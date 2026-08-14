यूपी में अगले 3 दिन भारी! आज 24 जिलों में बारिश; वज्रपात का भी अलर्ट

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, मौसम विभाग ने आज 14 अगस्त को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है जबकि लखनऊ समेत 60 जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. मौसम में आए इस बदलाव का असर पश्चिमी से पूर्वांचल तक देखने को मिलेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के दोनों संभागों में आज अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी, इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना बनी हुई हैं. पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की यलो अलर्ट जारी किया गया है.

अगले तीन दिन प्रदेश पर भारी

प्रदेश के लिए अगले तीन दिन बेहद भारी हो सकते हैं. 16 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 17-18 अगस्त पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों पर जबकि पूर्वांचल बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. 19 अगस्त से बारिश पर थोड़ी सी ब्रेक लगती दिख रही हैं लेकिन, कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती हैं. बारिश की वजह से अगले चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3-5 डिग्री तक की गिरावट होगी.

28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, सँभल, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मीरजापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, फ़तेहपुर, बांदा, ललितपुर और महोबा में आज गरज-चमक के साथ वज्रपात और भारी बारिश का यलो अलर्ट दिया गया है.

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राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में आज अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है. 60 की रफ़्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी.

हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, श्रावस्ती बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और गोंडा में आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी जबकि नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में एक या दो स्थानों पर हल्की-फुल्की बूंदाबांदी के आसार है लेकिन कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

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