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Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या पर ग्रहण का साया! पौधे लगाएं या नहीं, जान लें नियम
Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026 को है. इस दिन घर या मंदिर में कुछ खास पौधे लगाना पर पितर, देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बार ग्रहण है, तो क्या पौधे लगा सकते हैं क्या है नियम
हरियाली अमावस्या 2026
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Published at : 07 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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