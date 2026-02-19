हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोदुल्हन मायके में पीछे और ससुराल में प्रवेश पर आगे क्यों फेंकती है चावल, शास्त्रों में क्या है महत्व

दुल्हन मायके में पीछे और ससुराल में प्रवेश पर आगे क्यों फेंकती है चावल, शास्त्रों में क्या है महत्व

Vivah Chawal Rasm: हिंदू विवाह में जब दुल्हन मायके से विदा लेती है तो घर में पीछे की ओर चावल फेंकती है वहीं ससुराल में प्रवेश पर पैरों से चावल आगे की तरफ गिराती हैं. दोनों रस्मों का महत्व क्या है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Vivah Chawal Rasm: हिंदू विवाह में जब दुल्हन मायके से विदा लेती है तो घर में पीछे की ओर चावल फेंकती है वहीं ससुराल में प्रवेश पर पैरों से चावल आगे की तरफ गिराती हैं. दोनों रस्मों का महत्व क्या है.

विवाह रस्म

1/6
शादी के बाद जब दुल्हन अपने घर वालों से विदा होती है, तो जाते समय वह अपने पीछे चावल डालती है. यह रस्म वर्षों से चली आ रही परंपरा है, विदाई की यह रस्म दुल्हन के लिए भावनाओं से भरी होती है. यह न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है.
शादी के बाद जब दुल्हन अपने घर वालों से विदा होती है, तो जाते समय वह अपने पीछे चावल डालती है. यह रस्म वर्षों से चली आ रही परंपरा है, विदाई की यह रस्म दुल्हन के लिए भावनाओं से भरी होती है. यह न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है.
2/6
शास्त्रों में चावल शुभता और संपन्नता का प्रतीक है. बेटियां घर की खुशियां होती हैं. ऐसे में विदाई के समय वो चावल पीछे घर में फेंकती है ताकी उनके जान के बाद परिवार खुशहाल बना रहे, कभी अन्न-धन की कमी न हो.
शास्त्रों में चावल शुभता और संपन्नता का प्रतीक है. बेटियां घर की खुशियां होती हैं. ऐसे में विदाई के समय वो चावल पीछे घर में फेंकती है ताकी उनके जान के बाद परिवार खुशहाल बना रहे, कभी अन्न-धन की कमी न हो.
Published at : 19 Feb 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Wedding Hindu Vivah Vivah Rasm

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
Aura कमजोर? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आसान उपाय से करें मजबूत!
राशिफल
Tarot Prediction 20 February 2026: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 20 February 2026: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
वास्तु शास्त्र
मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से क्या सच में बदलती है घर की किस्मत? जानिए वास्तु का ये खास उपाय?
मुख्य द्वार पर फिटकरी रखने से क्या सच में बदलती है घर की किस्मत? जानिए वास्तु का ये खास उपाय?
अंक शास्त्र
2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!
2026 में किस मूलांक की चलेगी सबसे ज्यादा? जानिए आपका नंबर गेम चेंजर है या नहीं!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब तक इन 3 भारतीयों ने बिखेरा जलवा, ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
शिक्षा
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
NCERT का डिजिटल इनोवेशन, बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी से लैस ‘ई मैजिक बॉक्स’ ऐप हुआ लॉन्च
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget