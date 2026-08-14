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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना

Exclusive: रूस के Su-57 को नहीं खरीदेगा भारत, सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगी वायुसेना

Su-30MKI Fighter Jet: सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड के लिए रूस भी भेजा जाएगा. संभावना है कि Su-30 एमकेआई में नया इंजन फिट किया जा सकता है. हालांकि वायुसेना का फिलहाल रुख साफ नहीं है.

Written By : नीरज राजपूत |  Edited By: जीवन प्रकाश |  Updated at : 14 Aug 2026 06:26 AM (IST)
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एलएसी पर चीन के स्टील्थ फाइटर जेट जे-20 की तैनाती के बीच, भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई लड़ाकू विमानों को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है. सुखोई फाइटर जेट का अपग्रेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL की नासिक फैसिलिटी में होगा. इसके अलावा अपग्रेड के लिए इन सुखोई फाइटर जेट्स को रूस भी भेजा जाएगा. भारतीय वायुसेना ने ये साफ नहीं किया है कि आखिर कैसे रूस में इन फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा.

बहुत हद तक संभावना है कि Su-30 एमकेआई में नया इंजन फिट किया जा सकता है. क्योंकि 2024 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई के फाइटर जेट्स के लिए 240 नए AL-31FP इंजन का करार किया था और वे अब मिलने भी शुरू हो गये हैं. इसके अलावा एवियोनिक्स भी अपग्रेड किए जाएंगे, ताकि दुश्मन की रडार में ना आ पाए. ऐसे में सुखोई को पूरी तरह स्टील्थ तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दमदार बनाया जा सकता है.

सुखोई फाइटर जेट्स ने मचाई थी तबाही
सुखोई फाइटर जेट्स अपना दमखम पिछले वर्ष ऑपरेशन सिदूर के दौरान दिखा चुके हैं. पाकिस्तानी वायुसेना के जिन 11 एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया था, उनके लिए इस्तेमाल की गई ब्रह्मोस मिसाइल को इन्ही सुखोई फाइटर जेट्स से लॉन्च किया गया था. इसके अलावा, दुश्मन के फाइटर जेट्स से डॉग फाइट के लिए भी सुखोई को स्वदेशी अस्त्रा मिसाइल से लैस कर दिया गया है. ऐसे में सुखोई पूरी तरह से Air-Superiority के लिए तैयार है.

भारतीय वायुसेना पिछले 26 सालों से सुखोई लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रही है. 90 के दशक के आखिरी वर्षों में भारत ने रूस से कुल 272 सुखोई का सौदा किया था. इनमें से कुछ सीधे रूस से खरीदे गए थे और बाकी का निर्माण एचएएल ने नासिक प्लांट में किया था. 2024 में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 12 अतिरिक्त सुखोई खरीदने का करार किया था. ये वे 12 सुखोई थे, जो पिछले कुछ सालों से किन्हीं कारणों से क्रैश हो गए थे. इन 12 Su-30MKI का निर्माण भी नासिक में शुरु हो गया है और संभावना है कि 2029 तक इन नए सुखोई लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरु हो जाएगी. ऐसे में मान सकते हैं कि अगले 40 सालों यानी 2070 तक भारतीय वायुसेना इन सुखोई फाइटर जेट्स को ऑपरेट करेगी. यानी भारत की एयर स्पेस की रखवाली करेंगे.

 स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 खरीदने में दिलचस्पी नहीं?

ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर सुखोई को सुपर-सुखोई बनाने की कवायद शुरु हो गई है तो, क्या भारत अब रूस के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. भारत की एक तरफ तो फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही हैं, दूसरा चीन और पाकिस्तान, दोनों के पास स्टील्थ फाइटर जेट हैं. चीन के पास दो-दो स्टील्थ फाइटर जेट हैं. एक जे-20 है और दूसरा हाल में तैयार किया जे-30 है. चीन ने पाकिस्तान को भी जल्द 40 जे-30 फाइटर जेट देने का करार किया है.

जहां तक Su-57 की बात है, हाल में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि अब भारत, सुखोई के किसी दूसरे वर्जन की संभावनाएं नहीं तलाश रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि, पहला तो ये कि मौजूदा सुखोई को अपग्रेड कर सुपर-सुखोई बनाया जा रहा है. दूसरा, भारत सहित दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को Su-57 की स्टील्थ क्षमताओं को परखने का खास मौका नहीं मिला है.

यूक्रेन जंग में रूस ने बचते-बचाते Su-57 का बेहद लिमिटेड इस्तेमाल किया है. हाल में Su-57 के क्रैश की खबरें भी सामने आई थी. अफ्रीकी देश अल्जीरिया को छोड़ दे तो रूस के इस स्टील्थ फाइटर में किसी दूसरे देश ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है. रूस के यूक्रेन जंग में उलझे रहना भी एक कारण माना जा सकता है. हालांकि, खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने Su-57 को मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने की पेशकश की थी. लेकिन भारत, अपने स्वदेशी स्टील्थ प्रोजेक्ट एमका (Advance Medium Combat Aircraft) पर काम शुरु कर चुका है.

जहां तक घटती स्क्वाड्रन का सवाल है, तो एलसीए तेजस का उन्नत वर्जन एलसीए-मार्क-1A पर काम तेजी से चल रहा है. इसके अलावा, भारत जल्द फ्रांस के साथ MRFA प्रोजेक्ट पर करार करने जा रहा है. इसके तहत, 114 रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे. इनमें से 18 सीधे फ्रांस से खरीदे जाएंगे और बाकी 96 भारत में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए जाएंगे.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 14 Aug 2026 06:19 AM (IST)
Tags :
Air Force RUSSIA Sukhoi Fighter Jets Su 57
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