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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMuslim Festival: बकरीद के बाद अब इस्लाम का कौन सा बड़ा त्योहार आने वाला है?

Muslim Festival: बकरीद के बाद अब इस्लाम का कौन सा बड़ा त्योहार आने वाला है?

Muslim Festival: जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई गई. इसके बाद इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होगी, जिसका पहला महीना मुहर्रम (Muharram) है.16 जून 2026 को मुहर्रम मनाए जाने की संभावना है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Jun 2026 04:33 PM (IST)
Muslim Festival: जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई गई. इसके बाद इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होगी, जिसका पहला महीना मुहर्रम (Muharram) है.16 जून 2026 को मुहर्रम मनाए जाने की संभावना है.

मुहर्रम 2026

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बकरीद के बाद दुनियाभर के मुसलमानों की नजर अगले त्योहार पर है. बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीना जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. जिलहिज्जा के बाद इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होती है.
बकरीद के बाद दुनियाभर के मुसलमानों की नजर अगले त्योहार पर है. बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीना जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. जिलहिज्जा के बाद इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होती है.
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इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना मुहर्रम होता है. मुहर्रम को बेहद पवित्र लेकिन शोक वाला त्योहार माना जाता है. इसलिए इस महीने को मुसलमान चिंतन और शोक का समय मानते हैं.
इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना मुहर्रम होता है. मुहर्रम को बेहद पवित्र लेकिन शोक वाला त्योहार माना जाता है. इसलिए इस महीने को मुसलमान चिंतन और शोक का समय मानते हैं.
Published at : 05 Jun 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Muharram Muslim Festival Islamic Calendar Islamic Festival Muharram 2026

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