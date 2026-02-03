एक्सप्लोरर
Falgun Month 2026: फाल्गुन महीने में न करें ये गलतियां, एक साथ नाराज हो जाएंगे शिव और श्रीकृष्ण
Falgun Month 2026: फाल्गुन माह 2 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. फाल्गुन भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित है. इस माह में अच्छे कार्यों का पुण्य मिलता है, वहीं कुछ कामों से भगवान नाराज भी हो जाते हैं.
फाल्गुन माह 2026
1/6
2/6
Published at : 03 Feb 2026 06:30 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
हर घर में लक्ष्मी जी पधारें... बजट पर पीएम मोदी ने किया हिंदू देवी मां लक्ष्मी का जिक्र
ऐस्ट्रो
6 Photos
माघ खत्म लेकिन माघ मेला नहीं, आप भी हैं कंफ्यूज तो जानें अंतिम स्नान की तिथि और समय
ऐस्ट्रो
6 Photos
बजट से पहले राष्ट्रपति का 'दही-चीनी' शगुन क्या है इसका रहस्य? जानें आर्थिक भविष्य पर असर!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'पुरानी शराब की तरह', नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धार्मिक स्वतंत्रता पर इलाहाबाद HC का फैसला, निजी जगह पर नमाज-पूजा करने को लेकर मिली सुरक्षा
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion