Muslim Festival: बकरीद के बाद अब इस्लाम का कौन सा बड़ा त्योहार आने वाला है?

इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना मुहर्रम होता है. मुहर्रम को बेहद पवित्र लेकिन शोक वाला त्योहार माना जाता है. इसलिए इस महीने को मुसलमान चिंतन और शोक का समय मानते हैं.