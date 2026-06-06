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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'2017 से पहले दुर्गा पूजा पर दंगे होते थे, लेकिन अब...', गोंडा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

'2017 से पहले दुर्गा पूजा पर दंगे होते थे, लेकिन अब...', गोंडा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

UP News: गोंडा में CM योगी आदित्यनाथ ने सपा के शासन को लेकर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कहा कि बीजेपी की सरकार से पहले यहां रामलीला में अड़ंगे डाले जाते थे.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 06 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती सपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में कर्फ्यू, दंगे और अराजकता का माहौल था. 2015-16 में गोंडा में दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था और मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन तक नहीं होने दिया जाता था.

'अब रंग में भंग नहीं डालने देंगे'

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "लेकिन अब रंग में कोई भंग नहीं डाल सकता. सभी शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाते हैं. जो रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा, उसका वर्तमान तो जाएगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा." उन्होंने जनता से अपील की कि अच्छी सरकार चुनें, क्योंकि खराब सरकार चुनने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है. 

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516 करोड़ की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के कटरा और कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्रों में 516 करोड़ रुपये की लागत से 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. सीएम योगी ने कहा, "गोंडा का अपना पौराणिक और स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण इतिहास है, लेकिन आजादी के बाद तुष्टिकरण, भाई-भतीजावाद और जातिवाद की वजह से जनपद विकास की दौड़ से पीछे छूट गया.  नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था."

उन्होंने कहा कि अब यूपी का नाम सुनकर चेहरा खिल जाता है. मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने गोंडा समेत पूरे प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है. अब निवेश केवल नोएडा-गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि गोंडा में भी हो रहा है. युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है.

उन्होंने पुलिस भर्ती में गोंडा के युवाओं के चयन का जिक्र करते हुए कहा कि अब गोंडा के नाम से लोग गले लगाने आगे आते हैं. योगी ने विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों का भी उल्लेख किया.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 06 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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