावधान: संडे होने के बावजूद बैंकिंग फील्ड से जुड़े एम्प्लॉइज़ को अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग पर जाना पड़ सकता है. परिवार में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

शुभ रंग: ब्लैक | शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 5

मिथुन राशि (Gemini)

चंद्रमा के नवम भाव में होने से कल आपके कुछ शुभ कार्यों में अचानक रुकावट आ सकती है. हालांकि, ऑफिस में कुछ चुगलखोरों और कामचोरों के छुट्टी पर रहने से कार्यस्थल का माहौल बेहद शांत और खुशनुमा बना रहेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन को मार्केट में टिकने के लिए दिमागी दांव-पेंच का इस्तेमाल करना होगा, तभी अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे. सुनफा योग के बनने से किसी पॉलिटिकल लीडर या प्रभावशाली व्यक्ति के सपोर्ट से आपका बिजनेस बढ़ेगा.

करियर: संपर्कों के माध्यम से कल आपको नई नौकरी मिल सकती है, इसलिए लोगों से बातचीत तेज कर दें. लेखन और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कोई आर्टिकल कल धूम मचा सकता है, जिससे मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. मैकेनिकल इंजीनियर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.

लव व छात्र: सूर्य-गुरु के शुभ संबंध के कारण युवाओं को खेलकूद, मिमिक्री और एक्टिंग जैसे जन्मजात गुणों को करियर में बदलने का प्रयास करना चाहिए. लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए कल का समय थोड़ा कमजोर है, अनबन हो सकती है.

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 7 | अशुभ अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से कल आपको खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से बिजनेस में अस्थाई असफलता मिल सकती है, लेकिन हार न मानें और प्रयास जारी रखें.

बिजनेस: कल अपव्यय (फालतू खर्चों) की स्थिति बन सकती है, यदि कोई सरकारी टैक्स ड्यू है तो उसे समय पर जमा कर दें. चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण विकट सिचुएशन बनेगी, जिससे आप मार्केट में समय पर माल नहीं पहुंचा पाएंगे और लॉस हो सकता है.

करियर: वर्कप्लेस पर सडनली प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला जा सकता है. बेशक आप हिचकिचाएंगे, लेकिन यह आपकी प्रतिभा को निखारने का सुनहरा अवसर साबित होगा. वर्कलोड ज्यादा होने से काम समय पर पूरे नहीं होंगे.

सावधान: ऑफिस में अलर्ट रहें, कुछ हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) आपके खिलाफ जाल तैयार कर रहे हैं. फैमिली में बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें. छात्र कल एग्जाम डेट और रिजल्ट को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 3

सिंह राशि (Leo)

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से कल आपके बिजनेस में जबरदस्त तेजी आएगी. शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से कल आपको सलाह दी जाती है कि घर के बड़े-बुजुर्गों और घर पर काम करने वाले स्टाफ से सम्मानपूर्वक बात करें और उनकी कुशलक्षेम पूछें.

बिजनेस: वाशि योग के बनने से बरसों से डूबी हुई या फंसी हुई रकम अचानक वापस मिल सकती है, जिसे आप मृत मानकर भूल चुके थे. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपके हाथ बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट (मुनाफा) लग सकता है. आलस्य और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के किसी जरूरी काम से सुदूर क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, जिससे आपका वहां रुकने का प्रोग्राम बढ़ सकता है. वर्कप्लेस पर वर्कलोड बढ़ने के कारण कल आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है.

छात्र: जो छात्र हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कल उनका बैंक से एजुकेशन लोन स्वीकृत (Approve) हो सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 2

कन्या राशि (Virgo)

चंद्रमा के छठे भाव में होने से कल आपको किसी पुराने कर्ज से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा, जिससे मानसिक राहत मिलेगी. लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा पुराना मनमुटाव कल दूर होगा और संडे का दिन आनंददायक बीतेगा.

बिजनेस: बिजनेसमैन पुराने ढर्रे पर काम करने के बजाय इस बात पर विचार करें कि नई टेक्नोलॉजी से बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए. सूर्य-गुरु के प्रभाव से पब्लिक रिलेशंस (PR) आपके लिए बिजनेस से जुड़े नए क्लाइंट्स और डील्स लेकर आ सकते हैं. धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से मेंटल पीस मिलेगी.

करियर: नौकरीपेशा लोग ऑफिस में पूरी मेहनत से काम करें, आपका यह परिश्रम ही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा. शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से वर्कप्लेस पर बदलाव या जॉब चेंज करने का मजबूत मन बन सकता है.

सावधान: मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को कल सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें फील्ड वर्क के दौरान कोई गलत लत लग गई है, तो उसे तुरंत छोड़ दें, अन्यथा करियर और स्वास्थ्य दोनों खराब हो सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 2 | अशुभ अंक: 1

चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से कल स्टूडेंट्स की पढ़ाई-लिखाई में गजब का निखार आएगा. आनंद आदि योग के प्रभाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सरकारी नौकरी (Government Job) की तैयारी करने वालों की कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है.

बिजनेस: व्यापार में आपको अपने बिजनेस पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम आसान हो जाएगा. मार्केट में आए नए अवसरों का लाभ उठाने में आप सफल रहेंगे. मार्केट में अपनी पार्टियों को समझाकर आप पेमेंट गेटवे को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे, जिससे कैश फ्लो सुधरेगा.

करियर: वर्कप्लेस पर आपका भाग्य पूरी तरह साथ दे रहा है. नौकरी में यदि प्रमोशन या इंक्रीमेंट का मामला अटका हुआ है, तो कल अपनी कोशिशें तेज कर दें, सफलता मिलेगी.

सावधान: एम्प्लॉइड पर्सन को कल अपने क्रोध और उत्तेजना पर काबू रखने की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. जिन छात्रों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, कल उन्हें कन्फर्मेशन मेल आ सकता है.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से कल घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी. मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे आपके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा.

बिजनेस: व्यापारी कल सरकारी नियमों का पूरी तरह पालन करें, वरना अगले ही दिन सरकारी नोटिस या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. ग्रहों की चाल विपरित होने से किसी बड़ी डील को लेकर व्यर्थ की दौड़-धूप और व्यस्तता बनी रहेगी, जिससे नई नीतियां बनाने में परेशानी होगी.

करियर: यदि आप वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, तो समय-समय पर अपनी टीम को बुलाकर उनका फीडबैक लेते रहें. ऑफिस में आलस्य करने से बचें, अन्यथा परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. कल प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा, जिससे यश मिलेगा लेकिन घमंड से दूर रहें.

सावधान: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर आपका फैसला सबसे अलग रहने से परिवार वाले आपकी बात का विरोध कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को करियर संबंधी फैसले लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 5

धनु राशि (Sagittarius)

चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से कल आपको अपने छोटे भाई की कंपनी या गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. सूर्य-गुरु के संबंध के कारण पिता के साथ संबंध मधुर रखें, उनका आशीर्वाद आपके करियर की प्रगति का रास्ता आसान करेगा.

बिजनेस: लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से व्यापारियों के पुराने स्टॉक की अचानक भारी डिमांड आ सकती है, जिससे रुका हुआ माल तो निकलेगा ही, साथ ही बंपर धन लाभ भी होगा. अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल करें. मार्केट की पुरानी और नई पार्टियों से सम्मानपूर्वक पेश आएं, उनके जरिए आपकी समस्याओं का समाधान होगा.

करियर: वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स और सीनियर्स के साथ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और नए प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी अपडेट प्राप्त होंगे. आप अपना टारगेट अचीव करके 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' की रेस में टॉप पर बने रहेंगे.

सावधान: ऑफिस में केवल अपने काम पर ध्यान दें. सहकर्मियों के काम में कमियां न निकालें और दूसरों की उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या (जलन) करने से बचें. खिलाड़ियों को कल उनकी उम्मीद के विपरीत परिणाम मिल सकते हैं, निराश न हों.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 4 | अशुभ अंक: 7

मकर राशि (Capricorn)

चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से कल आपको फाइनेंस (आर्थिक मामलों) से बड़ा लाभ होगा. घरेलू खर्चों को सोच-समझकर करें और फिजूलखर्ची को हर हाल में रोकें, वरना बजट बिगड़ सकता है. सोशल वर्क सुगमता से पूरे होंगे, जिससे सोसाइटी में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

बिजनेस: ग्रहों की चाल आपके पक्ष में आने से ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को अचानक बड़ा मुनाफा होगा, जिससे चेहरे पर मुस्कान आएगी. सूर्य-गुरु के शुभ संबंध से वर्कस्पेस में आपकी एबिलिटी और टैलेंट खुलकर लोगों के सामने आएगा, जो फ्यूचर में प्रॉफिट दिलाएगा.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल नई नौकरी के लिए बड़ा कॉल आ सकता है. इंटरव्यू के दौरान अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल से पैनल के लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करें, काम बन जाएगा. शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव से आप बुद्धि और विवेक का उपयोग कर ऑफिस के काम सुगमता से पूरे कर लेंगे.

सावधान: कल आप अपने किसी फेवरेट काम या हॉबी में रुचि लेंगे और उसे कंप्लीट करने में जुट जाएंगे. हालांकि, संतान की सीक्रेट एक्टिविटीज कल आपको थोड़ी टेंशन में डाल सकती हैं. स्टूडेंट्स के लिए समय बेहतरीन रहेगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अशुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)

चंद्रमा कल आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी. कार्यस्थल पर काफी समय से जो आर्थिक अस्थिरता दिख रही थी, वह कल पूरी तरह दूर हो जाएगी. पेट दर्द से संबंधित कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, सेहत का ध्यान रखें.

बिजनेस: सुनफा योग के प्रभाव से मेटल, लोहा या धातु से जुड़े बिजनेस करने वालों की प्रोग्रेस होगी और बड़ा इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा. बिजनेसमैन अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति और सम्मानपूर्ण व्यवहार रखें, तो स्टाफ भी मन लगाकर काम करेगा.

करियर: नौकरीपेशा लोग ऑफिस की कानाफूसी और गॉसिप पर बिल्कुल ध्यान न दें. अपनी ईमानदारी और काम के जरिए विरोधियों को करारा जवाब दें. ऑफिस में सबका प्रिय बनने के लिए अपने भीतर नैतिक गुणों का विकास करें.

सावधान: आलस्य (लेजीनेस) के चलते कल आपकी कोई महत्वपूर्ण प्रोफेशनल या बिजनेस ट्रैवलिंग डिले (लेट) हो सकती है, जिससे बचें. सूर्य-गुरु के प्रभाव से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए कल का समय बेहद शानदार रहेगा. परिवार में परेशानी आने पर घबराने के बजाय शांति से समाधान ढूंढें.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 1 | अशुभ अंक: 7

मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से कल आपको नए कानूनी दांव-पेंच और नियमों को सीखने की जरूरत है. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए कल किसी भी बड़ी डील को टाल दें. मैरिड लाइफ के रिश्तों को सुधारने का आपका प्रयास कल असफल हो सकता है, धैर्य रखें.

बिजनेस: बिजनेसमैन को मार्केट में कस्टमर्स के साथ बेहद सम्मानपूर्वक पेश आना होगा, क्योंकि ग्राहक सम्मान पहले चाहता है. बिजनेस में आ रही कुछ जटिल समस्याओं को आप कल अपनी स्मार्टनेस और चतुर बुद्धि से दूर करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आर्थिक काम से कोई बिजनेस ट्रैवलिंग हो सकती है.

करियर: चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण कल आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लगातार काम करने से बचें और बीच-बीच में दिमाग को आराम दें. वर्कस्पेस पर कल भारी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसलिए शारीरिक रूप से तैयार रहें.

सावधान: ऑफिस में कल कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके अपयश का कारण बने और आपकी मान-प्रतिष्ठा को धूमिल करे. अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखें, वरना बनी-बनाई बात बिगड़ने में समय नहीं लगेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 5 | अशुभ अंक: 2

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