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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगराह चलती लड़कियों को छेड़ रहा था मनचला, कैमरे में कैद हुई हरकत तो निकल गई सारी हवा- वीडियो वायरल

राह चलती लड़कियों को छेड़ रहा था मनचला, कैमरे में कैद हुई हरकत तो निकल गई सारी हवा- वीडियो वायरल

जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो पीछे से वीडियो बना रहे लड़कों ने इस मनचले की बाइक को आगे जाकर रोक लिया. फिर जो उसकी क्लास लगाई गई, वो देखने लायक थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आजकल रील बनाने और खुद को 'कूल' दिखाने के चक्कर में कुछ लड़के सारी हदें पार कर जाते हैं. लेकिन कभी-कभी पासा ऐसा उल्टा पड़ता है कि सरेआम बेइज्जती हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो में बाइक के पीछे बैठा एक लड़का हाथ में खाली प्लास्टिक की बोतल लेकर रास्ते से गुजर रही लड़कियों को टच कर रहा था. उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा 'हीरो' बन रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका काल उसके ठीक पीछे ही बाइक पर आ रहा है.

बोतल से कर रहा था गंदी हरकत, कैमरे में कैद हुई करतूत

वायरल हो रहे इस वीडियो में रात के समय सड़क पर काफी भीड़ है. बाइक पर दो लड़के सवार हैं. पीछे बैठा लड़का हाथ में पानी की एक बड़ी सी बोतल लिए हुए है. वो जानबूझकर रास्ते में पैदल चल रही लड़कियों और महिलाओं के पास से बाइक निकालते हुए उनके शरीर पर बोतल टच कर रहा है. तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे वो भीड़ में से गुजर रही एक लड़की की तरफ बोतल बढ़ा रहा है, जिससे लड़कियां डरती दिखाई दे रही हैं.

पीछे से आ रहे लड़कों ने खोल दी पोल, तीसरे कैमरे ने बिगाड़ा गेम

इस मनचले को लग रहा था कि उसकी इस हरकत पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन इसके ठीक पीछे एक दूसरी बाइक पर कुछ लड़के आ रहे थे. उन्होंने जब इस लड़के की ये गंदी हरकत देखी, तो उन्होंने चुपके से अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया और उसकी पूरी करतूत का लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. लड़का लगातार कई लड़कियों के साथ ये बदतमीजी करता रहा और पीछे वाले उसका पूरा सबूत जुटाते रहे.

जब लगी तगड़ी डांट, तो निकल गई सारी हेकड़ी

जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो पीछे से वीडियो बना रहे लड़कों ने इस मनचले की बाइक को आगे जाकर रोक लिया. फिर जो उसकी क्लास लगाई गई, वो देखने लायक थी. वीडियो बना रहे लड़कों ने उसे सरेआम डांटा और जैसे ही कैमरे को उसके चेहरे के पास ले गए, भाईसाहब की सारी 'मर्दानगी' हवा हो गई. जो लड़का अभी तक लड़कियों को परेशान कर रहा था, वो कैमरा देखते ही हाथ जोड़ने लगा और बच्चों की तरह गिड़गिड़ाने लगा, आगे से ऐसा नहीं होगा." इतना ही नहीं, बाइक चला रहे शख्स ने भी हाथ खड़े कर दिए और वो खुद पीछे बैठे शख्स को डांटने लगा.

यह भी पढ़ें: Viral Video: लिफ्ट मांगने के बहाने फोन चोरी! युवक ने पकड़ा तो सड़क पर हुआ हंगामा, जयपुर का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर जनता बोली- "इसके हाथ-पैर तोड़ो और पुलिस को दो"

यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा भड़क गया. यूजर्स इस मनचले की हरकत पर थू-थू कर रहे हैं और उसकी बाइक की नंबर प्लेट देखकर यूपी पुलिस को टैग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों की वजह से ही बहन-बेटियां सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, इसे तुरंत जेल भेजो." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "पीछे से वीडियो बनाने वाले भाइयों को सलाम. ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए इन मजनुओं को."

यह भी पढ़ें: Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो

Published at : 06 Jun 2026 03:15 PM (IST)
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