हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: अगर खान सर गिरफ्तार हुए, तो पटना कोचिंग हब का नुकसान कितना, क्या डूबेगी 5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री?

Explained: अगर खान सर गिरफ्तार हुए, तो पटना कोचिंग हब का नुकसान कितना, क्या डूबेगी 5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री?

Khan Sir Case: यह उन तमाम कोचिंग सेंटरों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना किसी नियम-कायदे के चल रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और खान सर की अगली कानूनी लड़ाई पर हैं.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 06 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के मशहूर टीचर खान सर इन दिनों किसी परीक्षा की तैयारी करवाने की बजाय खुद एक कानूनी इम्तिहान के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. 4 जून 2026 को पटना के कोतवाली थाने में उनके खिलाफ हत्या और फायरिंग का मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच चल रही है और खान सर की गिरफ्तारी की संभावना पर पूरे बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की नजरें टिकी हैं. मामला सिर्फ एक मशहूर शिक्षक के भविष्य का नहीं है, बल्कि पटना में पिछले दो दशकों में खड़ी हुई करीब 5,000 करोड़ रुपये की कोचिंग इंडस्ट्री का है. खान सर की पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि एक ब्रांड की है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो इसका असर सिर्फ उनके छात्रों पर ही पड़ेगा, या इससे पूरी पटना कोचिंग इंडस्ट्री की नींव हिल जाएगी?

कौन हैं खान सर और क्यों है इतनी चर्चा?

खान सर का असली नाम फैजल खान है और वह पटना के मुसल्लहपुर इलाके में ‘खान सर एकेडमी’ चलाते हैं. उनकी पढ़ाने की अलग स्टाइल, यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर और सस्ती फीस ने उन्हें बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. उनकी खासियत रही कि वह मुश्किल टॉपिक को देसी अंदाज में समझाते हैं. यही वजह है कि उनके कोचिंग सेंटर पर हर साल लाखों छात्र एडमिशन लेने पहुंचते हैं. पटना के कोचिंग हब में खान सर का सेंटर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है.

पटना पुलिस ने 4 जून को खान सर और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोप है कि पटना के एक इलाके में कोचिंग सेंटरों के बीच कॉम्पिटीशन के चलते फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस मामले में खान सर का नाम साजिश और उकसाने के आरोप में जोड़ा गया है. खान सर ने मीडिया से कहा, 'मैं संभाल लूंगा, देखते हैं क्या होता है.' लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

आखिर पटना की कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है?

पटना देश के सबसे बड़े कोचिंग हब में से एक है, खासकर IAS, BPSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए. रिसर्चगेट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में लगभग 10,000 से ज्यादा छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जहां हर साल करीब 2 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं. इस उद्योग का सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका जाता है. इसमें सीधे तौर पर करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से हॉस्टल, मेस, किताबों की दुकानों और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार जुड़े हैं. पटना का कोचिंग इंडस्ट्री मॉडल इस कदर फैला हुआ है कि शहर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है.

खान सर की गिरफ्तारी से पटना कोचिंग हब को कैसे नुकसान पहुंचेगा?

अगर खान सर गिरफ्तार होते हैं, तो इसका असर कई स्तरों पर होगा:

  • छात्रों का भरोसा टूटना: खान सर की कोचिंग में 10 लाख से अधिक छात्र अलग-अलग माध्यमों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से जुड़े हुए हैं. उनमें से एक बड़ा तबका ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है. गिरफ्तारी की खबर से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा. क्लासेस बंद होने, फीस वापसी की मांग और पुलिसिया दबदबे के कारण माहौल खराब होगा. इससे नए एडमिशन पूरी तरह ठप हो सकते हैं.
  • ब्रांड खान सर को नुकसान: खान सर का यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे राज्यों में उनके सेंटर की फ्रेंचाइजी सब खतरे में पड़ जाएंगी. एक बार विश्वसनीयता पर चोट लगी तो छात्र दूसरे शिक्षकों की तरफ रुख करेंगे. इसका असर सिर्फ खान सर के ब्रांड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पटना कोचिंग हब की छवि पर भी पड़ेगा. बाहर से आने वाले छात्रों के अभिभावक अब पटना भेजने से कतराएंगे.
  • अन्य कोचिंग सेंटरों पर झटका: खान सर की एकेडमी के आसपास कई छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और मेस चलते हैं. अगर यह अचानक बंद हुई तो ये सब भी प्रभावित होंगे. पटना का कोचिंग हब एक इकोसिस्टम की तरह है. एक बड़ी मछली के जाल में फंसने से पूरे तालाब में हलचल मच जाती है.
  • सरकारी सख्ती का डर: इस मामले ने सरकार का ध्यान कोचिंग सेंटरों के बीच बढ़ती हिंसक होड़ की तरफ खींचा है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार ने कहा है कि वह कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाएगी. अगर सरकार ने नियम कड़े किए तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, न कि सिर्फ खान सर पर.

क्या है सरकार की तैयारी और कोचिंग इंडस्ट्री का डर?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिशिलेश तिवारी ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों में बढ़ती गुंडागर्दी और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार जल्द ही एक नीति लाएगी. इसमें सीसीटीवी, फायर सेफ्टी, फीस कंट्रोल और शिकायत निवारण जैसी शर्तें अनिवार्य की जा सकती हैं. पहले से चल रहे कई कोचिंग सेंटर इन नियमों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे बंदी का खतरा पैदा हो जाएगा. खान सर का केस तो बस एक ट्रिगर प्वाइंट बन गया है, लेकिन सरकार की सख्ती की आंच पूरे सेक्टर तक पहुंच सकती है.

क्या खान सर की गिरफ्तारी पूरी इंडस्ट्री को डुबो देगी?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री डूब जाएगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इससे एक बड़ा भरोसे का संकट पैदा होगा. पटना की कोचिंग इंडस्ट्री पहले से ही दिल्ली, कोटा और प्रयागराज जैसे शहरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है.

ऐसे में एक बड़े नाम का विवादों में घिरना और गिरफ्तारी की खबरें पूरे इकोसिस्टम को कमजोर करेंगी. हालांकि, कोचिंग उद्योग का स्वरूप इतना लचीला है कि वह जल्दी ही दूसरे चेहरे खड़ा कर लेता है. लेकिन थोड़े समय के लिए जो भूचाल आएगा, वह कई छोटे कारोबारियों और छात्रों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करेगा.

यह सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, पूरे सिस्टम का सवाल

खान सर की गिरफ्तारी की चर्चा अगर सच साबित होती है, तो यह पटना कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक होगी. सिर्फ कारोबार बढ़ाने के बजाय छात्रों की सुरक्षा और आपसी कॉम्पिटीशन को बेहतर रखना कितना जरूरी है. यह उन तमाम कोचिंग सेंटरों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना किसी नियम-कायदे के चल रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और खान सर की अगली कानूनी लड़ाई पर हैं. लेकिन इस मामले ने पटना की सबसे बड़ी ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक बार जरूर हिला कर रख दिया है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Patna Coaching Khan Sir Coaching PATNA KHAN SIR BIHAR Bihar Coaching Industry Khan Sir Arrest Khan Sir Case Khan Sir Global Studies Patna Coaching Hub
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: अगर खान सर गिरफ्तार हुए, तो पटना कोचिंग हब का नुकसान कितना, क्या डूबेगी 5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री?
खान सर गिरफ्तार हुए, तो पटना कोचिंग हब का नुकसान कितना, क्या डूबेगी 5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री?
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके बोले- इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान
LIVE: CJP के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके बोले- धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें
इंडिया
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी
इंडिया
Explained: एयरपोर्ट पर गरबा, होटल से तौलिया चोरी और मंदिर में रील! कैसे दुनिया के ‘बदसूरत यात्री’ बने भारतीय टूरिस्ट?
दुनिया के ‘बदसूरत यात्री’ बने भारतीय टूरिस्ट! एयरपोर्ट पर गरबा और तौलिया चोरी समेत बहुत कारनामे
Advertisement

वीडियोज

'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने जीता दिल, 'Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai' में भरपूर मनोरंजन
Khan Sir Controversy: गिरफ्तार होंगे खान सर? कोर्ट से आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Bihar
Khan Sir Controversy: खान सर के सरेंडर से पहले कोचिंग के बाहर हाई अलर्ट | Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: क्या डोनाल्ड ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
क्या ट्रंप और मुजतबा खामेनेई की होगी मुलाकात? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया सच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- '12 सालों में आत्मनिर्भरता की...'
डिंपल यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- '12 सालों में आत्मनिर्भरता की...'
क्रिकेट
टीम इंडिया में आते ही वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड
टीम इंडिया में आते ही वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड
टेलीविजन
Dipika kakar Health Update: शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी
शोएब इब्राहिम ने दिया दीपिका कक्कड़ का हेल्थ अपडेट, शुरू हुई इम्यूनोथेरेपी
इंडिया
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बवाल, हिट लेकर पहुंचा शख्स, कहा- 'भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने वालों...'
ट्रेंडिंग
राह चलती लड़कियों को छेड़ रहा था मनचला, कैमरे में कैद हुई हरकत तो निकल गई सारी हवा- वीडियो वायरल
राह चलती लड़कियों को छेड़ रहा था मनचला, कैमरे में कैद हुई हरकत तो निकल गई सारी हवा- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
घर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
घर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget