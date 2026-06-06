भारतीय टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को फास्ट-ट्रैक करने के लिए अहम फैसले ले रहा है. BCCI वैभव के प्रदर्शन और उनकी तैयारियों पर खास नजर रखने का प्लान बना रहा है. वैभव बहुत जल्द आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे. वैभव वहां के वातावरण में ठीक से ढल पाएं, इसके लिए बीसीसीआई वैभव के माता-पिता को उनके साथ भेजने की तैयारी कर रहा है.

वैभव सूर्यवंशी को अगर आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे पर या फिर एशियन गेम्स में इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिलता है, तो वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 1989 में पाकिस्तान दौरे पर 16 साल 205 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेला था.

केवल 15 साल की उम्र में वैभव टीम इंडिया में चुने गए हैं. स्वभाव में थोड़ा बचपना है, ऐसे में बोर्ड को लगता है कि माता-पिता साथ होंगे, तो वैभव को ना केवल बाहरी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव के लिए भी खुद को तैयार कर पाएंगे. इसके लिए माता-पिता को वैभव के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भेजा जाएगा.

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए के लिए डेब्यू किया था. अब वैभव एक बार फिर इंडिया ए का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं. वैभव फिलहाल श्रीलंका में हैं, जहां इंडिया ए को अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज में भाग लेना है.

15 साल के वैभव के लिए आईपीएल 2026 सीजन शानदार रहा. उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऑरेंज कैप जीती. वैभव ने पूरे सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 776 रन बनाए थे और इसी दौरान एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (72) लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

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