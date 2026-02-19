दुल्हन मायके में पीछे और ससुराल में प्रवेश पर आगे क्यों फेंकती है चावल, शास्त्रों में क्या है महत्व

शादी के बाद जब दुल्हन अपने घर वालों से विदा होती है, तो जाते समय वह अपने पीछे चावल डालती है. यह रस्म वर्षों से चली आ रही परंपरा है, विदाई की यह रस्म दुल्हन के लिए भावनाओं से भरी होती है. यह न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है.