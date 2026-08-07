इस बार हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है. ग्रहण के दौरान तुलसी, बेलपत्र या अन्य पेड़ को छूने की मनाही होती है. ये ग्रहण 12 अगस्त की रात 9 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगा और समापन 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर होगा, रात में सूर्य ग्रहण होने से ये भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में शास्त्रों के अनुसार आप पौधारोपण बिना रुकावट के कर सकते हैं.