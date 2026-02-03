हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Falgun Month 2026: फाल्गुन महीने में न करें ये गलतियां, एक साथ नाराज हो जाएंगे शिव और श्रीकृष्ण

Falgun Month 2026: फाल्गुन माह 2 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है. फाल्गुन भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित है. इस माह में अच्छे कार्यों का पुण्य मिलता है, वहीं कुछ कामों से भगवान नाराज भी हो जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Feb 2026 06:30 AM (IST)
फाल्गुन माह 2026

फाल्गुन का पावन महीना हिंदू कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना होता है. इसके बाद चैत्र मास की शुरुआत होती है. फाल्गुन में संयम, ध्यान, उचित आचरण और सात्विकता का पालन करना चाहिए.
सनातन धर्म में फाल्गुन महीने का विशेष महत्व होता है. इस माह भगवान शिव और श्रीकृष्ण की अराधना करनी चाहिए. फागुन में दान, पुण्य और नियमित पूजा-पाठ से भी पुण्य की प्राप्ति होती है.
Published at : 03 Feb 2026 06:30 AM (IST)
