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Muslim Festival: बकरीद के बाद अब इस्लाम का कौन सा बड़ा त्योहार आने वाला है?
Muslim Festival: जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद-उल-अजहा (बकरीद) मनाई गई. इसके बाद इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत होगी, जिसका पहला महीना मुहर्रम (Muharram) है.16 जून 2026 को मुहर्रम मनाए जाने की संभावना है.
मुहर्रम 2026
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Published at : 05 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion