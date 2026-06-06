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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया में आते ही वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड

टीम इंडिया में आते ही वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Breaks Sachin Tendulkar Record: वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया में आते ही सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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एशियन गेम्स 2026, आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन हुआ है. पिछले लगातार 2 सीजन से IPL में तबाही मचाने वाले वैभव ने टीम इंडिया में आते ही सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल 15 वर्षीय वैभव टीम इंडिया में चुने गए सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

BCCI ने शुक्रवार, 6 जून को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी भारतीय स्क्वाड का एलान किया. इन तीनों टीमों में वैभव को मौका दिया गया है. बता दें कि वैभव ने आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतकर इतिहास रच दिया था.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा

सचिन तेंदुलकर का पहली बार टीम इंडिया में चयन साल 1989 में हुआ था. उन्हें महज 16 साल की उम्र में नवंबर 1989 में पाकिस्तान टूर पर जाने का मौका मिला और उसी दौरे पर उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी किया. मगर वैभव ने केवल 15 साल की उम्र में टीम इंडिया में जगह बनाई है.

वैभव अगर आयरलैंड, इंग्लैंड या फिर एशियन गेम्स में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनते हैं, तो भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू का रिकॉर्ड भी उनके नाम जुड़ जाएगा. अभी यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहला मैच खेला था. उनके बाद पीयूष चावला का नाम आता है, जिन्होंने 17 साल 75 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था.

इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

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एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Jun 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar India Cricket Team Team India Squad Vaibhav Sooryavanshi
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