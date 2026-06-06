खान सर गिरफ्तार हुए, तो पटना कोचिंग हब का नुकसान कितना, क्या डूबेगी 5 हजार करोड़ की इंडस्ट्री?

पटना के मशहूर टीचर खान सर इन दिनों किसी परीक्षा की तैयारी करवाने की बजाय खुद एक कानूनी इम्तिहान के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. 4 जून 2026 को पटना के कोतवाली थाने में उनके खिलाफ हत्या और फायरिंग का मामला दर्ज हुआ. पुलिस की जांच चल रही है और खान सर की गिरफ्तारी की संभावना पर पूरे बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की नजरें टिकी हैं. मामला सिर्फ एक मशहूर शिक्षक के भविष्य का नहीं है, बल्कि पटना में पिछले दो दशकों में खड़ी हुई करीब 5,000 करोड़ रुपये की कोचिंग इंडस्ट्री का है. खान सर की पहचान सिर्फ एक शिक्षक की नहीं, बल्कि एक ब्रांड की है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो इसका असर सिर्फ उनके छात्रों पर ही पड़ेगा, या इससे पूरी पटना कोचिंग इंडस्ट्री की नींव हिल जाएगी?

कौन हैं खान सर और क्यों है इतनी चर्चा?

खान सर का असली नाम फैजल खान है और वह पटना के मुसल्लहपुर इलाके में ‘खान सर एकेडमी’ चलाते हैं. उनकी पढ़ाने की अलग स्टाइल, यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर और सस्ती फीस ने उन्हें बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के छात्रों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया. उनकी खासियत रही कि वह मुश्किल टॉपिक को देसी अंदाज में समझाते हैं. यही वजह है कि उनके कोचिंग सेंटर पर हर साल लाखों छात्र एडमिशन लेने पहुंचते हैं. पटना के कोचिंग हब में खान सर का सेंटर एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है.

पटना पुलिस ने 4 जून को खान सर और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया. आरोप है कि पटना के एक इलाके में कोचिंग सेंटरों के बीच कॉम्पिटीशन के चलते फायरिंग हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस मामले में खान सर का नाम साजिश और उकसाने के आरोप में जोड़ा गया है. खान सर ने मीडिया से कहा, 'मैं संभाल लूंगा, देखते हैं क्या होता है.' लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

आखिर पटना की कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है?

पटना देश के सबसे बड़े कोचिंग हब में से एक है, खासकर IAS, BPSC, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए. रिसर्चगेट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पटना में लगभग 10,000 से ज्यादा छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जहां हर साल करीब 2 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं. इस उद्योग का सालाना कारोबार 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आंका जाता है. इसमें सीधे तौर पर करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलता है और अप्रत्यक्ष रूप से हॉस्टल, मेस, किताबों की दुकानों और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार जुड़े हैं. पटना का कोचिंग इंडस्ट्री मॉडल इस कदर फैला हुआ है कि शहर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है.

खान सर की गिरफ्तारी से पटना कोचिंग हब को कैसे नुकसान पहुंचेगा?

अगर खान सर गिरफ्तार होते हैं, तो इसका असर कई स्तरों पर होगा:

छात्रों का भरोसा टूटना: खान सर की कोचिंग में 10 लाख से अधिक छात्र अलग-अलग माध्यमों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से जुड़े हुए हैं. उनमें से एक बड़ा तबका ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है. गिरफ्तारी की खबर से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा. क्लासेस बंद होने, फीस वापसी की मांग और पुलिसिया दबदबे के कारण माहौल खराब होगा. इससे नए एडमिशन पूरी तरह ठप हो सकते हैं.

खान सर की कोचिंग में 10 लाख से अधिक छात्र अलग-अलग माध्यमों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) से जुड़े हुए हैं. उनमें से एक बड़ा तबका ऑफलाइन कोचिंग कर रहा है. गिरफ्तारी की खबर से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा. क्लासेस बंद होने, फीस वापसी की मांग और पुलिसिया दबदबे के कारण माहौल खराब होगा. इससे नए एडमिशन पूरी तरह ठप हो सकते हैं. ब्रांड खान सर को नुकसान: खान सर का यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे राज्यों में उनके सेंटर की फ्रेंचाइजी सब खतरे में पड़ जाएंगी. एक बार विश्वसनीयता पर चोट लगी तो छात्र दूसरे शिक्षकों की तरफ रुख करेंगे. इसका असर सिर्फ खान सर के ब्रांड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पटना कोचिंग हब की छवि पर भी पड़ेगा. बाहर से आने वाले छात्रों के अभिभावक अब पटना भेजने से कतराएंगे.

खान सर का यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे राज्यों में उनके सेंटर की फ्रेंचाइजी सब खतरे में पड़ जाएंगी. एक बार विश्वसनीयता पर चोट लगी तो छात्र दूसरे शिक्षकों की तरफ रुख करेंगे. इसका असर सिर्फ खान सर के ब्रांड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पटना कोचिंग हब की छवि पर भी पड़ेगा. बाहर से आने वाले छात्रों के अभिभावक अब पटना भेजने से कतराएंगे. अन्य कोचिंग सेंटरों पर झटका: खान सर की एकेडमी के आसपास कई छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और मेस चलते हैं. अगर यह अचानक बंद हुई तो ये सब भी प्रभावित होंगे. पटना का कोचिंग हब एक इकोसिस्टम की तरह है. एक बड़ी मछली के जाल में फंसने से पूरे तालाब में हलचल मच जाती है.

खान सर की एकेडमी के आसपास कई छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और मेस चलते हैं. अगर यह अचानक बंद हुई तो ये सब भी प्रभावित होंगे. पटना का कोचिंग हब एक इकोसिस्टम की तरह है. एक बड़ी मछली के जाल में फंसने से पूरे तालाब में हलचल मच जाती है. सरकारी सख्ती का डर: इस मामले ने सरकार का ध्यान कोचिंग सेंटरों के बीच बढ़ती हिंसक होड़ की तरफ खींचा है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार ने कहा है कि वह कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाएगी. अगर सरकार ने नियम कड़े किए तो इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा, न कि सिर्फ खान सर पर.

क्या है सरकार की तैयारी और कोचिंग इंडस्ट्री का डर?

बिहार के शिक्षा मंत्री मिशिलेश तिवारी ने कहा है कि कोचिंग सेंटरों में बढ़ती गुंडागर्दी और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार जल्द ही एक नीति लाएगी. इसमें सीसीटीवी, फायर सेफ्टी, फीस कंट्रोल और शिकायत निवारण जैसी शर्तें अनिवार्य की जा सकती हैं. पहले से चल रहे कई कोचिंग सेंटर इन नियमों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे बंदी का खतरा पैदा हो जाएगा. खान सर का केस तो बस एक ट्रिगर प्वाइंट बन गया है, लेकिन सरकार की सख्ती की आंच पूरे सेक्टर तक पहुंच सकती है.

क्या खान सर की गिरफ्तारी पूरी इंडस्ट्री को डुबो देगी?

यह कहना जल्दबाजी होगी कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री डूब जाएगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इससे एक बड़ा भरोसे का संकट पैदा होगा. पटना की कोचिंग इंडस्ट्री पहले से ही दिल्ली, कोटा और प्रयागराज जैसे शहरों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है.

ऐसे में एक बड़े नाम का विवादों में घिरना और गिरफ्तारी की खबरें पूरे इकोसिस्टम को कमजोर करेंगी. हालांकि, कोचिंग उद्योग का स्वरूप इतना लचीला है कि वह जल्दी ही दूसरे चेहरे खड़ा कर लेता है. लेकिन थोड़े समय के लिए जो भूचाल आएगा, वह कई छोटे कारोबारियों और छात्रों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करेगा.

यह सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, पूरे सिस्टम का सवाल

खान सर की गिरफ्तारी की चर्चा अगर सच साबित होती है, तो यह पटना कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक होगी. सिर्फ कारोबार बढ़ाने के बजाय छात्रों की सुरक्षा और आपसी कॉम्पिटीशन को बेहतर रखना कितना जरूरी है. यह उन तमाम कोचिंग सेंटरों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना किसी नियम-कायदे के चल रहे हैं. अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और खान सर की अगली कानूनी लड़ाई पर हैं. लेकिन इस मामले ने पटना की सबसे बड़ी ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक बार जरूर हिला कर रख दिया है.