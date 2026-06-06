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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

घर में रखी Washing Machine बन सकती है बड़ा खतरा! इन 5 संकेतों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Tech Tips: यदि वॉशिंग मशीन को छूते समय हल्का झटका या करंट महसूस होता है तो इसे सामान्य गलती समझकर अनदेखा न करें.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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  • मशीन का हिलना-डुलना या आवाज करना आंतरिक खराबी का संकेत देता है।

Tech Tips: आज के समय में वॉशिंग मशीन लगभग हर घर की जरूरत बन चुकी है. रोजमर्रा के कपड़े धोने का काम आसान करने वाली यह मशीन अक्सर तब तक नजरअंदाज की जाती है जब तक कोई बड़ी समस्या सामने न आ जाए. कई बार छोटी-छोटी गड़बड़ियां भविष्य में गंभीर हादसों का कारण बन सकती हैं. करंट लगना, आग लगना या पानी के रिसाव जैसी समस्याएं न केवल मशीन को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि घर के लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती हैं. आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन से जुड़ी ऐसी 5 आम समस्याओं के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

मशीन को छूने पर करंट महसूस होना

यदि वॉशिंग मशीन को छूते समय हल्का झटका या करंट महसूस होता है तो इसे सामान्य गलती समझकर अनदेखा न करें. यह अक्सर खराब अर्थिंग, अंदरूनी वायरिंग में खराबी या मशीन के इलेक्ट्रिकल हिस्सों में पानी पहुंचने का संकेत हो सकता है.

खतरा क्या है?

करंट की समस्या समय के साथ और गंभीर हो सकती है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद जोखिम भरी साबित हो सकती है.

समाधान

  • घर की अर्थिंग की जांच करवाएं.
  • खराब या कटे हुए तार तुरंत बदलें.
  • अधिकृत तकनीशियन से मशीन की जांच कराएं.
  • वायरिंग या अर्थिंग से जुड़ी मरम्मत पर आमतौर पर 500 से 2,500 रुपये तक का खर्च आ सकता है.

मशीन से जलने या पिघले प्लास्टिक जैसी गंध आना

अगर वॉशिंग मशीन से जलने की गंध आने लगे तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर दें. यह मोटर के अधिक गर्म होने, तारों के पिघलने, खराब कैपेसिटर या बेल्ट के अत्यधिक घर्षण की वजह से हो सकता है.

खतरा क्या है?

ऐसी स्थिति इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं का कारण बन सकती है. साथ ही मोटर भी पूरी तरह खराब हो सकती है.

समाधान

  • मशीन को तुरंत बंद करें.
  • मोटर और वायरिंग की प्रोफेशनल जांच करवाएं.
  • खराब पार्ट्स को बदलवाएं
  • समस्या के अनुसार मरम्मत पर 1,000 से 5,000 रुपये तक खर्च हो सकता है.

मशीन के आसपास पानी का रिसाव होना

वॉशिंग मशीन के नीचे या आसपास पानी जमा होना अक्सर पाइप, होज या डोर सील में खराबी का संकेत होता है. कई लोग इसे मामूली समस्या समझते हैं लेकिन यह बड़ा खतरा बन सकती है.

खतरा क्या है?

पानी का रिसाव इलेक्ट्रिकल हिस्सों तक पहुंचकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. इसके अलावा फर्श फिसलन भरा होने से चोट लगने का भी खतरा रहता है.

समाधान

  • लीक हो रहे पाइप या होज बदलें.
  • डोर सील की जांच कराकर जरूरत पड़ने पर नई लगवाएं.
  • सभी कनेक्शनों को अच्छी तरह टाइट करें.
  • आमतौर पर 300 से 2,000 रुपये के बीच यह समस्या ठीक हो सकती है.

मशीन का ज्यादा हिलना-डुलना या तेज आवाज करना

स्पिन मोड के दौरान अगर मशीन बहुत ज्यादा हिलती है या असामान्य आवाजें करती है तो यह किसी तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है.

संभावित कारण

  • कपड़ों का असंतुलित लोड
  • घिसे हुए शॉक एब्जॉर्बर
  • ड्रम बेयरिंग की खराबी

खतरा क्या है?

लगातार कंपन से मशीन के अंदरूनी पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है. इससे मशीन की उम्र भी कम हो जाती है और गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है.

समाधान

  • मशीन को समतल सतह पर रखें.
  • खराब सस्पेंशन या शॉक एब्जॉर्बर बदलवाएं.
  • रबर प्रोटेक्शन वाले नए पार्ट्स का इस्तेमाल करें.
  • इस तरह की मरम्मत पर 800 से 4,000 रुपये तक खर्च आ सकता है.

मशीन चलाते ही MCB ट्रिप होना

अगर वॉशिंग मशीन ऑन करते ही बार-बार MCB ट्रिप हो जाती है या बिजली कट जाती है तो इसे नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है.

संभावित कारण

मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट

हीटिंग एलिमेंट में खराबी

मोटर का खराब होना

खतरा क्या है?

यह समस्या आग लगने और घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है.

समाधान

  • तुरंत मशीन का प्लग निकाल दें.
  • किसी प्रमाणित तकनीशियन से जांच करवाएं.
  • खराब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को बदलवाएं.
  • इस तरह की मरम्मत का खर्च 1,500 से 6,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

वॉशिंग मशीन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी टिप्स

वॉशिंग मशीन की उम्र बढ़ाने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें

  • हर 6 से 12 महीने में मशीन की सर्विस कराएं.
  • ड्रम में जरूरत से ज्यादा कपड़े न डालें.
  • हमेशा सही अर्थिंग वाले सॉकेट का उपयोग करें.
  • मशीन के आसपास की जगह सूखी रखें.
  • खराब पावर कॉर्ड तुरंत बदलें.
  • मशीन को लंबे समय तक बिना निगरानी के चालू न छोड़ें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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