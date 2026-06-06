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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन बोले- 'ये आंदोलन देश के...'

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन बोले- 'ये आंदोलन देश के...'

Cockroach Janta Party Protest: आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कॉकरोच मूवमेंट देश के युवाओं के भारी गुस्से और हताशा की अभिव्यक्ति है. मोदी सरकार को इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 06 Jun 2026 07:50 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन ये दिखाता है कि युवाओं में भारी गुस्सा और हताशा है. उन्होंने सीजेपी की मांगों का भी समर्थन किया और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ''कॉकरोच आंदोलन देश के युवाओं के भारी गुस्से और हताशा की अभिव्यक्ति है. मोदी सरकार को इन्हें राष्ट्रविरोधी करार देने के बजाय इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. आम आदमी पार्टी इनकी मांगों का समर्थन करती है. प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए.''

जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के साथ बड़ी संख्या में जुटे युवा

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के मद्देनजर शनिवार (06 जून) को दिल्ली में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुटे, जिनमें अधिकतर युवा शामिल रहे. इनमें से कई लोग कॉकरोच (तिलचट्टे) के मुखौटे पहने नजर आए और वो हाथों में फूल लिए हुए थे. 

प्रदर्शनकारी युवाओं ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की

स्कूली छात्र भी अपने पैरेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे थे. इसमें शामिल लोगों में ज्यादातर स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्रा और युवा प्रोफेशल रहे. इस प्रदर्शन के जरिए सीजेपी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), सीबीएसई बोर्ड, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग की. छात्रों ने नारे लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. 

धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...

Published at : 06 Jun 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS Cockroach Janta Party
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