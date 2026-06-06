Weekly Love Horoscope (7 to 13 June 2026): क्या इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में रोमांस की बहार आएगी या फिर गलतफहमियां बढ़ाएंगी दूरियां? जानिए 7 से 13 जून 2026 का साप्ताहिक लव राशिफल (Weekly Love Horoscope).

मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन, आपसी तालमेल और वैवाहिक संबंधों का पूरा हाल ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से. साथ ही जानें अपनी राशि का शुभ अंक, भाग्यशाली रंग और प्रेम में मधुरता घोलने के अचूक ज्योतिषीय उपाय.



मेष राशि (Aries Love Horoscope)

इस सप्ताह मेष राशि (Aries) वालों के लिए प्रेम और रोमांस के नए द्वार खुलने वाले हैं. आपकी राशि का स्वामी मंगल होने के कारण आपके भीतर पहले से कहीं अधिक ऊर्जा, जोश और जुनून देखने को मिलेगा. यह समय आपकी भावनाओं को उजागर करने और अपने प्रियजन के प्रति प्यार लुटाने का है.

यदि आप किसी संबंध में हैं, तो सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए काफी खास रहने वाले हैं. आप और आपका पार्टनर मिलकर कुछ यादगार पल बिता सकते हैं, चाहे वह कोई रोमांटिक डिनर हो या फिर लंबी ड्राइव पर बस एक-दूसरे का साथ. एक-दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के कई अवसर आपकी झोली में गिरेंगे, जो आपके रिश्ते को मजबूती देंगे.



हालांकि, इस रोमांटिक अवसर के बीच एक सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है. मेष राशि के जातकों का स्वभाव कुछ तेज होता है, और इस सप्ताह गुस्से या जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम महंगा पड़ सकता है. छोटी-सी बात पर तनाव न लें, क्योंकि यह बढ़कर बड़ा विवाद बन सकती है, जो आपके सुकून को भंग कर देगा. आपका पार्टनर इस समय भावनात्मक सुरक्षा और सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है. उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनें और अहंकार को रिश्ते के बीच आने से रोकें. कभी-कभी रिश्ते को बचाने के लिए 'तर्क' से ज्यादा 'समझ' की जरूरत होती है.

जो लोग अभी सिंगल हैं या रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए भी सप्ताह रोमांच से भरा है. ऑफिस के किसी सहकर्मी या अपने सोशल सर्कल के किसी खास शख्स के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं. आपका कोई पुराना दोस्त ही आपका प्रेमी बन सकता है. लेकिन याद रखें, नए रिश्तों में भी धैर्य रखना महत्वपूर्ण है. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके प्रेम जीवन को नई दिशा देने वाला है,

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने और गुस्से पर काबू पाने के लिए, इस सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान हनुमान जी को लाल संगरिया या गुड़ (जल्दी) का भोग लगाएं. साथ ही, जब भी आप अपने पार्टनर से मिलें, उन्हें लाल रंग की कोई छोटी-सी चीज़ (जैसे गुलाब या चॉकलेट) गिफ्ट करें, इससे आपके बीच का आकर्षण बढ़ेगा.

वृषभ राशि (Taurus Love Horoscope)

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके और आपके साथी के बीच विश्वास तथा भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीरता दिखाएंगे और भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी कर सकते हैं. बीते समय में यदि किसी बात को लेकर मतभेद या गलतफहमियां रही हैं, तो इस सप्ताह संवाद और समझदारी के माध्यम से उन्हें दूर करने में सफलता मिलेगी.

विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल साबित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे. परिवार, आर्थिक योजनाओं या भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा हो सकती है. घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतोष देगा और किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ने के संकेत हैं.

जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य रह सकती है. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रेम जीवन में कोई सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है. किसी पुराने मित्र, परिचित या रिश्तेदार के माध्यम से प्रेम संबंध की शुरुआत होने के योग बन रहे हैं. यह रिश्ता धीरे-धीरे दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम में बदल सकता है. आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होंगे जिन पर आपको भरोसा हो और जिनके साथ आप पहले से सहज महसूस करते हों.

इस सप्ताह रिश्तों में सफलता का मूल मंत्र धैर्य और समझदारी रहेगा. अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी विषय पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. छोटी-छोटी बातों में संवेदनशीलता दिखाने से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

शुभ दिन: शुक्रवार

उपाय: प्रेम जीवन में स्थिरता और मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें. भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा खीर का भोग लगाएं. साथ ही जरूरतमंद कन्याओं को सफेद वस्तुओं का दान करें. यह उपाय रिश्तों में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope)

इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन संवाद की शक्ति पर आधारित रहेगा. चूंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है, जो वाणी और बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए आपकी बातों में इस सप्ताह जादू की तरह दम होगा. अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह याद रखें कि 'बातों से बातें बनती हैं और बातों से ही बिगड़ती हैं'. आपके और आपके साथी के बीच का ताल-मेल आपकी बातचीत के तरीके पर पूरी तरह से निर्भर करेगा. अगर आप मन में दबी कुछ बातें या कोई शिकायत है, तो इसे छुपाने के बजाय खुलकर रखें. इस सप्ताह गलतफहमियों को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है- ईमानदारी से बात करना.

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे मिथुन वालों को इस सप्ताह काफी राहत मिलने वाली है. दूरी के कारण हो रही तनावपूर्ण स्थितियां कम होंगी और आप अपने पार्टनर के साथ डीप कनेक्ट महसूस करेंगे. फोन कॉल्स या वीडियो चैटिंग के दौरान रोमांटिक बातें हो सकती हैं, जो आपके दिल को छू जाएंगी. हालांकि, इस दौरान अपने मन में बिना वजह 'शक' (suspicion) पैदा करने से बचें. अगर कुछ समझ न आए, तो सीधे पूछें, पर अनुमान लगाकर परेशान न हों.

वहीं, अगर आप सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं, तो तकनीक आपके काम आ सकती है. सोशल मीडिया या किसी ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपकी सोच से मिलता-जुलता हो. यह कनेक्शन सिर्फ टाइमपास नहीं, बल्कि भविष्य के लिए कोई खास हो सकता है. बस अपनी बातचीत में स्मार्टनेस और मजाक का तड़का बनाए रखें.

कुल मिलाकर, इस सप्ताह अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें. प्यार को बढ़ाने के लिए बातें करें और नफरत या तनाव फैलाने वाले विषयों से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: हरा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ अंक: 5

उपाय: रिश्तों में मधुरता और प्रेम में वृद्धि के लिए बुधवार को बुध ग्रह को प्रसन्न करने हेतु भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और अपने साथी को हरा रंग का कोई उपहार दें. इससे पारिवारिक और प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

कर्क राशि (Cancer Love Horoscope)

इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों का प्रेम जीवन भावनाओं और संवेदनाओं से भरपूर रहने वाला है. कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसलिए इस दौरान आपकी भावनात्मक ऊर्जा काफी प्रबल रहेगी. आप अपने प्रेमी या जीवनसाथी के प्रति पहले से अधिक जुड़ाव और अपनापन महसूस करेंगे. रिश्तों में स्नेह, विश्वास और समझदारी का स्तर बढ़ेगा. साथी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की आपकी क्षमता इस सप्ताह विशेष रूप से बढ़ी हुई रहेगी.

जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. आप और आपके पार्टनर के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा, जिससे कई पुराने मतभेद स्वतः समाप्त हो सकते हैं. दोनों एक-दूसरे के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करेंगे और भविष्य को लेकर गंभीर चर्चाएं भी हो सकती हैं.

जो लोग अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. लंबे समय से चल रही बातचीत आगे बढ़ सकती है और परिवार के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है. विवाह संबंधी चर्चाओं में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

हालांकि सप्ताह अधिकांश मामलों में अनुकूल रहेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से संवेदनशील होने के कारण अतीत की कुछ यादें आपको परेशान कर सकती हैं. किसी पुराने रिश्ते या अधूरी प्रेम कहानी की स्मृतियां मन को विचलित कर सकती हैं. ऐसे में वर्तमान संबंधों और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह खुद को समझने और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का अवसर देगा. अकेलेपन की वजह से जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते में प्रवेश करने से बचें. पहले अपनी खुशियों और जरूरतों को समझें, फिर किसी नए व्यक्ति को जीवन में स्थान दें.

उपाय: प्रेम जीवन में सुख-शांति और वैवाहिक योगों को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध एवं चावल अर्पित करें. साथ ही अपने रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता की प्रार्थना करें.

सिंह राशि (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह प्यार, रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव से भरपूर रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जो आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चुंबकीय आकर्षण लेकर आ रही है. इस हफ्ते आप अपने रिश्ते में उस गर्मजोशी और पासी को महसूस करेंगे, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए किसी उपहार की तरह है. आपका साथी आपकी बातों, आपके स्टाइल और आपकी सोच से बेहद प्रभावित होगा. आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास देखा जाएगा, जो आपको और भी आकर्षक बनाएगा. यह सप्ताह रोमांटिक डेट्स पर जाने, पुरानी यादों को ताजा करने और एक-दूसरे को सरप्राइज देने का बेहतरीन मौका है.

हालांकि, सिंह राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान भी रहने की जरूरत है. आपकी प्रकृति में नेतृत्व करने की भावना होती है, लेकिन प्यार में 'मैं' की जगह 'हम' को महत्व दें. किसी भी तरह के 'ईगो क्लैश' (अहं की ठोकर) से बचें. अगर आपकी और आपके पार्टनर की राय में मतभेद हो, तो उसे समझदारी से सुलझाएं. जिद पकड़ने से रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं, इसलिए तार्किकता का सहारा लें.

वहीं, अगर आप सिंगल हैं और अपने सपनों के पार्टनर की तलाश में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. किसी सोशल गैदरिंग या मित्र के जरिए आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से हो सकती है. आपके चार्म का जादू ऐसा चलेगा कि आपको शायद ही कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. इस दौरान खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें और नए लोगों से मिलने में संकोच न करें.

कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके हृदय को खुश रखने वाला है. बस जरूरत है तो बस अहंकार को थोड़ा काबू में रखने की और प्यार को अपनाने की.

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 1

शुभ दिन: रविवार

उपाय: प्रेम जीवन में मिठास बनाए रखने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए, रविवार के दिन सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें. इससे आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

कन्या राशि (Virgo Love Horoscope)

प्रिय कन्या राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके प्रेम और रिश्तों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. आपकी बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता और हर बात को गहराई से समझने की आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस सप्ताह यही स्वभाव आपको कुछ भावनात्मक उलझनों में डाल सकता है. आप अपने रिश्ते, साथी के व्यवहार या भविष्य को लेकर आवश्यकता से अधिक सोच-विचार कर सकते हैं.

यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए खुलकर बातचीत करना बेहद जरूरी रहेगा. मन में किसी बात को दबाकर रखने या साथी के व्यवहार को लेकर अनुमान लगाने से बचें. आपकी चुप्पी या दूरी आपके पार्टनर को यह महसूस करा सकती है कि आप उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो रहे हैं. ऐसे में छोटी-छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं. यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उसे शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से अपने साथी के सामने रखें.

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह दिलचस्प अवसर लेकर आ सकता है. सितारों के संकेत बताते हैं कि किसी पुराने क्रश या ऐसे व्यक्ति से दोबारा संपर्क स्थापित हो सकता है, जिसके प्रति आपके मन में पहले से भावनाएं रही हों. सोशल मीडिया, फोन कॉल या किसी साझा मित्र के माध्यम से बातचीत शुरू होने की संभावना है. यह मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है और आपको यह महसूस करा सकती है कि कुछ रिश्ते समय के साथ और भी खास हो जाते हैं. यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम का रूप भी ले सकती है.

इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और अनावश्यक चिंताओं से बचना होगी. खुद पर और अपने रिश्तों पर भरोसा रखें. जितना अधिक आप वर्तमान में रहेंगे, उतना ही बेहतर भावनात्मक संतुलन बनाए रख पाएंगे.

शुभ रंग: नीला

शुभ दिन: शनिवार

शुभ अंक: 5

उपाय: शनिवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. यह उपाय मन की अशांति और नकारात्मक विचारों को कम करने में सहायक माना जाता है. साथ ही, इससे प्रेम संबंधों में विश्वास, स्थिरता और मधुरता बढ़ने की संभावना रहेगी.

तुला राशि (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम, रोमांस और भावनात्मक संतुलन से भरपूर रहने वाला है. प्रेम और आकर्षण के कारक ग्रह शुक्र की शुभ स्थिति आपके व्यक्तित्व में विशेष चमक और आकर्षण लेकर आएगी. इस दौरान आप अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद सुखद साबित हो सकता है. आप और आपका साथी एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. पिछले दिनों की गलतफहमियां या छोटी-मोटी नाराजगियां दूर होने लगेंगी और रिश्ते में नई ताजगी महसूस होगी. आप दोनों साथ में यादगार पल बिताने का अवसर पा सकते हैं.

जो जातक अपने प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. परिवार के सदस्यों की सहमति मिलने की संभावना है और विवाह संबंधी चर्चाएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती हैं. भविष्य की योजनाओं को लेकर होने वाली बातचीत रिश्ते में स्थिरता और भरोसा बढ़ाएगी.

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह रोमांच और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. आपका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम, मित्रों की बैठक या ऑनलाइन माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं. यह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने वाला और आपके विचारों से मेल खाने वाला हो सकता है. यदि कोई प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो परिस्थितियों का आकलन कर आगे बढ़ने का यह अनुकूल समय रहेगा.

कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेम जीवन में खुशियां, संतुलन और सकारात्मकता लेकर आएगा. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें.

शुभ दिन: शुक्रवार

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

उपाय: प्रेम जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें. साथ ही किसी जरूरतमंद महिला को गुलाबी वस्त्र, मिष्ठान या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें. यह उपाय रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope)

इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह रहने वाला है, जहां उतार-चढ़ाव का अनुभव होगा, लेकिन रोमांस की गर्माहट बरकरार रहेगी. ग्रहों की स्थिति आपके रिश्तों में 'इंटेंसिटी' (गहराई) और जुनून लेकर आ रही है. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अलग ही स्तर की निकटता और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. रोमांटिक पल चरम पर होंगे और आप दोनों के बीच का आकर्षण बढ़ेगा.

हालांकि, इस प्यार में एक खटास भी है. इस सप्ताह आपका स्वभाव थोड़ा 'पज़ेसिव' (स्वामित्व का भाव) हो सकता है. आप अपने पार्टनर को अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे, जो रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर शक करना और बार-बार सवाल-जवाब करना आपके साथी को परेशान कर सकता है. याद रखें, प्यार में विश्वास की कमी दरार पैदा करती है. अगर आप अपने कंट्रोलिंग नेचर पर काबू नहीं रख पाए, तो यह स्थिति ब्रेकअप तक ले जा सकती है. लेकिन चिंता न करें, अगर आप समझदारी से पेश आए और अपने अहम को छोड़ दें, तो यही समय किसी पुराने झगड़े को भूलकर पैचअप करने के लिए भी बेहतरीन है.

वहीं, अगर आप सिंगल हैं, तो सप्ताह का यह समय आपके लिए रोमांच से भरा है. आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसका व्यक्तित्व रहस्यमयी (mysterious) हो. उसके बारे में जानने की आपकी उत्सुकता बढ़ेगी और आप उसके साथ समय बिताना पसंद करेंगे. यह आकर्षण केवल भौतिक नहीं, बल्कि बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर भी होगा.

सलाह: इस सप्ताह अपनी जीभ पर काबू रखें और बिना सोचे-समझे कोई निर्णय न लें. क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि आप अपने प्यार को खो न दें.

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

शुभ अंक: 9

उपाय: प्रेम जीवन में स्थिरता लाने और रिश्तों में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल सिंदूर या लाल फूल अर्पित करें. साथ ही अपने पार्टनर का सम्मान करने का प्रण लें.

धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम, उत्साह और आज़ादी की अद्भुत कहानी लेकर आ रहा है. ग्रहों की स्थिति आपके लव लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो समय आपके लिए काफी रोमांचक रहने वाला है. आप और आपका पार्टनर दोनों एक-दूसरे की कंपनी को और अधिक एन्जॉय करने के लिए किसी ट्रैवल प्लान या आउटिंग पर जा सकते हैं. घूमने-फिरने और नई जगहों की खोज का योग आपके रिश्ते में ताज़गी और जान फूंक देगा. घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर प्रकृति के गले लगने से आपके बीच का प्यार और गहरा होगा. इस सप्ताह आप दोनों के बीच हंसी-मज़ाक का माहौल बना रहेगा, जो आपकी बॉन्डिंग को मजबूत बनाएगा और रोज़मर्रा की जिंदगी के तनाव को दूर भगाएगा.

जो जातक सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं, उनके लिए यह सप्ताह किसी खूबसूरत सरप्राइज जैसा है. सितारे इशारा कर रहे हैं कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपसे बिल्कुल अलग संस्कृति या किसी दूसरे शहर का हो. यह कनेक्शन तुरंत ही आकर्षण में बदल सकता है, क्योंकि आप उनकी बातों और उनके नजरिए से प्रभावित होंगे. एक-दूसरे की सोच को समझना आपके लिए आसान होगा और यह रिश्ता आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं रखता है.

इस सप्ताह रिश्तों में जकड़न या दबाव नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी आज़ादी का पूरा आनंद मिलेगा. आप अपने दिल की बात खुलकर रख पाएंगे और अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं. कुल मिलाकर, यह समय प्यार को एक नई परिभाषा देने का है.

शुभ उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने और संबंधों में मजबूती लाने के लिए, इस सप्ताह गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें. किसी मंदिर में बृहस्पति देव (गुरु) को पीले फूलों का भोग लगाएं. इसके अलावा, संभव हो तो अपने पार्टनर को भी पीला कोई उपहार दें, इससे आपके बीच का प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पीला

लकी अंक: 3

मकर राशि (Capricorn Love Horoscope)

इस सप्ताह मकर राशि (Capricorn) के जातकों के लिए प्रेम जीवन काफी प्रैक्टिकल और गंभीरता से भरा रहने वाला है. चूंकि आप स्वभाव से ही जिम्मेदार होते हैं, यह सप्ताह आपकी इसी छवि को और साबित करेगा. रोमांस की उड़ानों के बजाय, यह समय जमीनी हकीकतों को समझने और उन पर चलने का है. अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपने साथी के साथ मिलकर भविष्य को लेकर कुछ ठोस और अहम फैसले ले सकते हैं.

लंबे समय से चल रहे रिश्तों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है. सगाई या शादी जैसी बातें अब केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं. परिवार की सहमति भी आपके काम आएगी. हालांकि, इस दौरान ईमानदार और स्पष्ट बातचीत का विशेष ध्यान रखें. अपने मन की बात और भविष्य की योजनाओं को अपने पार्टनर के सामने बिना हिचकिचाहट रखें. किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए खुलकर बात करना ही एकमात्र रास्ता होगा.

इस सप्ताह आपको अपने काम और प्यार के बीच संतुलन बनाने में सावधानी बरतनी होगी. करियर की जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन अपने रिश्ते को नजरअंदाज न करें. व्यस्तता के बीच भी अपने साथी के लिए समय निकालें, ताकि उन्हें महसूस न हो कि आप उन्हें कम अहमियत दे रहे हैं.

वहीं, अगर आप सिंगल हैं, तो कपिड का तीर आपके कार्यक्षेत्र से आ सकता है. आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपसे सीनियर हो या किसी प्रोफेशनल लेवल पर काम करता हो. इस व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण उनके अनुभव और परिपक्वता के कारण हो सकता है. यह कनेक्शन गंभीर हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें.

कुल मिलाकर, यह सप्ताह भावनाओं में बहने के बजाय जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का है.

उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता और स्थिरता लाने के लिए शनिवार को शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र या उड़द दाल का दान करें.

शुभ रंग: भूरा

शुभ दिन: शनिवार

शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में काफी खास रहने वाला है. आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित लेकिन सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं, जो आपके प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और उत्साह भर देंगी. यदि पिछले कुछ समय से आपका प्रेम जीवन नीरस या एक जैसा महसूस हो रहा था, तो अब परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी.

जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह समय बेहद यादगार साबित हो सकता है. आपका साथी आपको कोई खास उपहार, सरप्राइज या ऐसा भावनात्मक पल दे सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी. इससे आपके रिश्ते में नई गर्माहट और रोमांच आएगा. कई जातकों को अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का अवसर भी मिल सकता है. विवाह, सगाई या भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक बातचीत होने के संकेत हैं.

हालांकि यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं. किसी छोटी बात को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें और संवाद बनाए रखें.

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद दिलचस्प रहने वाला है. किसी पुराने मित्र या करीबी परिचित के प्रति अचानक आकर्षण महसूस हो सकता है. जिस व्यक्ति को आप अब तक केवल एक दोस्त मानते थे, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है. दोस्ती का रिश्ता प्रेम में बदलने की पूरी संभावना है. अपने दिल की भावनाओं को समझें और किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले विश्वास को प्राथमिकता दें.

कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेम, रोमांच और नई संभावनाओं से भरपूर रहेगा. रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी और भावनात्मक रूप से आप खुद को पहले से अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे.

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 8

शुभ दिन: सोमवार

उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करें. साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई या मीठा भोजन दान करें. यह उपाय रिश्तों में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

मीन राशि (Pisces Love Horoscope)

प्रिय मीन राशि के जातकों, यह सप्ताह आपके लिए प्रेम, भावनाओं और रोमांटिक अनुभवों से भरपूर रहने वाला है. ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी. आपकी संवेदनशीलता, दयालु स्वभाव और रचनात्मक सोच इस दौरान और अधिक निखरकर सामने आएगी, जिससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा. आप अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में सफल रहेंगे.

यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहेगा. आप और आपका साथी एक-दूसरे के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे. पुराने मतभेद, शिकायतें या गलतफहमियां पीछे छूट सकती हैं और रिश्ते में नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे. आप दोनों साथ में यादगार और रोमांटिक पल बिताएंगे, जो आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएंगे.

हालांकि प्रेम और रोमांस का यह दौर बेहद सुखद रहेगा, लेकिन आपको वास्तविकता से जुड़े रहने की भी आवश्यकता है. कई बार मीन राशि के जातक अपनी कल्पनाओं और भावनाओं में इतने खो जाते हैं कि व्यावहारिक पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं. इस सप्ताह अपने रिश्तों के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दें. केवल सपनों की दुनिया में रहने के बजाय भविष्य की योजनाओं को वास्तविक रूप देने का प्रयास करें.

जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिसके साथ आपको पहली ही बातचीत में गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है. यह व्यक्ति आपके विचारों, भावनाओं और जीवन दृष्टिकोण से मेल खा सकता है. कई जातकों को ऐसा महसूस होगा मानो उन्हें अपना सोलमेट मिल गया हो. नए लोगों से मिलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें.

कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेम, रोमांस और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप अपने प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: समुद्री हरा (Sea Green)

शुभ अंक: 3

उपाय: प्रेम जीवन में सुख, शांति और मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें. साथ ही किसी जरूरतमंद महिला को श्रृंगार सामग्री जैसे काजल, बिंदी या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान करें. यह उपाय रिश्तों में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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