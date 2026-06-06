Aaj Ka Rashifal: 6 जून का दिन समय के सटीक गणित और पंचांग के सही इस्तेमाल का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहेंगे, जो सभी 12 राशियों के लिए केवल 'कर्म और अनुशासन' से ही काम बनने का संकेत है.

आज सुबह 10:03:36 तक रहने वाला ऐन्द्र योग आपकी योजनाओं को रफ़्तार देने और विरोधियों को पस्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है. इसलिए, आज के दिन किसी भी बड़े नुकसान से बचने और सही समय का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए पंचांग समय नोट कर लें.

मेष राशि (Aries) - 6 जून 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए 'अनुशासन और अधिकार' का है. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज मेष राशि में ही विराजमान हैं, जो आपको अद्भुत साहस और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहेंगे, जो आपके भीतर एक 'परफेक्ट लीडर' बनने की ललक जगाएंगे. आज सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव है, यदि आप किसी प्रतियोगिता में हैं या किसी बड़े पद की रेस में शामिल हैं, तो आज का दिन आपकी जीत की इबारत लिख सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन 'साबित करने' का है. ऑफिस में चल रही उठापटक के बीच आपकी कार्यकुशलता ही आज आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में लाएगी. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी बड़े अवसर से कम नहीं है. इस समय में किए गए प्रयास या मीटिंग आपको भविष्य में जैकपॉट दिला सकते हैं. आज सुबह 06:04:14 तक श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो शोध और गहन अध्ययन में लगे छात्रों को विशेष लाभ पहुंचाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज 'धीमी लेकिन पक्की' चाल चलें. मकर का चंद्रमा व्यापारिक स्थिरता दे रहा है, जिससे लोहे, स्टील या भारी मशीनरी के काम में जुटे लोगों को बड़े अनुबंध मिल सकते हैं. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज ब्लू-चिप कंपनियों और रियल एस्टेट पर ध्यान दें. लेकिन एक बड़ी सावधानी का ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल रहेगा. इस समय में धन का बड़ा लेन-देन या नया निवेश न करें, वरना आपकी पूंजी किसी कानूनी अड़चन या गलत निर्णय के कारण फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'लीडरशिप' दिखाने का है. ऐन्द्र योग और मंगल की स्थिति आपको कुछ नया और साहसी करने की प्रेरणा देगी. यदि आप अपना नया स्टार्टअप या डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो आज आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देगी. आपकी कार्यक्षमता आज आपको किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन का हिस्सा बना सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे 'चेक और बैलेंस' की मांग कर रहा है. शनि और मंगल की स्थितियों के कारण आज आपको जोड़ों के दर्द या घुटनों में खिंचाव महसूस हो सकता है. भारी शारीरिक श्रम करते समय सावधानी बरतें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में की गई हल्की सैर या योग आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक स्पष्टता के लिए आज कुछ समय अपने लक्ष्यों को लिखकर स्पष्ट करें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन 'गंभीर वादों' और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का है. जीवनसाथी के साथ किसी बड़ी संपत्ति या घरेलू विस्तार पर ठोस चर्चा होगी. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज घर के बड़े कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में जाना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपके बनते हुए कार्यों में कोई विघ्न न आए.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: सुर्ख लाल, चमकीला पीला

वृषभ राशि (Taurus) - 6 जून 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी योजनाओं को 'धरातल पर उतारने' का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके भाग्य भाव को बल दे रहे हैं, जिससे आपके सोचे हुए काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, जो आपको व्यापारिक वार्ताओं और कूटनीतिक फैसलों में दूसरों से चार कदम आगे रखेगा. अगर आप पिछले कुछ समय से किसी रुकावट का सामना कर रहे थे, तो आज का दिन उस गतिरोध को तोड़ने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज कार्यस्थल पर आपकी व्यावहारिक सोच की सराहना होगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आपकी राय मांग सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर के लिए आवेदन करने वाले व्यवसायियों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है. इस समय अवधि का उपयोग अपने सबसे जरूरी कामों को पूरा करने के लिए करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र एकाग्रता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'स्थिरता और समझदारी' का संकेत दे रहा है. मकर का चंद्रमा विदेशी व्यापार या लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्कों से लाभ करवा सकता है. हालांकि, एक बड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करें, न ही कोई बड़ा वित्तीय सौदा फाइनल करें, इस समय की गई चूक आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को एक नए एस्थेटिक वाइब के साथ पेश करने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता को एक ठोस और व्यावसायिक रूप देगा. यदि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी किसी पुरानी स्ट्रेटेजी में किया गया बदलाव आपको बड़ा क्लाइंट दिला सकता है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको सही मेंटर्स से जोड़ सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपनी दिनचर्या में सुधार की मांग कर रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण आज आपको जांघों या पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में प्राणायाम या हल्की स्ट्रेचिंग करना आपके लिए दवा की तरह काम करेगा. मानसिक शांति के लिए आज खुद को 'ओवरथिंकिंग' से दूर रखें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन केवल वादे करने का नहीं बल्कि उन्हें निभाने का है. पार्टनर के साथ भविष्य के बड़े निवेश, जैसे कि कोई नई प्रॉपर्टी या आभूषण खरीदने को लेकर गंभीर और सकारात्मक चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए आज परिवार के माध्यम से कोई अच्छा रिश्ता आने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से निकलने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपके कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हों.

शुभ अंक: 5, 8

शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा

मिथुन राशि (Gemini) - 6 जून 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी 'चतुराई और रणनीतिक सोच' का सही इस्तेमाल करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको किसी भी छिपी हुई बात या राज की तह तक जाने की शक्ति देगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और मुश्किल से मुश्किल बातचीत में भी आपको विजयी बनाएगा. आज का दिन 'गंभीर योजना' बनाने का है, न कि जल्दबाजी में हवा में तीर चलाने का.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में अपने काम से काम रखें और गॉसिप से बिल्कुल दूर रहें. अष्टम का चंद्रमा आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता आज हर चाल को नाकाम कर देगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त विशेष अनुकूल है. इस समय सीमा में किया गया कोई भी महत्वपूर्ण पत्राचार या निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र जटिल विषयों की गहरी समझ विकसित करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज 'सतर्कता' ही आपका सबसे बड़ा धन है. व्यापार में अचानक किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन कोई भी नया सौदा करते समय कागजी कार्रवाई में ढिलाई न बरतें. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज जल्दबाजी में सट्टेबाजी या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से बचें. एक बड़ी चेतावनी का ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन या नया निवेश पूरी तरह टाल दें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपने काम में 'गहराई और रिसर्च' लाने का है. ऐन्द्र योग आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. यदि आप कोडिंग, एआई, डेटा एनालिसिस या इन-डेप्थ कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी कोई नई खोज या आईडिया लोगों को प्रभावित कर सकता है. तकनीकी खामियों को सुधारने और अपनी डिजिटल सुरक्षा (Cyber Security) को अपडेट करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने खान-पान के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. मकर का चंद्रमा और अष्टम भाव की स्थिति पेट में गड़बड़ या अचानक थकान दे सकती है. बाहर के भोजन से परहेज करें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में प्राणायाम करना और भरपूर पानी पीना आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत पर लगाम लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन पारदर्शिता बनाए रखने का है. पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं, क्योंकि आज आपकी ईमानदारी ही आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. जीवनसाथी के साथ बैठकर किसी गुप्त या उलझे हुए पारिवारिक मामले को सुलझाने का सही समय है. अविवाहित लोगों को आज कोई भी नया रिश्ता पक्का करने से पहले अच्छे से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 3, 6

शुभ रंग: हल्का हरा, फिरोजी

कर्क राशि (Cancer) - 6 जून 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए 'अपनी सीमाओं को लांघकर' कुछ बड़ा करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके सप्तम भाव (साझेदारी और पब्लिक इमेज) को सक्रिय रख रहे हैं, जो आपको दूसरों के साथ जुड़ने और अपनी बात मनवाने की गजब की शक्ति देगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यदि आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप करने या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान संभालने का सोच रहे थे, तो आज का दिन आपके इरादों को एक नई उड़ान दे सकता है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में टीम वर्क के जरिए आप कोई बड़ी बाजी मार सकते हैं. आपकी बात को आज न केवल सुना जाएगा, बल्कि उसे लागू भी किया जाएगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन इसी समय के लिए शेड्यूल करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र कठिन और तकनीकी विषयों को समझने में विशेष रूप से मददगार साबित होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़े मुनाफे और नई डील्स' का है. मकर का चंद्रमा पार्टनरशिप के बिजनेस में गजब की स्थिरता और लाभ दे रहा है, जिससे खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं दोनों के ही रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज मार्केट की चाल को समझकर ही कदम बढ़ाएं. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल रहेगा. इस समय अवधि में कोई भी नया आर्थिक समझौता न करें और न ही किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, वरना बाद में बड़ा धोखा हो सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑडियंस कनेक्टिविटी' को मजबूत करने का है. ऐन्द्र योग और मंगल की मजबूत स्थिति आपकी रचनात्मकता को एक नई दिशा देगी. यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या पीआर (Public Relations) के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज आपका कोई आईडिया या अभियान सीधे लोगों के दिलों को छुएगा, जिससे आपको नए स्पॉन्सर्स या बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अनुशासन की मांग कर रहा है. मकर राशि का चंद्रमा और मौसम का प्रभाव आपकी हड्डियों और विशेष रूप से घुटनों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स को आज सीढ़ियां चढ़ते या चलते समय सावधान रहना चाहिए. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में की गई स्ट्रेचिंग और प्राणायाम आज आपको दिनभर की भागदौड़ के लिए फिट रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए आज शाम को कुछ समय संगीत सुनें या एकांत में बिताएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन केवल ऊपरी बातें करने का नहीं, बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने और ठोस फैसले लेने का है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर की व्यवस्था या भविष्य के किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. अविवाहित लोगों के लिए आज विवाह की बात आगे बढ़ने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, अगर इस दिशा में यात्रा करना आपकी मजबूरी है, तो जौं का सेवन करके ही घर से निकलें ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, मोतिया (पर्ल)

सिंह राशि (Leo) - 6 जून 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'दहाड़' से विरोधियों को शांत करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके छठे भाव (शत्रु और गुप्त चिंताओं के भाव) को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से डटकर लड़ने की अद्भुत क्षमता देगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यह योग आपके प्रभाव और सामाजिक कद को एक नई चमक देगा. आज का दिन खुद पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ाने का है, भाग्य आपके पीछे खड़ा है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी मैनेजमेंट क्षमता और कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर काम निकालने की कला की मिसाल दी जाएगी. सहकर्मी आज आपकी कूटनीति के आगे नतमस्तक होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी बड़े वरदान की तरह है, कोई भी नया कार्यभार, ट्रांसफर की अर्जी या उच्चाधिकारियों से महत्वपूर्ण मीटिंग इसी समय के भीतर निपटाएं. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र आपकी याद रखने की शक्ति और एकाग्रता को शिखर पर ले जाएगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीतिक जीत' का है. मकर का चंद्रमा और ऐन्द्र योग व्यापार में आपके शत्रुओं या प्रतिद्वंद्वियों की चालों को नाकाम करके आपको बड़ा मुनाफा दिला सकते हैं. रुके हुए पेमेंट आज वापस मिलने के योग हैं. निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज गोल्ड, माइनिंग या सरकारी फंड्स में हाथ आजमाना फायदेमंद साबित होगा. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट न करें और न ही किसी बड़े कागजात पर आंख मूंदकर साइन करें, वरना भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'रॉयल और अनूठी सोच' को कंटेंट में बदलने का है. ऐन्द्र योग और मेष राशि का मंगल आपकी रचनात्मकता को एक आक्रामक और प्रभावशाली रूप देगा. यदि आप अपना पर्सनल ब्रांड, पॉडकास्ट या कोई नया टेक-प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपको प्रतिद्वंद्वियों से दो कदम आगे रखेगा. आपकी डिजिटल सक्रियता आज किसी बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांड का ध्यान आपकी ओर खींच सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपकी ऊर्जा को संतुलित रखने की मांग कर रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण कमर के निचले हिस्से या पैरों में थोड़ी थकान या जकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में विश्राम जरूर लें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में सूर्य नमस्कार करना या हल्की वॉक करना आज आपकी मांसपेशियों को मजबूती देगा. मानसिक शांति के लिए आज बेवजह के 'अहंकार' और गुस्से से दूरी बनाकर रखें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन मर्यादा और आपसी आदर को बढ़ाने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ घर के अनुशासन और भविष्य की किसी बड़ी पारिवारिक खरीदारी पर खुलकर चर्चा करेंगे, जिससे घर का माहौल अनुशासित और सकारात्मक रहेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज किसी उच्च प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का कोई गंभीर प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, अगर इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 1, 5

शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), केसरिया

कन्या राशि (Virgo) - 6 जून 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'एनालिटिकल पावर और बारीकियों पर पकड़' से सबको हैरान करने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके पंचम भाव (बुद्धि, विवेक और निर्णय) को मज़बूती दे रहे हैं, जिससे आज आपकी तार्किक क्षमता गजब की रहेगी. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव है, यदि आप किसी जटिल समस्या को लेकर हफ़्तों से परेशान थे, तो आज आपकी सूझबूझ उस उलझन को जड़ से खत्म कर देगी. आज का दिन हवा में बातें करने का नहीं, बल्कि ठोस डेटा और फैक्ट्स के दम पर अपनी बात मनवाने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने का है. आपकी डेटा एनालिसिस और बारीक कमियों को पकड़ने की कला आज आपको बॉस की गुड-बुक्स में सबसे ऊपर ले आएगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, महत्वपूर्ण इंटरव्यू देना हो या नई शुरुआत करनी हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में सीधे उतार देगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज आपकी 'परफेक्ट प्लानिंग' काम आएगी. मकर का चंद्रमा निवेश और व्यापार में स्थिरता दे रहा है, जिससे कंसल्टेंसी, एजुकेशन, एड-टेक या फाइनेंस से जुड़े व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. शॉर्ट-टर्म के बजाय लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करें. लेकिन एक सख्त चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान शेयर बाजार में नया दांव लगाने या किसी को बड़ी धनराशि उधार देने से पूरी तरह बचें, इस समय की गई कैलकुलेशन गलत साबित हो सकती है और पैसा अटक सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिसिटी और स्किल्स' को अपडेट करने का है. ऐन्द्र योग आपकी क्रिएटिविटी में एक गजब की सटीकता लाएगा. यदि आप कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या टेक-डेवलपमेंट में हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से मैच करेगा. नई टेक्नोलॉजी या एआई टूल्स का कोई नया प्रयोग आज आपके काम की रफ़्तार को तीन गुना बढ़ा सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल आज किसी बड़े और नामी क्लाइंट का ध्यान खींच सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने डाइजेशन और रूटीन को लेकर अनुशासन मांग रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण पेट में गैस या अपच जैसी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खान-पान में ढिलाई बिल्कुल न बरतें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में किया गया प्राणायाम और योगासन आपको दिनभर के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज 'ओवरथिंकिंग' की आदत को पूरी तरह टाटा-बायबाय कह दें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन आपसी संवाद और खोए हुए विश्वास को वापस पाने का है. आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बच्चों के भविष्य या घर के सौंदर्यीकरण/नवीनीकरण पर बहुत सार्थक और गंभीर चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी बौद्धिक चर्चा या प्रोफेशनल मीटिंग के दौरान कोई बेहद खास इंसान मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो जौं का सेवन करके ही घर से प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा निर्बाध और सफल रहे.

शुभ अंक: 5, 3

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

तुला राशि (Libra) - 6 जून 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'बैलेंसिंग एक्ट और डिप्लोमेसी' से हर मुश्किल परिस्थिति पर विजय पाने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके चतुर्थ भाव (सुख, शांति और वैभव) को सक्रिय रख रहे हैं, जो आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत और शांत बनाए रखेगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यदि आप कार्यस्थल पर या परिवार में किसी बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो आज आपकी कूटनीति विरोधियों को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपने शांत और सुलझे हुए स्वभाव से सबका दिल जीतने का है. सीनियर अधिकारी आज आपकी निर्णय क्षमता की तारीफ करेंगे और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी वरदान से कम नहीं है, कोई भी नया आवेदन भेजना हो, इंटरव्यू देना हो या कोई नया एग्रीमेंट करना हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र एकाग्रता के साथ बुनियादी विषयों को मजबूत करने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज आपकी 'बौद्धिक और एस्थेटिक सोच' आपको बड़ा फायदा दिलाएगी. मकर का चंद्रमा रीयल एस्टेट, होम डेकोर, ऑटोमोबाइल या सुख-सुविधाओं से जुड़े बिजनेस में गजब का मुनाफा और स्थिरता दे रहा है. लंबे समय से अटका हुआ कोई धन आज वापस मिल सकता है. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज लॉन्ग-टर्म एसेट्स में निवेश करें. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान कोई भी बड़ी खरीदारी न करें, न ही किसी नए वित्तीय सौदे को फाइनल करें, वरना पैसा अटक सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और डिजाइन स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता में एक प्रोफेशनल टच लाएगा. यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन, डिजिटल आर्ट, या लग्जरी ब्रांड्स के लिए कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर तहलका मचा सकता है. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आज किसी बड़े और प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ नए कोलैबोरेशन का जरिया बन सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाए रखने की मांग कर रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण छाती में भारीपन या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के साथ-साथ आराम को भी अहमियत दें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में प्राणायाम या हल्की सैर करना आपके फेफड़ों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण साबित होगा. मानसिक शांति के लिए आज 'वर्कहोलिक' होने से बचें और रात को जल्दी सोने का प्रयास करें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल दिखावे का प्यार नहीं, बल्कि ठोस वादे और जिम्मेदारी निभाने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर 'नया घर' खरीदने या घर के रिनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके रिश्ते की नींव को और मजबूत करेगी. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह के दौरान विवाह का कोई बेहद गंभीर और अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में जाना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सफल रहे.

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 6 जून 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने 'अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प' के बल पर भाग्य को पलटने का है. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज अपने पूरे पराक्रम के साथ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर एक कभी न हारने वाली ऊर्जा फूँकेंगे. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके तृतीय भाव (पराक्रम और संवाद) को सक्रिय कर रहे हैं. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यदि आप लंबे समय से किसी बड़े बदलाव या किसी मुश्किल चुनौती को स्वीकार करने का हौसला नहीं जुटा पा रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में डेडलॉक (गतिरोध) आ गया था, तो आज आपकी रणनीतिक सोच उसे चुटकियों में सुलझा देगी. आपकी तार्किक क्षमता आज विरोधियों के मुँह बंद कर देगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया जॉइनिंग लेटर, प्रमोशन की बात या उच्चाधिकारियों से महत्वपूर्ण मीटिंग इसी समय के भीतर फाइनल करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र तकनीकी और अनुसंधान से जुड़े विषयों में बड़ी सफलता का मार्ग खोलेगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी बाजी' मारने और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने का है. मकर का चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में है, जिससे लॉजिस्टिक्स, रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है. लेकिन एक बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल न करें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस डेढ़ घंटे के दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में बड़ा सट्टा न लगाएं, न ही किसी नए एग्रीमेंट पर साइन करें, वरना आपकी मेहनत की कमाई किसी बड़ी उलझन में फंस सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'इंटेंसिटी और यूनिकनेस' को दुनिया के सामने लाने का है. ऐन्द्र योग और मंगल की मजबूत स्थिति आपकी रचनात्मकता को एक आक्रामक और प्रभावशाली रूप देगी. यदि आप साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, गेमिंग या इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपका काम सोशल मीडिया पर वायरल होने की क्षमता रखता है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ बेहतरीन कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप दिला सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहद ऊंचा रहेगा, लेकिन मंगल का आक्रामक प्रभाव आपको थोड़ा जल्दबाज़ बना सकता है. वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में की गई हैवी स्ट्रेचिंग या वर्कआउट आज आपकी मांसपेशियों को मजबूती देगा और आपको दिनभर एक्टिव रखेगा. मानसिक शांति के लिए आज गुस्से और 'बदले की भावना' पर पूरी तरह लगाम लगाएं.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता से काम नहीं चलेगा, आज ठोस वादों और आपसी भरोसे को साबित करने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की बड़ी प्लानिंग या किसी कड़वाहट को दूर करने के लिए बहुत गंभीर और पारदर्शी बातचीत करेंगे, जो आपके रिश्ते को एक नया जीवन देगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज अपने कार्यक्षेत्र या किसी साहसिक यात्रा के दौरान कोई दिलचस्प संकेत मिल सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हों.

शुभ अंक: 9, 1

शुभ रंग: गहरा लाल, नारंगी

धनु राशि (Sagittarius) - 6 जून 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'वाणी के प्रभाव और संचित धन' को सही दिशा में लगाने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके द्वितीय भाव (धन और परिवार) को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके शब्दों में गजब का आकर्षण और गंभीरता पैदा करेगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यह योग आपको किसी बड़े आर्थिक फैसले या पारिवारिक बातचीत में एक विजेता के रूप में स्थापित करेगा. आज का दिन अपनी दूरदर्शिता के बल पर भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और मैनेजमेंट क्षमता को बहुत सराहा जाएगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपके द्वारा दिए गए सुझाव 'मील का पत्थर' साबित होंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा और परामर्श (Consultancy) के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त विशेष फलदायी है, इस समय के भीतर की गई कोई भी शुरुआत या महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन आपको भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र गूढ़ विषयों और वित्तीय ज्ञान को सीखने के लिए उत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बचत और सही निवेश' से बड़ी सफलता पाने का है. मकर का चंद्रमा आपके धन भाव में है, जिससे व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने के प्रबल योग हैं. खुदरा और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. निवेशकों के लिए सीधी सलाह: आज लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देगा. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान किसी भी नए वित्तीय एग्रीमेंट पर साइन न करें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें, अन्यथा आपका पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और क्रेडिबिलिटी' को शोकेस करने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता में एक दार्शनिक गहराई और परिपक्वता लाएगा. यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्टिंग, फाइनेंस कंटेंट या टेक-ब्लॉगिंग से जुड़े हैं, तो आज आपका काम दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगा. आपकी तार्किक और सुलझी हुई सोच आज आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ नए कोलैबोरेशन या लॉन्ग-टर्म प्रोजेक्ट्स दिलाने में सहायक होगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने खान-पान और दिनचर्या में अनुशासन की मांग कर रहा है. मकर राशि का चंद्रमा मुख या दांतों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या दे सकता है, इसलिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में की गई हल्की सैर या प्राणायाम आज आपको मानसिक रूप से बेहद शांत और ऊर्जावान बनाए रखेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज भारी और मसालेदार भोजन से दूरी बनाना ही आपकी सबसे बड़ी औषधि होगी.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर की बड़ी खरीदारी, बचत योजनाओं या किसी पारिवारिक जिम्मेदारी को साझा करने पर बहुत गंभीर और सार्थक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए आज परिवार के बड़ों के आशीर्वाद से कोई पक्का और गरिमापूर्ण प्रस्ताव आ सकता है. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सुखद और सफल रहे.

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: पीला, केसरिया

मकर राशि (Capricorn) - 6 जून 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अपनी 'धुरी पर टिके रहने' और पूरी दुनिया को अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक आपकी ही राशि में संचरण कर रहे हैं, जो आपको गजब की मानसिक दृढ़ता, गंभीरता और निर्णय लेने की अटूट शक्ति देगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यदि आप कार्यक्षेत्र या समाज में किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में लेने का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'नींव का पत्थर' साबित होगा. आज आपकी खामोशी भी विरोधियों पर भारी पड़ेगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज ऑफिस में आपकी अनुशासनप्रियता और कार्यकुशलता की मिसाल दी जाएगी. कोई जटिल या उलझा हुआ काम आज आपकी देखरेख में बेहद सलीके से पूरा हो सकता है, जिससे बॉस की नजरों में आपका कद बढ़ेगा. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों या किसी बड़ी प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया कार्यभार संभालना हो या महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र (जो आपका अपना नक्षत्र है) आत्म-मंथन और कठिन विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'व्यावसायिक सुदृढ़ीकरण' और दूरगामी लाभ का है. मकर का चंद्रमा आपकी राशि में होने से व्यापार में आप अपनी दूरदर्शिता से किसी बड़ी डील को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे. लोहा, स्टील, माइनिंग, रीयल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी नए वित्तीय अनुबंध पर आंख मूंदकर साइन न करें और न ही कोई बड़ा आर्थिक जोखिम लें, वरना आपकी पूंजी लंबे समय के लिए अटक सकती है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'लीडरशिप और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' को दिखाने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता को एक संगठित और व्यावसायिक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपका काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को छुएगा. आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली और एस्थेटिक विज़न आज आपको डिजिटल जगत में नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाने में पूरी तरह सहायक साबित होंगे.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अनुशासन और आत्म-नियंत्रण की मांग कर रहा है. आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव पुरानी चोट या घुटनों और जोड़ों के दर्द को फिर से उभार सकता है, इसलिए भारी शारीरिक श्रम या जिम में अत्यधिक वजन उठाने से बचें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में की गई हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान (Meditation) आज आपकी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा और शरीर को लचीला रखेगा. आज अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन गंभीर संवाद और भविष्य के बड़े फैसले लेने का है. आप अपने जीवनसाथी के साथ घर की बड़ी जिम्मेदारियों, बच्चों के करियर या किसी पारिवारिक संपत्ति के विस्तार पर खुलकर और बहुत व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे संबंधों में आपसी सम्मान और मजबूती आएगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण विवाह के अच्छे और गंभीर प्रस्ताव आने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्बाध रहे.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, रॉयल ब्लैक

कुंभ राशि (Aquarius) - 6 जून 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'भविष्यगामी सोच' को पर्दे के पीछे रहकर एक मास्टरप्लान में बदलने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके द्वादश भाव (व्यय, गुप्त योजनाओं और विदेश) को सक्रिय रख रहे हैं, जो आपकी कूटनीतिक और रणनीतिक क्षमता को एक नई गहराई देगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यह योग आपको दूसरों की चालों को समय से पहले भांपने और खामोशी से अपना काम निकालने की गजब की शक्ति देगा. आज अपनी ऊर्जा को बाहर शोर मचाने में नष्ट न करें, बल्कि अपनी अगली बड़ी चाल की तैयारी करें.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस' या लंबी अवधि की प्लानिंग के लिए श्रेष्ठ है. आज आपकी बनाई गई गुप्त रणनीति या किसी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट आगे चलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय कंपनियों/विदेशी संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण ईमेल भेजना हो, ऑनलाइन आवेदन करना हो या कोई बड़ी डील फाइनल करनी हो, इसी समय का उपयोग करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र एकांत में कठिन विषयों पर पकड़ बनाने के लिए सर्वोत्तम है.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बजट और नियंत्रण' की मांग कर रहा है. मकर का चंद्रमा व्यापार में विदेशी स्रोतों, ऑनलाइन माध्यमों या दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ के योग बना रहा है, लेकिन साथ ही अचानक कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है. निवेशकों के लिए सलाह है कि आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स या टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक्स पर नजर रखें. लेकिन एक कड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह का नया वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी अज्ञात स्कीम में पैसा लगाएं, इस समय लिया गया निर्णय आपके संचित धन को नुकसान पहुंचा सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस' और गुप्त प्रतिभा को निखारने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता को एक ग्लोबल विज़न देगा. यदि आप वेब3, एआई टूल्स, कोडिंग या साइबर सुरक्षा से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आज आपकी कोई नई रिसर्च या आईडिया गेम-चेंजर साबित हो सकता है. आपकी डिजिटल सक्रियता आज पर्दे के पीछे रहकर भी किसी बड़े और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट को आपके नाम कर सकती है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपनी आँखों और नींद के प्रति सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण मानसिक थकान, सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए काम के साथ-साथ भरपूर विश्राम लें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में किया गया ध्यान (Meditation) या 'डिजिटल डिटॉक्स' (मोबाइल-लैपटॉप से दूरी) आज आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा. मानसिक शांति के लिए आज खुद को अनावश्यक चिंताओं से दूर रखें.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन केवल मीठी बातें करने का नहीं बल्कि एक-दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का है. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के किसी बड़े निवेश या विदेशी यात्रा की रूपरेखा पर ऐसी चर्चा करेंगे जो आपके बीच के तालमेल को और परिपक्व बनाएगी. अविवाहित लोगों के लिए आज सुदूर क्षेत्रों या विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति से रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना बेहद आवश्यक हो, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हों.

शुभ अंक: 8, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गहरा नीला

मीन राशि (Pisces) - 6 जून 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'भीतरी आवाज' (Intuition) को सुनने और सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके बड़ी बाजी मारने का है. चंद्रमा आज शाम 19:04:35 तक मकर राशि में रहकर आपके एकादश भाव (लाभ और सामाजिक संबंध) को सक्रिय रख रहे हैं, जो आपके रुके हुए कामों में गजब की रफ्तार लाएगा. सुबह 10:03:36 तक ऐन्द्र योग का प्रभाव रहेगा, यह योग आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने और समाज में आपकी साख को मजबूत करने वाला साबित होगा. आज का दिन केवल सपनों की दुनिया में खोए रहने का नहीं, बल्कि खामोशी से अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का है.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी 'नेटवर्किंग पावर' दिखाने का है. किसी पुराने संपर्क या कलीग की मदद से आज आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपके करियर का ग्राफ बदल देगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के लिए दोपहर 11:51:57 से 12:47:32 का अभिजीत मुहूर्त किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है, कोई भी नया एग्रीमेंट, आवेदन या उच्चाधिकारियों से महत्वपूर्ण मुलाक़ात इसी समय के भीतर तय करें. छात्रों के लिए सुबह 06:04:14 तक रहने वाला श्रवण नक्षत्र एकाग्रता को बढ़ाएगा, जिससे मुश्किल थ्योरी को समझना भी आज आपके लिए बच्चों का खेल होगा.

आर्थिक जीवन एवं व्यापार (Finance & Business)

पैसों के मामले में आज का दिन 'आकस्मिक धन लाभ' और व्यापारिक विस्तार का है. मकर का चंद्रमा आपके लाभ भाव में होने से कोई पुराना अटका हुआ पेमेंट अचानक मिल सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी. निवेशकों के लिए सीधी सलाह है कि आज रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में हाथ आजमाना आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा. लेकिन एक बड़ी चेतावनी का विशेष ध्यान रखें, प्रातः काल 08:51:16 से 10:35:30 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर बिना सोचे-समझे दस्तखत करें, वरना मुनाफा नुकसान में बदल सकता है.

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'संवेदनशीलता और अनूठी स्टोरीटेलिंग' से दर्शकों का दिल जीतने का है. ऐन्द्र योग आपकी रचनात्मकता को एक प्रोफेशनल और कमर्शियल रूप देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, वेलनेस या सोशल कॉज से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं, तो आज आपका काम डिजिटल दुनिया में एक विश्वसनीय चेहरा बनकर उभरेगा. आपकी डिजिटल सक्रियता आज आपको कोई बड़ा कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप डील दिला सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन आपसे अपने पैरों और लाइफस्टाइल को लेकर सख्त अनुशासन की मांग कर रहा है. मकर राशि के चंद्रमा के कारण पैरों में सूजन या एड़ियों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए ज्यादा देर लगातार खड़े होकर काम करने से बचें. सुबह के समय गुलिक काल (05:22:47 से 07:07:01) में हल्का योग या शांत संगीत सुनना आज आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह खत्म कर देगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज खुद को हाइड्रेटेड रखना और सकारात्मक सोचना ही आपकी संजीवनी है.

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज का दिन केवल वादे करने का नहीं बल्कि आपसी भरोसे को मजबूत करने का है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर परिवार के किसी मांगलिक कार्य या भविष्य की खुशियों के लिए ठोस प्लानिंग करेंगे, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज किसी मित्र के माध्यम से प्रेम संबंध की शुरुआत होने या विवाह की बात आगे बढ़ने के प्रबल योग हैं. एक जरूरी सावधानी: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है, यदि इस दिशा में यात्रा करना आपकी मजबूरी है, तो घर से प्रस्थान करने से पहले जौं का सेवन जरूर करें ताकि आपके बनते हुए काम न बिगड़ें.

शुभ अंक: 3, 7

शुभ रंग: गहरा पीला, समुद्री हरा (सी-ग्रीन)

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