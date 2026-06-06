राजधानी दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती शुरू कर दी है।

बाहर से भी आ सकते हैं प्रदर्शनकारी

दिल्ली पुलिस को आशंका है कि देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शन में छात्र, कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोग और आम नागरिक भी भाग ले सकते हैं। स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली जिले को 12 जोन में विभाजित किया गया है और करीब 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवासों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

अब तक नहीं मांगी गई प्रदर्शन की अनुमति

दिल्ली पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए अब तक कोई औपचारिक अनुमति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यदि आयोजकों की ओर से अनुमति का अनुरोध किया जाता है, तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उन्हें प्रदर्शन की जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रसारित संदेशों के माध्यम से मिली है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

सीजेपी ने परीक्षा संबंधी कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छह जून को प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस महीने की शुरुआत में अपने समर्थकों और विद्यार्थियों से दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने अपने समर्थकों से यह भी कहा था कि वे छह जून को उनके दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर भी मौजूद रहें। दीपके ने कहा था कि वह अमेरिका से लौटकर स्वयं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

सोशल मीडिया से मिली प्रदर्शन की जानकारी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब तक अभिजीत दीपके के संगठन की ओर से किसी प्रकार की औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को प्रदर्शन की जानकारी मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित पोस्ट और संदेशों के जरिए मिली है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है और स्थिति के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।

उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा

प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति, संभावित भीड़ और सुरक्षा प्रबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार, सभी जिला इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया सूचनाओं और जमीनी हालात का लगातार आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति तेजी से बदल रही है, इसलिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि फिलहाल उनके पास वही जानकारी है जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और अभी तक प्रदर्शन की अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है।

दिल्ली पुलिस की तैयारी, 1000 से अधिक जवान तैनात

दिल्ली पुलिस आमतौर पर पूर्व अनुमति और आवश्यक मंजूरियों के बिना किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती। अधिकारियों ने कहा कि अभी किसी विशेष कार्रवाई पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की योजना बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल भी लगाया जा सकता है।

खुफिया एजेंसियां भी कर रहीं निगरानी

सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियां उन रिपोर्टों की भी जांच कर रही हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक समूहों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन को समर्थन दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत कुछ राजनीतिक नेताओं की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित पहलू का अध्ययन कर रही हैं ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

सीजेपी का दावा- ‘कॉकरोचों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग’

इस बीच सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुलिस व्यवस्था से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। पोस्ट में लिखा गया कि “कॉकरोचों को रोकने के लिए पूरी तरह कड़ी व्यवस्था की गई है, आज ही बैरिकेडिंग लगाई गई है।”

सोनम वांगचुक ने भी जताया समर्थन

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि यदि पांच जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वह भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिलहाल राजधानी में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।