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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: करियर, प्रेम और धन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, जानें 12 राशियों का राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: करियर, प्रेम और धन के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स, जानें 12 राशियों का राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 2026: 7 से 13 जून 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल करियर, धन, रिश्ते और सेहत को लेकर अहम संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Jun 2026 08:54 AM (IST)
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Tarot Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026:  ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, यह नया सप्ताह कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इस सप्ताह का टैरो राशिफल कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आया है. मेष, कन्या, कुंभ और मीन राशि के जातकों को करियर, मान-सम्मान और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वहीं वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों को निवेश, रिश्तों और मानसिक तनाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तुला और मकर राशि वाले सावधानी रखें, जबकि वृश्चिक और धनु राशि वाले सकारात्मक सोच बनाए रखें.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सकारात्मक ऊर्जा और प्रगति के संकेत मिलेंगे. जिन कार्यों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, वे अब पूरा करने की दिशा में बढ़ सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल दोनों बढ़ेंगे. हालांकि, सिर्फ अपने विचारों पर अड़े रहना आपके लिए कठिनाई ला सकता है. सहकर्मी आपकी बातों को अहंकार मान सकते हैं. इस सप्ताह यदि आप थोड़ा लचीलापन अपनाएं और दूसरों की राय को भी महत्व दें, तो टीमवर्क और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा. संबंधों में पारदर्शिता आपके लिए शुभ होगी और सकारात्मक बदलाव लाएगी. यह समय अधूरे कार्यों को गति देने और अपने विचारों को लागू करने का है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मिलेजुले अनुभवों के साथ आएगा. आर्थिक मामलों में थोड़ी उलझन हो सकती है, खासकर यदि आप किसी नए काम या प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. आकर्षक ऑफर की चमक में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है. पारिवारिक मोर्चे पर कुछ असहमति या तनाव पैदा कर सकती है. लेकिन आप अपनी व्यावहारिकता और शांतचित्त व्यवहार से स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे. यह सप्ताह आपके लिए प्रेम और रिश्तों में मिठास लाने वाला भी हो सकता है. आपकी लव लाइफ रोमांटिक रहेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत हैं. संयम और समझदारी से यह सप्ताह लाभकारी साबित होगा.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संचार, नेटवर्किंग बढ़ाने पर जोर रहेगा. आप नए लोगों से मिल सकते हैं और रचनात्मक विचारों पर चर्चा आपके लिए नए अवसर ला सकती है. हालांकि, बातचीत करते समय संयमित और व्यावहारिक रहना जरूरी होगा, वरना गलतफहमी की संभावना बनी रह सकती है. वित्तीय स्थिति की बात करें तो खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, जिससे बजट पर प्रभाव पड़ सकता है. सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र या सहकर्मी से मिली सलाह आपके लिए नई दिशा का संकेत बन सकती है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन पर केंद्रित रहेगा. घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दे का दोबारा सामने आना संभव है, जिससे हलचल हो सकती है. विशेषकर बच्चों से जुड़ी कोई चिंता मन को विचलित कर सकती है. किसी पुराने व्यक्ति या परिस्थिति से सामना आपको अतीत में ले जा सकता है. ऐसे में आत्ममंथन द्वारा समाधान खोजने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में आप स्टेबल रहेंगे और स्टेशनरी या छोटे तकनीकी उपकरणों के व्यवसाय से जुड़े लोग लाभ कमा सकते हैं. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें और बातचीत में समझदारी दिखाएं, तभी आप सामंजस्य बनाए रख पाएंगे.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाला होगा. आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का विचार कर सकते हैं या टीम में लीडर की भूमिका निभा सकते हैं. आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, लेकिन दूसरों की राय को सुनना और समझना भी जरूरी होगा. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. इस सप्ताह विनम्रता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.

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कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रणनीति, आत्मविश्लेषण और स्थिरता का है. आप किसी वैचारिक उलझन में फंसे रह सकते हैं, ऐसे में आपको अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी होंगी. किसी छोटी यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभकारी और शांति प्रदान करने वाली हो सकती है. छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है क्योंकि मानसिक भटकाव की स्थिति बन सकती है. व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है विशेषकर यदि आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च या प्रबंधन से जुड़े हैं. कोई धार्मिक कार्य या सेवा का भाव भी मन में उत्पन्न हो सकता है. निर्णय सोच-समझकर और धैर्य के साथ लें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों का झुकाव इस सप्ताह सामाजिक रिश्तों, सौंदर्य और संतुलन की ओर रहेगा. आप लोगों के बीच अधिक घुलना-मिलना चाहेंगे और किसी साथी या मित्र के साथ काम करने का अवसर भी मिलेगा. इससे आपकी योजनाओं को एक नई दिशा मिल सकती है. कला, संगीत या सज्जा से जुड़ी चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति देगी. निर्णय लेने में निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक होगा, जिससे आप विवादों से बचे रहेंगे. यह सप्ताह सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ है. संबंधों में सौहार्द और संतुलन बनाए रखने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह गहरे विचार, अंतर्ज्ञान और आत्मनिरीक्षण का है. कोई पुराना रहस्य, भावना या सत्य उजागर हो सकता है, जिससे आपकी सोच में बदलाव आएगा. कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन या नई ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप मानसिक दृढ़ता से संभाल लेंगे. आपकी निर्णय क्षमता इस सप्ताह काफी मजबूत रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें. यह समय खुद को भीतर से जानने, पुराने अनुभवों से सीखने और नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का है. अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, तो इस सप्ताह इसका विशेष लाभ मिलेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह यात्रा, शिक्षा और आत्म विकास का प्रतीक है. आप किसी नई योजना, उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े अवसर के बारे में सोच सकते हैं. विचारों में स्पष्टता रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक फोकस्ड महसूस करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में खुलापन बनाए रखना आवश्यक है बातचीत और पारदर्शिता ही रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. यह सप्ताह आपके लिए आत्म-विस्तार और व्यक्तिगत उन्नति का है. अगर आप आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित है.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्तव्य, अनुशासन और आत्म-संतुलन का होगा. आप हर कार्य को संपूर्णता के साथ पूरा करना चाहेंगे, लेकिन अत्यधिक दबाव खुद को थका सकता है. समय प्रबंधन और लचीलापन जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण सराहना दिला सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें मजबूती से निभाएंगे. हर छोटी उपलब्धि को स्वीकार करें और अपनी मेहनत का सम्मान करें यही आत्मसंतुष्टि का मार्ग है.

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता, सामाजिक विस्तार दिलाने वाला हो सकता है. कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी. आपकी सोच में नयापन आएगा और टीमवर्क में आप प्रभावी साबित होंगे. सोशल सर्कल विस्तारित होगा, जिससे नए कनेक्शन और अवसर बनेंगे. पुराना मित्र या संपर्क भी काम आ सकता है. कला, डिजाइन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं. आपका संवाद कौशल इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक छवि को मजबूत करने का है. कोई पुरानी याद या भावना फिर से जाग सकती है, जिसे आप अब अधिक परिपक्व दृष्टिकोण से देख पाएंगे. किसी पुराने अधूरे स्वप्न को अब आप साकार करने का इरादा बना सकते हैं. प्रेम और संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी. यह सप्ताह आपको भीतर से जुड़ने और आत्मा की आवाज सुनने का श्रेष्ठ समय देगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 06 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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